Лже-священники обокрали болгарского переводчика в Москве

Обманутый переводчик сразу отправился в полицию, где написал заявление на обоих мошенников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром на телефон 52-летнего переводчика Михаила К.* позвонил неизвестный мужчина, представившийся священнослужителем Серафимом. Святой отец предложил Михаилу интересную работу - перевести несколько важных документов с православными текстами на болгарский язык.

Сам Миша родился в Болгарии, но уже много лет живет в Москве и зарабатывает, оказывая услуги переводчика. Возможность поработать со специализированными бумагами и текстами о религии показалась мужчине очень заманчивой. Михаил с радостью согласился. Вот только необходимые документы прислать по электронной почте священник не смог и предложил передать их через свое доверенное лицо, мужчину по имени Святослав*.

Ровно через час Святослав с кипой якобы священных документов уже был на пороге квартиры Михаила на Севастопольском проспекте. Мужчина с интересом взялся за работу, пока гость ожидал его на диване. Заскучав, Святослав попросил у переводчика его мобильный телефон, якобы для того, чтобы сделать несколько важных звонков. Добродушный Миша отдал мужчине мобильный и с головой погрузился в перевод документов. Тем временем Святослав занимался совсем другими переводами.

«Сразу после ухода доверенного лица священника Серафима, Михаил решил проверить кошелек и заметил, что его банковские карты лежат не так, как он привык. Заподозрив неладное, мужчина побежал в ближайшее отделение банка, где сотрудники подтвердили его опасения. В то время пока Михаил занимался переводом документов, его гость Святослав переводил со счетов крупные суммы денег. Общий ущерб от действий лже-священников составил 585 тысяч рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Обманутый переводчик сразу отправился в полицию, где написал заявление на обоих мужчин. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ - Кража в крупном размере. Следователи разыскивают лже-священника Серафима и его доверенное лицо Святослава, которые обманули и обокрали доверчивого переводчика из Болгарии.

* -имена изменены.