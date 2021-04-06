«Вот откуда эшелоны с танками»: В Российской армии начались большие учения

В Российской армии начались большие учения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эшелоны с танками и пушками, замеченные в последние дни почти на всей территории России, вызвали панику в США и особенно на Украине. «Это подготовка к войне!» - заговорили там.

Но нет.

Как рассказал Сергей Шойгу на совещании в Минобороны, это всего лишь плановая проверка войск.

«В соответствии с планом, в воинских частях начались контрольные проверки, - отчеканил Шойгу. - Войска вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений. Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Министр обороны уточнил, что всего в апреле будет проведено 4048 учений разного масштаба на территории всех военных округов — вплоть до Камчатки.

Ну какая же это подготовка к войне? К войне армия готова всегда.

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