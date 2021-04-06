«Я расскажу Платону, какими были последние дни его мамы»: как сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отмечает день рождения

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев были вместе четыре года. Два года до рождения сына и два — после. Фото: Instagram.com

6 апреля восемь лет назад Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев собирали вещи, чтобы ехать в роддом. 7 апреля родился их первенец Платон. 6 апреля 2021 года Дмитрий Шепелев проверяет все ли готово к завтрашнему празднику сына: «Воздушные шары заказал, подарки заказал, упаковку заказал, торт заказал. Кейтеринг заказал, пригласительные отправил, квест заказал, актеров проинструктировал… Что я забыл? Надо выпить. Точно! Забыл заказать выпить родителям. Успею». Платон Шепелев впервые позвал на день рождения друзей – 15 человек. Мальчика воспитывает отец, потому что мама Жанна Фриске умерла, когда мальчику было всего два года. Семья у Платона сейчас большая - гражданская жена папы Екатерина, ее 8-летняя дочь Лада. А недавно у Шепелева и Тулуповой родился сын. Дмитрий Шепелев старается быть хорошим отцом. Рассказываем о самом счастливом 7 апреля в жизни Жанны Фриске.

«Жанна была нежнейшая мама»

После нового 2013 года Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев улетели в Майами. Фриске очень любила Майами и еще из Москвы вместе с Шепелевым выбирала врачей, собирала рекомендации и назначала встречи с ними. На месте будущие родители встречались с кандидатами и остановились на одном из самых востребованных докторов в Майами – эмигранте из Одессы. В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев так описывает этот период: «Беременность была крайне бесхлопотной. Жанна чувствовала себя превосходно, врачи хвалили ее, мы были спокойны и счастливы». Шепелев снял квартиру у океана с огромными окнами, накупили все, что нужно для новорожденного, гуляли по набережной, ходили по кафе. Когда Шепеле улетал на несколько недель работать в Москву – в Майами к Жанне прилетала погостить ее сестра, потом мама. С марта Дмитрий засел в Майами – они решили с Жанной, что папа должен присутствовать на родах. В начале апреля доктор сообщил будущим родителям на осмотре – мальчик не торопится, но откладывать дальше не стоит. Так Жанна и Дмитрий выбрали 7 апреля. И только потом Шепелев высчитал – в этот день было ровно 2 года их первому романтическому свиданию в Берлине. На роды Шепелева и Фриске провожала мама Жанны. В родзале Дима держал Жанну за руку, Платон появился на свет в десять утра. Через два дня Жанну с сыном выписали.

«Жанна – нежнейшая мама, рассматривает младенца, разговаривает с ним, кормит и не выпускает из рук… Я с удовольствием вожусь с сыном: переодеваю, купаю, щекочу, укачиваю. Мне весело и легко, и нет страха. Мы ходим с ним в кафе, разглядываем людей, пока Жанна по-прежнему ест любимое мороженое, бредем вдоль океана и слушаем шум волн… Нам беспечно. Легко. Беззаботно. Как. Собственно, и должно быть в семье, где на свет у двух любящих людей появляется желанный первенец», - пишет Шепелев в книге.

Дмитрий и Платон часто отдыхают вдвоем. Фото: Instagram.com

Дмитрий в мае улетел из Майами в Москву на работу, через несколько недель вернулся – обсуждать, когда семья вернется домой. Шепелев пишет: «Но поговорить об этом с Жанной не удается. Постоянный упадок сил, головная боль, усталость. Она непривычно долго спит, бодрствуя всего по несколько часов в день…» После диагностирования неизлечимой болезни Жанна Фриске проживет два года. Дмитрий Шепелев будет использовать все возможности современной медицины, чтобы продлить ей жизнь.

Шепелев очень старается быть хорошим отцом: «Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну – жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы. И почему, зная, что она смертельно больна и жизненные силы ее на исходе, я решил не лишать своего двухлетнего сына детства и увез его на море. Время покажет, верный ли я тогда сделал выбор».

Сейчас Дмитрий Шепелев счастлив с гражданской женой Екатериной Тулуповой. Фото: Instagram.com

Шепелев подготовил квест

Дмитрий Шепелев почти месяц готовится к дню рождения Платона. Мальчику уже 8 лет. У себя в инстаграме Дмитрий рассказывает о празднике, который устроит сыну 7 апреля: «Это будет первый день рождения, на который он приглашает друзей. Парень оказался гостеприимным, ожидаем 15 детей. В этом году мы сделали ставку на замес квеста и иммерсивного спектакля - актеры разыгрывают сцены и вступают в диалог с детьми. Именинник захотел «чтобы немного страшно». Что до подарков, это отдельная история». Папе Платон заказал новый телефон и новую теннисную ракетку. А для 15 друзей гостей папа с сыном составили вишлист – придумали идеи для подарков. Шепелев настроен на большой праздник: «Ждем 7 апреля. Платон уже месяц как ждет. Ну, я его понимаю. Я и сам жду. Восемь лет - обалдеть!»