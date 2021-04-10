За что русскому дворянину Ивану Турчанинову в США дали прозвище Безумный казак

Гражданская война в Северо-Американских Соединенных Штатах была такой же кровавой, как и все гражданские войны. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Произошло это во время Гражданской войны в США.

- Невиновен, - единогласно постановил суд.

Бригадный генерал Джон Бэзил Турчин с облегчением вздохнул. Он знал, кому он теперь обязан - лично президенту Аврааму Линкольну.

По окончании судебного разбирательства из Белого дома было доставлено два указа. В первом говорилось о помиловании полковника Турчина «ввиду необычных обстоятельств дела и вынужденного характера действий обвиняемого». Во втором - полковнику Турчину присваивалось звание бригадного генерала за боевые заслуги.

Председатель суда Джеймс Гарфилд был обескуражен, ему, недавно получившему звание полковника, по уставу было не положено судить старшего по званию. Да и, если по правде, этот русский чертовски нравился Гарфилду. Рассудительный, благородный офицер с горящими глазами, да еще и непревзойденный военный тактик.

С ним 8-я бригада северян отомстила конфедератам за разграбленную Пенсильванию. После «визита» бригады Турчина несколько южных городков исчезло с лица земли. Все, что не могли унести солдаты, забирал себе огонь.

А после взятия города в Алабаме журналисты дали Джону Турчину прозвища Русский гром и Безумный казак. Впрочем, устроенный в городе грабеж дорого стоил Турчину. Если бы не вмешательство Линкольна с внеочередным званием, русского уволили бы из армии с позором.

Академию окончил с медалью

Даже русским классикам не по силам сочинить роман, который хоть издалека бы напоминал историю жизни юного Вани, родившегося 30 января 1822 года в семье донского помещика-дворянина Василия Турчанинова. Братья Василия Николаевича - генерал-лейтенанты, герои войны 1812 года, сподвижники Кутузова.

Иван Турчанинов выучился в Михайловском артиллерийском училище в Петербурге, недолго служил в чине поручика в Донской казачьей конно-артиллерийской батарее. Затем поступил в академию Генштаба и окончил ее с серебряной медалью.

Но тут началась Крымская война. Она принесла Турчанинову славу. Возникла угроза, что десант англо-французского флота высадится на Балтике, поэтому требовался точный план побережья для организации обороны. Офицер выполнил съемку местности в рекордные сроки, за что был награжден орденом и получил звание гвардии полковника. Это в 33 года!

Турчанинов мог бы с легкостью дослужиться до генерала, если бы не Герцен.

Начав в Америке жизнь с нуля, Иван Турчанинов и его жена Надин сделали там карьеру. Он стал генералом, а она - военным врачом. Фото: Wikimedia Commons

Язык до Штатов доведет

Турчанинов был резок на язык и не сдерживался в выражениях, критикуя российскую действительность с ее крепостным правом. Ему были близки модные идеи социализма, пропагандируемые Александром Герценом. Между ними завязалась переписка.

В 1856 году, находясь на службе в Польше, Турчанинов неожиданно отпросился на лечение на австро-венгерский курорт Мариенбанд. Однако возвращаться с отдыха на родину Иван Васильевич не спешил. Он задумал перебраться в молодое государство - Северо-Американские Соединенные Штаты.

Никаких материальных причин, которые могли бы объяснить побег русского дворянина, не было. Он делал блестящую военную карьеру, возглавлял штаб корпуса в Польше, был знаком и пользовался расположением императора Александра II. Но то ли авантюризм, то ли утопические воззрения поставили крест на его прошлой жизни. В России за побег Турчанинова объявили дезертиром и приговорили к военному трибуналу.

Рай для богатых

На новой родине Турчанинов и его красавица жена Надежда Дмитриевна начали жизнь с чистого листа. Взяли новые имена: он - Джон Бэзил Турчин, она - Надин Турчин. В 1859 году семья перебралась в Чикаго. Мистер Турчин выучился на инженера, а его жена получила медицинское образование.

В то время американцы активно осваивали казавшиеся бескрайними просторы Дикого Запада, укладывая километры шпал. Должность инженера-топографа на Иллинойсской железной дороге приносила хорошие деньги.

«Разочарование мое полное. Я не вижу действительной свободы здесь ни на волос, - пишет Турчанинов Герцену. - Эта республика - рай для богатых, они здесь истинно независимы, самые страшные преступления и самые черные происки окупаются деньгами».

Деньги помогли Турчанинову свести дружбу с элитой Чикаго: Улиссом Грантом, будущим генералом северян и 18-м президентом США, а также командующим армией северян Авраамом Линкольном, 16-м президентом США.

Жена Турчанинова Надин. Фото: Wikimedia Commons

Бронепоезд Турчина

Когда в США началась Гражданская война, Джон Турчин одним из первых пришел на призывной участок. Командование предложило Турчину возглавить добровольческий полк в чине полковника. Весь 1861 год полк Турчина провел в тренировочных лагерях. Командование Севера отличало его дисциплину и сплоченность. Генерал Дон Бьюэл, восхищенный выучкой Турчина, предложил ему возглавить 8-ю бригаду из четырех полков.

Будучи профессиональным военным и новоиспеченным железнодорожником, Турчин понял, что именно железные дороги принесут Северу победу и помогут разрезать территорию конфедератов пополам с севера на юг, до Мексиканского залива. Южане были хороши в кавалерийских налетах, но оказывались беззащитны против вылазок противника в свой тыл.

Турчин разработал небольшой железнодорожный состав из 3 - 4 вагонов, обшитых листами железа. Первый в истории бронепоезд курсировал по территории южан, обстреливая и захватывая новые позиции. Любая попытка атаковать «черепаху на колесах» заканчивалась разгромным поражением. Удача сопутствовала Безумному казаку и во многих сражениях, и в битве при Чаттануге, и Чикамоге.

Забвенье генерала

Всю войну Джона Турчина сопровождала его жена Надин. Надежда Дмитриевна стала образцом женщины-эмансипе, став успешным военным врачом, и заведовала медицинской бригадной службой. Однажды, когда Турчин болел малярией, во время приступа он передал командование батальоном супруге. Но все ее командование заключалось в передаче вестовым приказов полковника и длилось несколько часов.

Летом 1864 года у Турчина случился сердечный приступ. Не дождавшись окончания Гражданской войны, бригадный генерал был вынужден подать в отставку. Чикаго встретил его как героя. Никто в тот момент не мог предугадать, что в скором времени прославленного военного ждет забвение.

Эмигрировав в США, Иван Васильевич по-прежнему оставался российским подданным. Да и противоречия в бюрократической системе, разрешающие выдавать паспорт только американским гражданам, давали о себе знать. В итоге герой Гражданской войны остался без права на пенсию.

Поначалу семья жила в довольстве, но затем ситуация с финансами ухудшилась, как и здоровье - из-за сердечного приступа у офицера развивалась деменция. Старость семья встретила в нищете. Благодаря сослуживцам Турчину выплачивали военное пособие в размере 50 долларов. Умер Иван Васильевич в 1901 году и был похоронен в городке Анна. Верная Надин пережила мужа на три года и была погребена рядом с ним.