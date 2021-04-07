Пропавший в Москве автор учебников по алгебре найден мёртвым

Последний раз Юрия Дудницына видела коллега еще 12 марта. Фото: Александр ГЛУЗ

Юрий Дудницын — заслуженный учитель РФ и автор популярных школьных учебников алгебры и анализа. Математик создал немало сборников контрольных работ для учеников и ещё больше различных методик преподавания для их учителей. По сути Юрий Павлович посвятил математике и учебному процессу всю свою жизнь. Он даже входил в состав Ученого методического совета Министерства просвещения СССР и Министерства образования и науки РФ. Там он помогал отбирать учебную литературу по математике для общеобразовательных школ. К мнению опытного педагога прислушивались, он даже принимал участие в разработке государственного стандарта по математике для основной и старшей школы. Для этого Юрий Павлович входил в состав специализированной комиссии.

Математика очень уважали коллеги по цеху и старались не терять с ним связь, Юрий Павлович всегда мог дать ценный совет или просто поддержать приятную беседу. Коллеги дружили с ним многие десятилетия и даже жили по соседству. Поэтому исчезновение 82-летнего математика было трудно не заметить. Знакомые обеспокоились и попытались связаться с Юрием Павловичем, но телефон никто не поднимал. Соседи пытались проведать его дома, но дверь была закрыта, они пытались заглядывать в окна математика, но квартира выглядела пустой. А по вечерам в ней не загорался свет.

Последний раз мужчину видела коллега 12 марта, она встретила его у метро, когда математик шёл куда-то по своим делам. Мужчина выглядел бодрым. Юрий Дудницын не любил распространяться о своих планах и был человеком достаточно скромным. Поэтому у знакомых и коллег стали рождаться различные версии таинственного исчезновения: от безобидного отпуска до похищения или смерти. Но ждать, пока ситуация разрешится сама собой, никто не хотел, математик мог быть в опасности, коллеги обратились в полицию. Но толку от этого было немного, взламывать дверь в квартиру полицейские отказались, для этого нужно было заявление родственников или соседей, которым мешает сильный запах из квартиры. В других случаях оснований для открытия квартиры не было. Родных у математика не осталось, надежда на прояснение ситуации была только на соседей.

Через какое-то время так и произошло, в полицию обратился мужчина из соседней квартиры. На место направили наряд полиции и дверь взломали.

— Был обнаружен труп 82-летнего гражданина, тело находилось на кровати. При наружном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено. Порядок вещей в квартире не нарушен. Давность наступления смерти: примерно 10 суток, — сообщил источник kp.ru

В качестве предварительной причины смерти эксперты назвали сердечно-сосудистую недостаточность, подробности сможет определить медицинское исследование. Сейчас по факту смерти математика полиция проводит проверку, о её результатах доложат в Следственный комитет.