Клебо лишили победы на ЧМ-2021 после сломанной палки Большунова: норвежец ушел со стадиона

Большунову сломали палку. Фото: REUTERS

Йоханнес Клебо лишен победы в гонке на 50 километров на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе. Это произошло после скандального инцидента с Большуновым. Теперь чемпионом мира будет норвежец Эмиль Иверсен, Большунов - с серебром!

Судьи после долгого заседания все-таки огласили вердикт - Клебо лишен первого места. Большунов - поднимается на второе место. После того, как Йоханнесу сказали окончательное решение, то лидер сборной Норвегии просто ушел вообще с лыжного стадиона. Но история с этой гонкой еще не завершается - норвежцы решили подать протест. И теперь все ждут, что будет.

Большунов ранее уже эмоционально высказывался об итогах гонки, сказав, что не пойдет на награждение. Но пока что продолжает оставаться на территории стадиона, рядом с ним - его девушка, лыжница Анна Жеребятьева. А на третье место после этого решения судей поднимается еще один норвежец - Симен Крюгер. Который до этого в протоколе занимал 4 место.