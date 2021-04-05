Анна Калашникова о скандале с голыми моделями, загремевшими в тюрьму в Дубае: «Я так и не поняла, зачем он их раздел»

Певица Анна Калашникова Фото: Личный архив

Дубайская полиция арестовала участниц откровенного фотосета, которые снялись обнаженными на балконе одного из элитных отелей. Поскольку в ОАЭ публичное обнажение приравнивается к тяжким преступлениям, оголившимся дамам грозит до полугода тюрьмы.

В Дубае сейчас находится певица и звезда ток-шоу Анна Калашникова, прилетавшая в ОАЭ на местную неделю моды. Анна в первый же день прилёта оказалась в компании приятеля бизнесмена, который устроил скандальный фотосет в элитном отеле.

- Тут все обсуждают эту историю, - говорит kp.ru Калашникова. - После недели моды нас с подругой пригласил на ужин мой друг. Он поляк, но живет в Дубае. Очень влиятельный тут человек, дружит с музыкальными продюсерами Леди Гаги, у него есть своей бренд косметики, известный на весь мир. И в нашей компании оказался друг бизнесмена, который организовал эту съёмку с голыми моделями. Как выяснилось, это в его здании его же приятель устроил эту фотосессию. Позвал десять девочек с Украины и не думал, что так все закончится. Он до сих пор не понимает, почему девочек задержали, держат под стражей в тюрьме. Его полиция тоже прижала, серьезно оштрафовала. Я так и не поняла, зачем он раздел девочек на балконе, зачем он устроил такое безумие в мусульманской стране. Видимо, моделям заплатили много денег раз они пошли на такое. Неужели они не понимали, что их арестуют...Очень странная история.

По словам певицы, ранее прохожий скандал был несколько лет назад, когда на моделей, прилетевших в Дубай на фотосет, пожаловались полиции владельцы отеля, поскольку дамы выкладывали в своих Инстаграмах обнаженные снимки и ходили в купальниках по фойе гостиницы.

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