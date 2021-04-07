Дочка похоронила мать, а через 12 лет та вернулась к ней живой

Наталья (на фото) узнала о своей смерти от полицейских. Дочек она бросила в этом монастыре, а позже тут прошли похороны другой женщины . Фото: Первый канал

- Девочка, смотри, это джинсы твоей мамы? Ты их узнаешь?

Настя, которой тогда едва исполнилось 12, крепко сжала руку монахини, приглядывавшей за девочкой и ее старшей сестрой после пропажи матери.

- Это был 2009-й год, мама пропала два года назад. Помню, уставилась я на эти грязные джинсы, слезы текли градом. Я понимала, что дяденька в форме не просто так эти вопросы задает, он считал, что мама умерла. Я утерла слезы, внимательно рассмотрела штаны и ответила: «нет, у мамы таких не было», - вспоминает 24-летняя Анастасия Ягфарова.

А вот старшая сестра Насти, Аня, которой тогда было 13, вещи мамы опознала. Через пару дней в монастырь под Уфой привезли закрытый гроб. Полицейские рассказали, что тело женщины нашли в лесу неподалеку. Там, по их данным, труп пролежал почти два года. Дата смерти совпадала с моментом исчезновения Натальи Акимовой.

ПОМОГИТЕ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ

В монастырь Наталья с двумя дочками приехала в начале 2007-го. Женщина поплакалась и рассказала историю, мол, муж умер в 2003-м, жить негде, работы тоже нет. Ну не выгонять же бедолаг на улицу. Наталье дали работу при монастырской кухне и выделили небольшой домик для нее и девочек.

- Я помню, что у мамы после отца был сожитель. Он загулял, мать избил. Мы просто бежали в этот монастырь. Но прожили вместе с мамой там недолго, пару месяцев. Ей предложили печь просфоры для храма и оправили ее на медкомиссию в Уфу. Я до сих пор помню ее глаза. Она обняла меня и Аню и уехала, - вспоминает Анастасия.

С тех пор девочки ее не видели. И вдруг такая страшная находка.

Хоронили женщину на погосте за монастырем.

- Аня оплакивала маму, а вот Настя даже слезинки не проронила. Она мне так и сказала, что это не ее мама. Хотите верьте, хотите нет, но точно такое же предчувствие было и у батюшки, который проводил отпевание. Он несколько раз имя путал и вместо Натальи говорил Надежда. Уже после он сказал, что впервые с ним такое, что в голову лезло имя Надежда. Мы с тех пор так и поминали обеих - и Наталью, и Надежду, - вспоминает настоятельница монастыря, матушка Евтропия.

Свидетельство о смерти. Фото: Первый канал

В 2009 сразу после похорон сестрам выдали справки о смерти матери. Так они стали полными сиротами. В монастыре девочек держать не могли и отправили в разные детские дома.

- Я просто интуитивно всегда знала, что мама жива, что она где-то рядом. Сначала ждала, что она сама найдется: придет и заберет меня из детского дома. Потом выросла, сама стала мамой, сейчас у меня трое детей. Я пыталась найти ее через социальные сети. Даже в полицию хотела пойти, но как они мне помогут, если по их базе такого человека нет – он мертв, - рассказывает Анастасия.

Отчаявшись, женщина написало письмо в программу «Пусть говорят». В редакции взялись за поиски, но тогда, конечно, никто не надеялся отыскать мертвую женщину. В Уфу журналисты Первого канала поехали, чтобы найти других родственников сестер. А обнаружили саму Наталью Акимову!

ВЫДУМАННАЯ АМНЕЗИЯ

50-летняя женщина почти полгода живет в реабилитационном центре для бездомных на окраине Уфы. Она тут повар: отвечает за каши и супы. Нашли ее волонтеры на местном вокзале летом прошлого года.

Про дочек, брошенных в монастыре, женщина ни слова никому не сказала. А вот про свою «смерть» она знала. В 2012 году Наталью, которая к тому моменту была официально мертва уже три года, задержали полицейские. Женщина, бросившая собственных дочерей, похитила чужого семилетнего ребенка. Мальчишку из вполне благополучной многодетной семьи Наталья заметила на детской площадке и обманом заманила в квартиру своего очередного сожителя. Папа первоклашки, известный в Уфе банкир, в тот же день поставил на уши весь город. Ребенка нашли на следующее утро.

- Меня тогда привезли в участок. Я дала свой паспорт, они пробили по базе и сказали, что я мертва. Я тогда чуть со стула не упала, они мне даже справку о моей смерти показали, - вспоминает Наталья Акимова.

Но факт смерти не спас Наталью от уголовного дела. В 2012-м за похищение ребенка суд приговорил ее к пяти годам, но наказание было условным. Тут бы даме взяться за ум, но нет. Она продолжала пьянствовать, не приходила отмечаться в полицию и в итоге загремела в колонию. Там она пробыла с 2016-го до 2020-й год.

Послушать Наталью, так наказали ее не за что.

- Я просто покормила этого мальчика. А что до пьянок, то это все ложь, я только один раз в жизни-то и выпила, - оправдывается воскресшая жительница Уфы.

Про брошенных дочек у нее тоже своя правда.

- Я когда уехала из монастыря в Уфу, то попала в страшную аварию. Прямо на пешеходном переходе меня сбила машина. Я полгода пролежала в больнице, заново училась говорить, ходить. А память я потеряла, забыла не то что про дочек, про себя ничего не знала, даже имени своего, - уверяет Наталья.

На самом деле никакой аварии и амнезии не было. Из монастыря женщина попросту сбежала. Все эти годы она меняла сожителей и злоупотребляла спиртным. Про брошенных дочек и не вспоминала. Зато сейчас ревет и просит у них прощения.

Первая встреча воскресшей мамы с Анастасией состоялась в студии программы «Пусть говорят». Наталья бросилась на колени и в слезах просила прощения. И, похоже, в это раскаяние Настя поверила.

- Я маму сразу простила. Я всегда знала, что она жива, хотя все вокруг мне не верили и думали, что я сумасшедшая. Я уже решила, что заберу ее к себе. Мы как раз строим с мужем дом, всем места хватит, - рассказала Анастасия.

А вот старшая дочка Натальи, Анна, пока общаться с воскресшей мамой не готова.

Анастасия с мужем и свекровью на выписке из роддома. Женщина верила, что мама жива. Фото: Первый канал

Вопрос ребром

Почему у Натальи Акимовой, считавшейся мертвой, не возникло проблем с документами?

До ареста Наталья жила по своему старому паспорту. В поликлинику женщина не ходила, да и в другие государственные учреждения не обращалась. Так что проблем с документом у нее не было. А вот после ареста, когда всплыла история со смертью, паспорт ей пришлось поменять. Свидетельство о смерти аннулировали, и она продолжила жить под своим именем и фамилией.

Кто лежит на кладбище?

Но если Наталья жива, кого же похоронили 12 лет назад на монастырском кладбище? Ответа на этот вопрос у полиции Уфы до сих пор нет. Как оказалось, сразу после ареста Акимовой, полиция эксгумировала останки, но установить личность найденной 2009-м году женщины так и не удалось. При этом дочек заживо похороненной Натальи Акимовой даже не уведомили об ошибке.

- С большой долей вероятности мы можем говорить о халатности сотрудников полиции. В 2009-м году по всей стране были доступны экспертизы ДНК. Почему она не была проведена, это большой вопрос. Как минимум странно, что личность погибшей установили по показаниям детей, - прокомментировал Иван Мельников вице-президент Российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека. – Сейчас необходимо провести детальное расследование. По моим данным, труп в лесу был найден повешенным на колготки. Помимо того, что полиция неверно установила личность, так еще и списала все на самоубийство. Не удивлюсь, что где-то по Уфе сейчас гуляет маньяк, который не нарадуется такому «фееричному» расследованию. И давайте не забывать про родственников этой погибшей женщины. Они ведь до сих пор ее ищут.