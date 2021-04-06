Обвиняемая в мошенничестве с имуществом Баталовых попала в поле зрения уголовного розыска еще в 80-ые годы

Актриса Наталья Дрожжина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Наталья Дрожжина прославилась не столько своими ролями в кино, сколько криминальной историей с имуществом семьи Баталовых. Дрожжину и ее мужа Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве, расследование уголовного дела продолжается. Не так давно журналисты нарыли любопытные факты из прошлого Натальи Георгиевны.

В 80-ые годы 30-летняя Дрожжина выскочила замуж за ромалэ Бориса Буряце. Борис Иванович - колоритнейший представитель и московского бомонда того времени, и криминала. Фаворит Галины Брежневой, дочки Генерального секретаря ЦК КПСС. Народная молва причислила его к «цыганским баронам». Артист. Пел в театре «Ромэн» и на сцене Большого. Был знаменит не только сильным вокалом, но и связям с «бриллиантовой мафией». Буряце питал патологическую страсть к драгоценностям. Недоброжелатели Натальи Дрожжиной теперь говорят, что с «бриллиантовым королем» актрису связывал общий интерес к диамантам. В то время скупка и продажа драгоценностей считалась криминальным бизнесом. Возможно, поэтому муж Дрожжиной – Михаил Цивин - ее брак с Буряце отрицает. Говорит, что журналисты в очередной раз оклеветали его жену. Они женаты почти 40 лет. Никаких бриллиантовых королей рядом с ней "не стояло".

Так ли это, мы поинтересовались у ветерана московского уголовного розыска, полковника милиции Игоря Васильева. В 80-ые годы он служил старшим оперуполномоченным по особо важным делам 2-го (убойного) отдела МУРа. Расследовал тройное убийство Ксении и Татьяны Троицких и их домработницы Надежды Фроловой. Одним из подозреваемых по этому громкому делу проходил как раз Борис Буряце. Разматывая клубок его контактов и связей, оперативники вышли и на Наталью Дрожжину. О том, как это было, нам рассказал Игорь Васильев.

Свадебное фото Дрожжиной и Буряце из колонии. Фото: скриншот НТВ.

- Кровавое и дерзкое убийство Троицких произошло летом 1983-го в небольшой московской двухкомнатной квартире в доме на Беговой улице, - вспомнил Игорь Юрьевич. - Три женщины были жестоко убиты неизвестными, преступники их мучили, душили, пробили голову нунчаками… Все это ради уникальных ювелирных изделий, которыми владели Троицкие. Цену похищенного тогда не смогли нам назвать ни в Эрмитаже, ни в Алмазном фонде СССР. Свои несметные сокровища Троицкие хранили в шкафу в тряпичном мешке на подобии того, в котором школьники носят сменную обувь. Когда мы стали расследовать дело, выяснилось, что о коллекции Троицких ходили легенды. Золото высочайшей пробы, бриллиантовые кольца музейной ценности, например, кольцо «Маркиз», украшенное крупным сапфиром в обрамлении бриллиантов. Или перстень с изображением Вольтера, принадлежавший Екатерине II. По легенде Вольтер лично подарил это кольцо русской императрице. Была в мешке для сменки камея с профилем Екатерины в образе Минервы в доспехах, подаренная ей в честь победы в Крымской войне…

- Откуда у простых советских граждан взялись такие сокровища? Тоже криминальное происхождение?

- Коллекционировать украшения эта семья начала ещё во время Великой Отечественной войны. Муж Ксении Ивановны Троицкой распределял хлеб по карточкам в блокадном Ленинграде. У блокадников он выменивал на продукты украшения. Продолжили они собирать украшения и после войны. Дочь Ксении Ивановны Татьяна работала косметологом в элитном московском салоне красоты, находившемся на нынешней Никольской улице рядом с Кремлем. В этот салон приходил весь столичный бомонд, артисты Большого театра, дикторы Центрального телевидения, художники… В списках подозреваемых оказалось много знаменитостей. В квартире Троицких мы обнаружили 11 записных книжек с пятью тысячами номеров телефонов. География их знакомств была обширна - весь Советский Союз. Каждый из телефонных абонентов автоматически попадал в подозреваемые. Более того, Троицкие любили хвастаться своими украшениями и делали это при любом удобном случае. Почти на всех фотографиях Ксения Ивановна и Татьяна красуются при «полном параде» и с разными украшениями. Об их богатствах знали многие, что сильно осложняло нам работу.

При отработке связей Троицких мы вышли на артиста цыганского театра Бориса Буряце. Его имя было в их телефонной книжке, а главное – он проявлял большой интерес к драгоценностям. По рассказу близкой подруги Ксении Троицкой, Буряце вымаливал у Ксении Ивановны кольцо с изображением Вольтера. Однажды он высыпал перед ней горсть бриллиантов: «Отдам за кольцо всё, что захочешь!». От бриллиантов Троицкая отказалась, тогда Борис предложил ей деньги. Поднимал цену от 2-х до 12 тысяч рублей. Но Троицкая была непреклонна: сокровища не продаются. Отчаявшись ее уговорить, Буряце подлил Ксении Ивановне в чашку с чаем то ли какую-то отраву, то ли снотворное. Ей пришлось вызывать скорую. Все эти факты наводили на размышления… Мы взяли Буряце в разработку. Он стал одним из главных подозреваемых. Но тут выяснилось, что он – близкий друг Галины Брежневой, дочери Генерального секретаря ЦК КПСС. К счастью, этот факт не сильно осложнил нашу работу. Тем более, что на момент совершения убийства Буряце отбывал срок. Он сидел в Красноярской колонии за спекуляцию с драгоценностями. То, что он находился в местах лишения свободы, вовсе не исключало его причастность к убийству. Из зоны он мог давать наводку, организовать преступление.

Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В командировку в колонию в Красноярский край, где Буряце отбывал срок, направилась милицейская группа. В её составе был старший оперуполномоченный, а позже министр внутренних дел Владимир Рушайло. Забегая вперед, скажу, что Буряце оказался не причастен к убийству Троицких. Но в исправительно-трудовом учреждении наши сотрудники узнали, что в колонии Буряце женился. На ком? На Наталье Дрожжиной. После этого она тоже попала в наше поле зрения.

На зоне Буряце работал скромным библиотекарем. Но свадьбу, по рассказам начальника лагеря, играли широко, ни в чем себе не отказывая. Начальник лагеря получил в подарок от Буряце кожаную куртку. Сейчас это смешно – какая-то кожаная куртка... А в советское время это был шикарный подарок.

- Зачем они поженились? Ведь это фиктивный брак.

- Дрожжина и Буряце хорошо знакомы. Они были соседями по квартире, которая находилась в доме на углу улицы Чехова и Садово-Триумфальной. Буряце жил в 8-й квартире, а Дрожжина в 3-ей. Считайте, она вышла замуж за своего соседа и поехала к нему в красноярскую колонию.

- Муж Дрожжиной Михаил Цивин отрицает ее брак с Буряце…

- Он может говорить все, что угодно. Но информация об этом браке есть в материалах уголовного дела об убийстве Троицких. Эти документы и сейчас находятся в суде Симферополя, где судили настоящих убийц (рецидивиста жителя Крыма Олега Новицкого и его приятеля Виктора Анкудинова, на Троицких они вышли по наводке). На раскрытие преступления ушло два года. Повторюсь: ни Буряце, ни Дрожжина не имели к преступлению никакого отношения. Но информацию об их свадьбе мы получили именно из зоны от начальника лагеря, где сидел Борис Иванович. Думаю, Дрожжина ему была нужна для связи с внешним миром. Как жена она могла приезжать к нему в колонию. Для этой роли подходил человек, которому доверяешь. У нас были предположения, что Дрожжина входила в круг лиц, имевших отношение к покупке и продаже драгоценностей. Сейчас это не преступление, а в советское время торговля драгоценностями квалифицировалась как нарушение правил валютных операций (статья 88 УКРФ). Но причастность Дрожжиной к так называемой бриллиантовой мафии установлена не была.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Страшная тайна Натальи Дрожжиной: вскрылся криминальный роман актрисы с любовником Галины Брежневой

Похоже, прошлое Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, обвиняемых в афере с наследством Баталова, может оказаться не менее темным, чем настоящее. Как "благодетели", обхаживающие одиноких и немощных стариков, стали обладателями многочисленной недвижимости, попытались выяснить репортеры "Новых русских сенсаций". Если верить этому расследованию, схема получения квартир и других богатств престарелых артистов зародилась еще в середине восьмидесятых. А главное - с этой историей тесно связана тайна актрисы, которую она тщательно скрывала всю жизнь (подробности)