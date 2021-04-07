Скопинского маньяка оштрафовали на 1000 рублей за раздачу интервью

Мохову могут запретить общаться со СМИ. Фото: Кадр оперативной съемки

Неожиданными последствиями оборачивается жажда славы, охватившая скопинского маньяка Виктора Мохова после его освобождения из саратовской колонии. После скандального интервью, которое 70-летний педофил не так давно дал Ксении Собчак, к нему еще пристальней начали приглядываться и Следственный комитет, и местная полиция. А наложенный еще перед освобождением судом административный контроль в последние дни ужесточился.

- Насколько я знаю, к нему приходит два раза в день участковый, - поделилась новостями с «КП» жертва Мохова Катя Мартынова. - И ночью могут прийти проверить, дома ли он. И за пределы города он не может выехать. Плюс если он выходит куда-то, то не более чем на два часа и только по каким-то хознуждам. Не погулять, а только в магазин или оформить документы.

Именно она, к слову, и «разворошила улей». После откровений своего мучителя на камеру девушка обратилась в СК и оставила там два заявления: первое - с просьбой о предоставлении государственной защиты и второе - о возбуждении против Мохова, который в интервью прямо заявил о желании вновь увидеться с Катей, нового уголовного дела. Девушка попросила органы оградить ее от внимания Мохова, пресечь его попытки установить с ней связь через соцсети и запретить говорить о ней в публичном пространстве.

Своих жертв Катю Мартынову (слева) и Лену Самохину Мохов держал в бункере почти четыре года. Фото: Кадр оперативной съемки

Первой реакцией стал штраф, который 1 апреля назначила бывшему зеку судья Скопинского районного суда Елена Петрушкова. Ее решение - 1000 рублей за несоблюдение установленного административного надзора. Общение Мохова со СМИ судья после обращения в суд правоохранителей квалифицировала как участие в массовых мероприятиях. А «выход в люди» бывшему зеку запрещен на ближайшие шесть лет.

Для Кати Мартыновой этот штраф - сигнал к тому, что по ее заявлению может быть возбуждено новое уголовное дело. Решение, по словам девушки, должно быть принято в течение ближайшей недели. Примерно в то же время по заявлению Скопинского райотдела полиции должен состояться еще один суд, который может окончательно запретить Виктору Мохову общение с прессой. Заседание назначено на 15 апреля.

Под этим гаражом скопинский маньяк оборудовал бункер, где держал девочек-пленниц. Фото: Кадр оперативной съемки

Зато заявление Кати о госзащите Следственный комитет одобрил и передал полномочия рязанским правоохранителям.

- Я пребываю в приятной прострации, - призналась девушка «КП». - Все понятно, Мохов старый, немощный, за ним установлен контроль со стороны правоохранительных органов, но все равно только сейчас мне стало спокойно. Я понимаю, что под защитой и этот недочеловек не сможет ко мне даже приблизиться. Что я могу ходить на улицу и знать, что со мной все будет в порядке. Это придает огромную уверенность.