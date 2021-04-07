Россияне назвали профессии, которым преданы больше всего. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты выяснили, каким профессиям остаются преданными на всю жизнь. Опрос провела ведущая российская онлайн-платформа для поиска работы SuperJob. Данные компании показали, что программисты, архитекторы и дизайнеры остаются верными своему выбору долгие годы. В опросе приняли участие лица старше 18 лет с опытом работы.

В случае, если бы пришлось выбирать профессию снова, 44% отдали предпочтение той сфере, в которой заняты сейчас, а вот 35% задумались над сменой рода деятельности. Верны своему делу 72% спортивных тренеров, 70% врачей и 69% психологов. Выбрали бы снова профессию, в которой заняты сейчас, парикмахеры (68%), сметчики (61%) и аналитики (60%). Не изменили бы своему первоначальному выбору также автомеханики (59%) и медицинские сестры (58%). Меньше всего же тех, кто вновь избрал бы свою профессию, — среди журналистов (44%), экологов (45%) и технологов (46%).

Но самый высокий процент тех, кто не променяли бы свою профессию на другую среди программистов - 80%, архитекторов - 77% и дизайнеров - 75%.

Опрос также показал, что мужчины верны своему выбору больше, чем женщины. Стало известно, что респонденты старше 45 лет не стали бы на данном этапе менять работу (47%). Верны своей профессии остались бы граждане с доходом 80 тысяч рублей в месяц и выше (61%).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, приверженных выбору профессии стало больше среди дизайнеров, программистов и аналитиков.