Пандемические райдеры звезд: Лобода требует два кило орехов и десять пар носков, а Ротару - бутылку виски

Светлана Лобода требует в гримерку несколько бутылочек элитного вина. Фото: Instagram.com

Концертов нет, корпоративов кот наплакал. Казалось бы, знаменитости затянули потуже пояса и умерили аппетиты. Но, по словам промоутеров, у многих артистов райдеры сейчас стали даже более капризными, чем раньше.

Тесты на COVID-19 и литр антисептика

Конечно, речь идет в первую очередь о топовых звездах. Например, о Лободе. По словам прокатчиков, Светлана вошла в историю как самая требовательная звезда на постсоветском пространстве.

Сейчас в райдере артистки появился особый пункт о тестах на ковид. «Перед каждой работой все люди, находящиеся вблизи с артистом, должны сделать ПЦР-тест на COVID-19», - гласит один из пунктов райдера Лободы. Также Светлана просит, чтобы на площадке в доступе ее команды было 25 экспресс-тестов на COVID-19. Плюс ко всему в гримерке звезды должны присутствовать лампа, убивающая вирусы, литр антисептика и 100 (!) одноразовых перчаток размера S.

Если мероприятие на выезде, то артистка предупреждает: она и ее коллектив не летают самолетами Sukhoi Superjet 100. Размещение певицы возможно только в гостинице категории 5 звезд, в номере люкс либо в президентском номере площадью не менее 80 кв. м. Температура воздуха в номере на момент приезда Лободы в гостиницу должна быть +25 градусов. А в гримерке - не менее 24 градусов тепла. В номере Лободу должны ждать на тарелках фруктовая нарезка (папайя, манго, инжир, яблоки, виноград), ягоды (голубика, малина, клубника), сухофрукты (финики, курага, инжир, чернослив).

Помимо гонорара за выступление Светлана также рассчитывает на суточные от организаторов: 200 у. е. в сутки для Лободы и 50 у. е. в сутки на каждого человека из коллектива. Передвигаться по городу звезда хочет только на шикарных Rolls-Royce Phantom, Rolls-Royce Ghost, Mercedes Maybach или Mercedes V-class (с перегородкой между водителем и пассажиром).

Но самые требовательные пункты - для гримерной певицы. Все окна должны быть тщательно завешены или заклеены плотной непросвечивающейся тканью. Кстати, Светлана в этом пункте райдера не первооткрыватель. Такой же пункт уже много лет есть у Валерия Леонтьева. «Казанова», по словам звездного прокатчика Сергея Лаврова, требует плотные шторы еще и в гостинице. Сплетники считают, что это из-за многочисленных пластических операций Валерий Яковлевич так болезненно реагирует на солнечный свет.

Морская соль и Dom Perignon для звезды

В гостиничном номере у Лободы должна быть упаковка крупной морской соли. Скорее всего, для банных процедур.

Кроме того, организаторы корпоратива обязаны купить для Светланы 10 пар носков. Причем не абы каких, а определенной марки, стоимостью около 2 тысяч рублей за пару. Перед концертом Светлана желает перекусить в гримерке, причем требует ресторанной подачи блюд. Певица предпочитает суп на овощном бульоне с брокколи и цветной капустой или тыквенный крем-суп на кокосовом молоке. Овощи и спаржу на гриле (без томатов и болгарского перца), лосось на гриле либо перепелки (3 шт.) на гриле.

После концерта - еще один перекус: белая рыба (дорадо, сибас или камбала), морепродукты на гриле (кроме креветок, морского гребешка и мидий), печеный картофель, овощи на гриле. Лобода следит за фигурой, поэтому под рукой у певицы должны быть сахарозаменитель определенной марки, шоколад (тоже определенной марки) и халва без сахара.

Что касается напитков, то после выступления Лободу должен ждать морковно-яблочный фрэш, красное вино Brunello di Montalcino или Gaja (не моложе 2007 - 2008 годов), белое вино Gavi dei Gavi LA SCOLCA, шампанское Dom Perignon, виски Jack Daniel's Honey. И зачем-то 2 кило орехов (кроме арахиса, поскольку у певицы на него аллергия. - Ред.).

Менеджмент певицы предупреждает: за невыполнение хотя бы одного пункта райдера она вправе отменить выступление без возврата гонорара. Не разрешается и фиксировать выступление: фото- и видеосъемка ее концерта запрещены.

Если Шнурову не понравится отель, он может оштрафовать организаторов концерта. Фото: Instagram.com

«Ленинград» требует вертолет

По словам дубайского продюсера Евгения Морозова, суровый райдер нынче у Сергея Шнурова и группы «Ленинград».

- У нас были небольшие сложности с райдером «Ленинграда» - не столько технические, сколько больше по организационно-бытовым делам, - рассказал «КП» Морозов. - Некоторые пункты меня удивили. Например, Шнур прописал штрафы за неправильно поданный транспорт. «Ленинград» на волне популярности сейчас. Поэтому, видимо, решили, что могут себе позволить жестко выставлять свои условия и требовать их выполнения.

Говорят, Шнур может оштрафовать принимающую сторону на 10 тысяч евро, если ему не понравится отель или будет некомфортным перелет. Если хотя бы часть технического райдера будет не выполнена, то организаторы могут влететь на кругленькую сумму в 700 тысяч рублей.

Живет вчерашний хулиган исключительно в люксе. А если до места выступления надо больше трех часов ехать на машине, «Ленинград» может попросить у прокатчиков вертолет.

У Киркорова требования простые: под рукой должны быть два водителя с машинами. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Киркорову нужны водители

У Филиппа, несмотря на статус короля сцены, требования не особо тяжкие. Артист лишь просит предоставить ему на площадку двух водителей с микроавтобусами, которые должны быть в распоряжении певца круглосуточно.

С питанием тоже все просто. Никакого алкоголя, только нехитрый продуктовый набор: сыр твердых сортов (преимущественно французский), майонез, куриное филе, филейная часть говядины, морепродукты, ассорти мясное, ассорти рыбное, овощи (помидоры, морковь, баклажаны, картофель, лук, зелень), фрукты (яблоки, бананы, виноград, груши, арбуз), корейская морковь, соки (яблочный, апельсиновый).

У Димы слабый желудок, поэтому он заказывает диетическое питание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У Билана сухой закон

Видимо, после ЧП на одном из концертов, где «ночной хулиган» появился в нетрезвом виде, Дима

всерьез взялся за себя и заранее оговаривает с прокатчиками, чтобы в его гостиничном номере и гримерке не было алкоголя. Также музыкант предупреждает, что он далеко не ранняя пташка, вылет должен быть после 10 утра. По еде тоже не без оговорок. У артиста проблемы с желудком, поэтому Билан просит, чтобы питание на площадке и в отеле было диетическим и без алкоголя. В номере певца должны быть фрукты, минеральная вода без газа, апельсиновый и томатный соки.

Собчак любит гречку и ненавидит лук

Чуть менее требовательный райдер у Ксении Собчак. По городу телезвезда готова передвигаться на «Ауди» А8 либо Mercedes и BMW. В люксе у Собчак температура не должна превышать 20 градусов. В апартаментах Ксении всегда должен быть сложенный массажный стол. Видимо, Собчак частенько сопровождает личный массажист.

Обед телеведущей должен быть из определенного столичного и весьма дорогого ресторана. Но тут все диетическое, без особых изысков и алкоголя: салат овощной (огурцы, помидоры, редис, авокадо, cалат, без лука и болгарского перца), куриный бульон, гречка с грибами (без лука, несладкая), цыпленок, жаренный с кетчупом (или томатным соусом наподобие сацебели), жареный картофель с грибами по-домашнему (или пюре), куриные котлеты, картофельные драники со сметаной.

А на закуску: зефир со вкусом «Пломбир», горький шоколад, фрукты, орешки (миндаль), мед. Еще Собчак просит, чтобы в гримерке к ней был приставлен официант, который будет подавать ей обед и наливать чай.

Также в обязательном порядке наличие стилиста и визажиста. У визажиста должны быть при себе профессиональная косметика и кисти для макияжа из натуральных волокон.

София Михайловна любит свежие продукты с рынка. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

А КТО ЕЩЕ?

Для Ротару - напитки покрепче

Кто бы мог подумать, что «хуторянку» в гримерке в обязательном порядке должна ожидать бутылка виски Chivas Regal. Правда, промоутер Сергей Лавров объясняет, мол, это скорее для коллектива Софии Михайловны, сама певица не любительница алкогольных посиделок.

Для артистки важно, чтобы в гримерке были в наличии свежие продукты с рынка: творог, домашние яйца, кефир, овощи, бутерброды (с мясными деликатесами, бужениной, сыром), икра (правда, не уточняется красная или черная).

Также директор артистки предупреждает: питается она только в гримерке или у себя в гостиничном номере, по ресторанам София Ротару не ходит.

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«Это понты и пиар»

А вот руководитель концертной компании «Ру-концерт» Евгений Морозов убежден, что в столь смутное для эстрады время, когда практически весь цех сидит без работы, артисты и без соблюдения райдера готовы к выезду на любое выступление.

- Все эти райдеры - понты и пиар. Чем чуднее пункты райдера, тем больше шансов у певцов и телеведущих попасть на страницы прессы и в скандальные программы, - считает Морозов. - Поверьте моему опыту, сейчас, когда наша индустрия практически полностью разрушена из-за пандемии, звезды выступят без всяких райдеров. Расходы у них большие, нужно содержать дома, помощникам по хозяйству платить зарплату, детям обучение оплачивать. На старых запасах артисты долго не продержатся, так что приедут и споют без всякой черной икры и шампанского в гримерке.