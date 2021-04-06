Видишь порок? Твое дело - сторона

Когда власти введут закон, разрешающий детям менять пол, и ваши дети захотят его сменить — просто потому, что об этом долдонят с экрана ТВ, тогда вы вспомните слова Святителя Василия Великого: «Кто сегодня смотрит на порок с равнодушием, завтра будет смотреть на него с удовольствием». Фото: Shutterstock

СТРАННОСТЬ - ЭТО НОРМАЛЬНО?

Пропаганда бывает «толстой» и «тонкой». Тонкую, по моим наблюдениям, видят пятеро из ста. Давайте проверим, есть ли вы в той пятерке.

Вот в соцсетях статья о том, что у некой женщины есть соседка с дредами и пирсингом. Женщина недолюбливает ее. Но появляется кто-то мудрый и задает женщине вопросы: соседка заняла у тебя денег и не отдала? Нет. Она увела мужа? Нет. Она подсидела тебя на работе? Нет. Она мусорит в подъезде? Нет. Ну и так далее. Вывод напрашивается сам собой: у тебя предрассудки, женщина. Ты обижаешь невинного человека.

Согласны?

А в чем на самом деле смысл статьи... В действительности это пропаганда терпимости к любому типу поведения и образу жизни.

У человека странный вид? А тебе какое дело? Мужчина идет по улице в юбке и на высоких каблуках? И что, он у тебя денег занял и не отдал? Он у тебя жену увел? Мусорит?

Нет, нет и нет. Значит нет никакого повода плохо к нему относиться. А нет повода плохо — относись хорошо.

Людям внушается, что «странный человек» никакого вреда нанести не может. (Тогда как Бог или природа странностями во внешнем облике сигнализируют о странностях в голове — такая система предупреждения об опасности). А для того, чтобы пропаганда не была слишком явной, пишут о дредах, пирсинге, о том, что нельзя ущемлять полных или тощих, людей с другим цветом кожи, инвалидов и т. д.

Пишут то, с чем нельзя не согласиться. Действительно, ущемлять инвалидов, чернокожих или полных — нехорошо. Дреды тоже безобидны.

Но в итоге такими статьями достигается пресловутая толерантность. Когда каждому члену общества вдолбили в голову: видишь что-то из ряда вон — молчи. Твое дело сторона. Ты априори неправ, если тебе это не нравится. Оно есть у тебя не просит.

ПОЗДНО ГЛАЗА ОТКРЫЛИСЬ

А оно — просит… Просто россиянин этого пока еще не знает. У западных людей, у многих, глазки открылись уже, да поздно. Одно дело, когда мужчина в юбке и на каблуках, идет по улице. Он действительно по факту тебя вроде бы не трогает, не мешает.

Но этот же мужчина может быть учителем твоих детей в школе. И когда он обсудит на уроке, что презервативы со вкусом шоколада ему больше нравятся, чем клубничные (реальная беседа учителя в канадской школе с детьми), вы вовсе не будете думать: «Ну и ладно, денег же у меня не занял».

Когда этот же мужчина станет министром образования и введет программу, в которой первоклассникам будут рассказывать о пенисах и вагинах, третьеклассникам — о гомосексуализме, семиклассникам — об анальном сексе, а сайт школьного управления будет советовать детям мастурбировать с овощами (так было в Канаде), тогда вы припомните нехорошими словами статьи, которые приучили общество к терпимости…

Когда власти введут закон, разрешающий детям менять пол, и ваши сын или дочь захотят его сменить — просто потому, что о прелести мероприятия долдонят с экрана ТВ, в журналах и в школе, вот тогда вы вспомните слова Святителя Василия Великого: «Кто сегодня смотрит на порок с равнодушием, завтра будет смотреть на него с удовольствием».

Потому что вы вдруг обнаружите вокруг себя множество мамочек, которые пишут в женских группах в соцсетях: «Ну и что, пусть меняет пол, если ему так лучше», «ничего такого нет», «вы ретроград, перестраивайте мышление», «подумаешь, не будет внуков — в детдоме возьмете».

НЕ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ДОЧКА СТАЛА СЫНОМ? В ТЮРЬМУ!

Но наплевать на них, на мамочек. Они для вас ничего не решают. А решают — медики и суд. Которые тоже сначала притерпелись к действительно безобидным дредам и пирсингу, а потом, по накатанной, ко всем другим непохожестям человека. "Притолерантились..." И теперь вам, не желающему обращаться к дочери как к сыну, просто заламывают руки и ведут в тюрьму.

На днях в Канаде арестовали отца, который уже несколько лет пытается противостоять трансформации дочери в сына. Девочке было 14 лет, когда она решила это сделать. Судя по публикациям в газетах, родители развелись и у ребенка была депрессия. Разладилось в школе, девочка выкрасила комнату в черный цвет…

Казалось бы, надо оказать подростку психологическую помощь. Ан нет… Когда жизнь стала настолько невыносимой, что девочка решила кардинально ее поменять посредством смены пола (вполне вероятно, это был подростковый вызов родителям), мама поддержала — только бы не суицид, а папа оказался против. И вот тут понеслось. Оказалось, что среди медиков и судей масса толерантных людей. Суд предупредил папу, чтобы говорил о дочери «он», обращался к ней по выбранному ею мужскому имени, и не смел перечить планам.

А папа и не перечит. Он знает что за это бывает. Он просит, умоляет лишь о том, чтобы дочери дали дожить до 18 лет без гормональной терапии, превращающей в мужчину, чтобы дали ее мозгу созреть для решения. Тем более, что папа узнавал: переделка назад в полноценную женщину с детородными функциями, невозможна. Точнее, вопрос о влиянии гормональной терапии на деторождение не изучен. Дело-то новое…

И вот папу предупреждали-предупреждали, чтобы не мел языком лишнего (он ведь интервью вовсю раздает еще), и допрыгался — на днях арестовали.

* * *

А начиналось все в 70-х годах… С громкого «государству нечего делать в постелях граждан». (С тех пор западные государства вылезли из постелей взрослых и залезли в трусики к детям). Начиналось с невинных статей о том, что надо быть терпимыми к тому, что лично вас не касается. И никто не подумал, что люди «с дредами и пирсингом», когда в законах запишут, что их нельзя ущемлять, придут в школы, в правительство, в депутаты, и жизнь начнет кардинально меняться. И теперь уже тебе надо будет защищать свой, традиционный образ жизни.

Всегда читайте между строк. Смотрите на фамилию автора. Не ленитесь погуглить про него. Многие статьи предстанут перед вами совсем в ином виде. Вы увидите, что их пишут участники разных движений, работники соросовских организаций, любители группового секса и просто сумасшедшие.

Принятие всех пороков мира начинается с малого. Обычно с фразы: «Они мне лично ничем не мешают».

Не мусорят же...