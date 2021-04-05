«Даже когда он молчит, он комментирует»: умер «голос бокса» Владимир Гендлин

Комментатор Владимир Гендлин умер на 85-м году жизни. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Умер Владимир Гендлин знаменитый комментатор. Его голос для многих болельщиков и есть - профессиональный бокс. У всех, кто в 1990-х или 2000-х ждал полночных комментариев о боях, проходящих за океаном, замирала сердце при первых его словах. Репортажи Гендлина были неторопливы, он то и дело расставлял паузы во фразах, и никогда не срывался на дешевые эмоции. Но всем, кто прилипал в эти ночи к экранам телевизоров, и делал звук едва слышимым, чтобы не разбудить родных, казалось, что именно здесь и сейчас творится история бокса. А все мы вместе с Владимиром Гендлиным, становимся тому свидетелями.

Тем удивительнее, что Владимир Ильич никогда не собирался становится комментатором. Он родился 26 мая 1936 года в Москве, занимался боксом, стал мастером спорта, затем тренером, а потом, в 1990-х, и одним из первых менеджеров профессионального бокса в стране. А на ТВ Гендлин стал случайно. Он в 1993 году организовывал в Олимпийском один из больших боев, и там же в одном из коридоров нарвался на Владимира Маслаченко. Мэтр был взволнован: в боксе он по его собственным словам ничего не понимал, и упросил Гендлина сесть рядом с ним в комментаторскую кабину и подсказывать что происходит. Так бокс получил один из самых замечательных своих голосов.

Он звучал на НТВ и на «Первом». Вместе с Гендлиным все мы изучали историю профессионального бокса, и становились свидетелями главных его боев. «Большой ринг», «Бои сильнейших профессионалов мира» - все это передачи, которые невозможны без голоса Гендлина. Как и большие чемпионские поединки. И он был признан не только болельщиками. Он дважды становился лауреатом «ТЭФИ» - на спортивном ТВ это многое значит.

«Самая основная задача комментатора — не мешать смотреть. Если видишь, что надо что-то объяснить тем, кто смотрит, объясни и умолкни», - любил говорить Владимир Ильич. А наивысшую похвалу себе видел в словах: «Даже когда Гендлин молчит, он комментирует».

Скончался Владимир Гендлин, не дожив пару месяцев до своего 85-летия. В последние месяцы он много болел. В марте перенес операции на сердце из-за инфаркта, потом перенес коронавирус, который вылился в пневмонию. Накануне Владимир Ильич был переведен на ИВЛ, а 5 апреля его не стало.