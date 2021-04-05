Александр Большунов: Приятно, когда за мной гонятся норвежцы. А еще лучше - когда потом отстают

Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпион мира и лучший лыжник планеты двух последних сезонов Александр Большунов появился в эфире на программе "Вечерний Ургант". Еще за несколько часов до выхода в эфир "Сан Саныч" у себя в личном Инстаграме анонсировал появление в эфире Первого канала. Большунов в гостях у Ивана Урганта вел себя достаточно скромно, был не особо многословен - мы все привыкли, что в последние годы Саша выражает себя очень ярко на лыжне. Но все-таки Большунов поведал несколько интересных вещей.

- Чемпионат России в Тюмени для меня это не "на десерт". Главное - провести хорошие гонки и посоревноваться с ребятами, которые там участвовали, - сказал Александр, который несколько дней назад выиграл 4 гонки из 4 на первенстве страны.

- Скажи, а приятней, когда за тобой гонятся россияне или норвежцы? - поинтересовался Иван Ургант у Большунова.

- Приятней, когда за мной гонятся норвежцы, а еще лучше - отстают. Бывают моменты, когда по ходу гонки приходится говорить. Но я такое не практикую, - с ухмылкой ответил Александр.

Большунов выиграл Кубок мира во второй раз подряд. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большунов вспомнил и скандальный финиш на этапе Кубка мира, когда возник конфликт с финским лыжником Йони Мяки. Александр рассказал свою версию истории:

- Когда я подъезжал к финну, то хотел по-лыжному затормозить, но у меня отлетело крепление и получилось, что как будто его сбил. И дальше - разгорелся скандал.

Когда же зашел разговор про другой скандальный финиш сезона на ЧМ-2021 в мужском марафоне, когда Йоханнес Клебо сломал палку Большунову, то возник вопрос:

- А как правильно ударение в фамилии у Клебо?

- А я не знаю, - улыбнувшись, ответил Александр.

Большунов в финале ЧМ "столкнулся" с норвежцем Клэбо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А тренируетесь с одной палкой?

- Бывает такое, но мы особо не практикуем. Но здесь в марафоне уже положение было без вариантов, - вспомнил эпизод в Оберстдорфе Александр.

- Вы вроде позвали этого норвежца в гости на свадьбу. Как это было?

- Перед началом чемпионата мира еще я позвал его. А потом было на награждение после скиатлона на чемпионате мира, и я лично передал в руки приглашение. Потом же он по почте дал ответ - сказал, что не сможет, поскольку участвует в шоу. Йоханнес подписал контракт и не сможет приехать.

Но на ЧМ-2021 в Германии Большунов выиграл впервые в жизни золотую медаль турнира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Говорят, что чаще всех сдаете на допинг?

- В этом сезоне было много побед, поэтому и такое повышенное внимание.

Напомним, что Александр Большунов последние два сезона выигрывал Кубок мира по лыжным гонкам в мужском зачете. Следующий сезон для нашего спортсмена - особенный, поскольку зимой 2022 года пройдет Олимпиада.

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