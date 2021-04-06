«Роснефть» оценивает возможности производства углеродно нейтрального водорода

В 2020 году объем производства водорода на предприятиях «Роснефти» достиг 400 тыс. тонн. Водород производится для собственных целей нефтеперерабатывающих заводов компании.

Водород на НПЗ необходим для гидрогенизационных каталитических процессов, которые позволяют производить топливо с высокоэкологическими характеристиками стандарта Евро 5. Водород производится из природного газа под воздействием высоких температур, катализатора и водяного пара. В случае отсутствия природного газа, в качестве сырья используются сжиженные углеводородные газы и прямогонный бензин. Вторым источником водорода на НПЗ являются установки каталитического риформинга прямогонной бензиновой фракции, предназначенные для повышения октанового числа бензина. Водород в технологии риформинга бензина получается в качестве побочного продукта в ходе процесса ароматизации углеводородов (около 2% массы от переработанного на каталитическом риформинге сырья). Полученный таким образом водород полностью потребляется в ходе других процессов.

Обратим внимание, что «Роснефть» стала первой российской компанией, которая представила план по углеродному менеджменту до 2035 года. В рамках этой программы компания планирует сократить интенсивность выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достигнуть интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн тонн эквивалента углекислого газа. «Роснефть» также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании.

В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, «Роснефть» рассмотрит возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/ CCUS). Эти технологии позволят существенно снизить выбросы и перейти к производству «голубого» водорода.

В феврале 2021 года «Роснефть» и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в области углеродного менеджмента и устойчивого развития. Соглашение предусматривает совместное изучение перспектив новых проектов с применением возобновляемых источников энергии, а также использование технологий улавливания, утилизации и хранения CO2.