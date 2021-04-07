В Израиле ветер принес прохожим огромную сумму наличных

Полицейские приступили к сбору денег и с помощью прохожих в течение часа собрали порядка 100 тысяч шекелей (около 2,3 миллиона рублей). Фото: EAST NEWS

Необычное происшествие порадовало жителей израильского города Беэр-Шева: ветер разносил по улице сотни крупных купюр.

До прибытия полиции граждане с воодушевлением собирали неожиданные подарки.

Выяснить истинную причину происшествия правоохранителям так и не удалось – кто-то рассказывал, что деньги вылетели из окна автомобиля, на большой скорости проехавшего по улице, кто-то говорил о пожилом человеке, из кармана которого выпала пачка купюр.

Так или иначе, но полицейские приступили к сбору денег и с помощью прохожих в течение часа собрали порядка 100 тысяч шекелей (около 2,3 миллиона рублей).

Впрочем, сознательность граждане начали проявлять лишь после прибытия стражей порядка – до этого они с удовольствием распихивали купюры по карманам.

Очевидцы рассказывали, что из близлежащих домов «выскакивали женщины прямо в пижамах» и увлеченно ловили носимые ветром деньги.

Позже в полицию поступило заявление от одного из жителей города – он утверждает, что деньги выпали из окна его автомобиля. Потерпевший назвал сумму в 150 тысяч шекелей, из чего правоохранители сделали вывод – 50 тысяч шекелей успели собрать и присвоить жители города.