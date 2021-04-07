Нам повезло, что Юрий Сенкевич не полетел в космос

«Клуб путешественников» и его ведущего обожал весь СССР. Фото: Личный архив Ксении Сенкевич

В марте мы отметили день рождения Юрия Сенкевича (84 года) и его программы «Клуб путешественников» (61 год). А 12 апреля празднуем 60-летний юбилей первого полета человека в космос. К этой дате Юрий Александрович тоже имеет отношение как врач и кандидат для командировки за пределы Земли.

Об истории программы и удивительной жизни легендарного телеведущего рассказала его вдова - Ксения Николаевна Сенкевич. Она сталагостьей совместной программы радио «КП» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (97.2 Fm).

Единственная претензия

- Как получилось, что военный медик, без пяти минут космонавт неожиданно перешел в разряд одного из самых любимых телеведущих на земле?

- Тут все очевидно. Сначала «Клуб кинопутешествий» вел замечательный кинодокументалист Владимир Шнейдеров. Однако передача была другая - в костюме и галстуке. Потом на смену ему пришел профессор Банников. Но для него программа была как тяжелый крест, он просил найти замену. И тут у него в гостях появляется Юра - в первый раз после Антарктиды, где он год зимовал, изучая влияние экстремальных условий на человеческий организм. Потом - уже как член экспедиции знаменитого Тура Хейердала на «Ра», когда они доказывали, что древние люди могли пересекать океаны...

Зрителям он понравился: молодой, хорошо говорит, шутит в кадре... Стали приходить мешки писем - приглашайте еще этого парня! И создатели программы отправились к Сергею Георгиевичу Лапину, председателю Гостелерадио с предложением сделать Сенкевича новым ведущим. Лапин удивился: «Как ведущим? Он же лысый!»

- Это была единственная претензия?!

- Единственная. Но решили попробовать. В итоге получилось.

Самый большой страх

- Для Юрия Александровича программа не стала тяжелым крестом, как для Банникова?

- Нет-нет, что вы! Это была удача! Он был на таком подъеме! Так радовался жизни и работе, людям радовался. Для него, как для Хейердала, каждый человек был интересен. Видимо, еще и на этой стезе они подружились. Тур часто повторял: «Я не знаю, кто для меня Юрий - то ли младший брат, то ли старший сын».

- Когда Сенкевич отправлялся в путешествия через океан на - как шутил Хейердал - «пучках соломы»: «Ра-1», «Ра-2», «Тигрисе», - у него был какой-то страх?

- Конечно. Вся команда каждый раз писала завещания. Они знали, что могут не вернуться. Но настоящий ужас Юрий испытал на «Тигрисе» в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Там очень плотное движение. Супертанкеры, гигантские сухогрузы - один за другим идут. А «Тигрис» вошел туда ночью - да еще в ливень и жуткий ветер. На радаре эту тростниковую скорлупку не видно. Из сигналов - хиленький фонарь на мачте. Их раздавят и не заметят... Несколько раз огромные корабли выныривали из тьмы и проходили совсем рядом, обдавая жаром двигателей... Они там, бедные, метались в своей корзиночке, как слепой котенок на МКАД…

- Но мне тогда непонятно: Юрий Александрович - человек поразительного жизнелюбия. Соглашаться на такой риск - это в его характере?

- А разве полет в космос, к которому он дважды прошел курс подготовки, - это не риск? Или работа врача, который идет в инфекционный блок? Но это его работа. У него такая психология. Есть люди, которые воспринимают подобные крайности как норму. Юра был таким...

В 1965 году Ксения Николаевна попала на обложку американского журнала, который рассказывал о советских женщинах. Увидев этот портрет, Сенкевич влюбился.

Очевидец

- Были у вас какие-то традиции проводов?

- Только одна: на мне лежала ответственность, чтобы в сумке был весь необходимый комплект одежды для жарких стран, для холодного климата: все куртки, майки, брюки, белье.

- То есть вы, получается, соавтор его путешествий?

- Я скорее шерпа… Шучу... Конечно, чем могла, я помогала. Переводила. Вычитывала книги и статьи.

- Сильно правили?

- Не преувеличивайте мою роль. Чуть по стилю проходилась. Чтобы был не писатель, не журналист, а...

- Очевидец?

- Да, очевидец. Причем такой очень человечный очевидец.

«ИзвЕни...»

- Юрий Александрович из огромного количества поездок выделял самую любимую?

- Нет. Для него было интересно любое путешествие. Даже если он просто ехал в Калугу, то возвращался с кучей рассказов о том, какой это необыкновенный город. Да еще умудрялся привезти манго - представляете, нашел там теплицу, где выращивали экзотический фрукт! У него был удивительный талант найти необычное даже в самых обычных местах.

- Остались ли точки на планете, где он мечтал побывать, но так и не добрался?

- Давно лелеял идею проекта «Русские имена на карте мира» - это в основном Полинезия… Но началась перестройка, программа резко перестала быть нужна... Не хочу вспоминать - переживаю. И Юра тоже переживал…

- А то, что он не смог полететь на орбиту, - были сожаления?

- Сначала очень жалел. Но это быстро прошло. Все-таки космонавт - это профессия, состоящая из долгого ожидания. Вот его друг Валерий Поляков 19 лет ждал своей очереди…

- Если бы Юрий Александрович все-таки стал космонавтом, насколько велика вероятность, что мы не обрели бы замечательного ведущего?

- Сто процентов. Так что, наверное, и ему, и нам повезло, что он не полетел в космос.

- Можно сказать, потеряв космос, он обрел огромную популярность на земле. И даже после смерти она сохранилась…

- Несколько лет спустя после его ухода я однажды вернулась домой, а квартира вверх дном. Оказалось, воры искали ценности, добрались до кабинета и… остановились. Увидели Юрин портрет и поняли, в чей дом забрались (именно это фото стоит на полосе. - Авт.)... Они ушли, ничего не тронув. Лишь оставили под портретом записку, в которой кривыми буквами было нацарапано: «Извени»…

СПРАВКА «КП»

Юрий Александрович СЕНКЕВИЧ - советский и российский ученый-медик, полярник, писатель, тележурналист и путешественник.

Кандидат медицинских наук, полковник медицинской службы. Лауреат Государственной премии СССР, кавалер многих государственных наград.

На протяжении тридцати лет Юрий Александрович был бессменным ведущим старейшей телепередачи советского и российского телевидения - «Клуб путешественников». В его честь названы пассажирский самолет «Аэрофлота», океанский танкер, институт и Золотая медаль Русского географического общества.