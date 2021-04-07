Училась на адвоката, пригодилась в Дубае: Участницу скандальной эротической фотосессии вычислили по татуировке

Среди участниц скандальной фотосессии нашли модель Яну Грабощук. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

12 обнаженных красавиц, позировавших фотографу на балконе одного из небоскребов в Дубае, стали объектом внимания всего мира еще в субботу вечером. Тогда в сеть попали первые снимки из апартаментов в престижном районе Dubai Marina. Полиция ОАЭ не смогла «устоять» перед красотой моделей и арестовала их. В исламской стране даже поцелуи на улицах наказываются по закону, а тут такое. Так что фотосессия в стиле ню закончилась для них фиаско - теперь девушек ждет депортация. На родину отправят и организаторов съемки.

Полиция Дубая отказалась называть имена задержанных. Известно, что среди них гражданки Украины, Белоруссии и Молдавии, а организатор всего действа из России. Однако одну из моделей все-таки узнали благодаря татуировке на бедре. Ей оказалась 27-летняя Яна Грабощук, пишет британский таблоид The Sun.

Младший брат девушки Тарас рассказал, что родные не знали, зачем Яна поехала в Дубай, и пришли в ужас, когда в прессе появились обнаженные снимки, на которых красовалась в том числе и Грабощук.

- Она поехала в отпуск, - сказал молодой человек. - Да, она планировала там фотосессию… Больше информации об этом у меня нет.

Как дипломированный юрист оказалась на вечеринке для моделей, пока непонятно. После окончания вуза Яна не пошла работать адвокатом или прокурором. Вместо этого девушка устроилась официанткой, а вскоре доросла до хостес — встречала гостей модного киевского ресторана.

Но год назад она открыла в себе таланты модели. В соцсетях у девушки замаячили снимки с красивыми завтраками, бассейнами, спортивными автомобилями и небоскребами Дубая.

Незадолго до ареста Яна написала в соцсетях, что в третий раз за три дня вынуждена сменить отель, но, по ее словам, ей это было только в радость.

Сейчас полиция Дубая устанавливает заказчиков съемки. Есть версия, что она велась для израильской аудитории американского сайта для взрослых.