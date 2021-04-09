С надеждой на возрождение: в Салехарде обсудили судьбу стерхов

Парочка стерхов. Фото: Анастасии Шилиной.

Красивейшие грациозные птицы, стерхи, - символ надежды, силы и справедливости. Они священные для коренных народов Севера. Здесь верят: встреча с белым журавлем принесет человеку удачу.

СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ

Но встретить эту птицу все сложнее. Во-первых, белый журавль боится человека и может покинуть гнездо, даже при малейшем намеке на его появление. Во-вторых, стерх - краснокнижная птица. Над этим видом журавлей нависла угроза полного исчезновения.

Выпуск стерхов на Ямале. Фото: Дмитрия Замятина.

Одна из самых уязвимых популяций стерхов - западносибирская. Ямал - особая для них территория. Именно ямальские ученые первыми поняли: чтобы не потерять стерхов, нужно объединить усилия не только российских регионов, но и других стран и всем вместе выработать меры по сохранению этих удивительных птиц, которых считают индикатором экологического благополучия России.

Этому был посвящен симпозиум «Стерх - символ надежды сохранения биоразнообразия в XXI веке», который прошел в Салехарде по инициативе департамента внешних связей Ямала. На протяжении двух дней более сорока экспертов и ученых из Китая, Казахстана, Узбекистана, Монголии и России - биологи, антропологи, экологи - обсуждали меры по охране и увеличению численности редких видов птиц и в первую очередь стерхов.

Первый полет молодых стерхов. Фото: Юрия Маркина.

- Мы прекрасно понимаем: для восстановления западносибирской популяции необходимо проводить сложную научную и природоохранную работу на всем протяжении обитания белого журавля, - говорит заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров. - В местах его гнездования, на Ямале и в Югре, мы проводим выпуск стерхов в дикую природу, охраняем и изучаем их состояние. Но работы по наблюдению и охране белого журавля на путях его миграции в пределах Евразийского пролетного пути необходимо проводить с участием федеральных и международных институтов и природоохранных структур.

Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров. Фото: Андрея Ткачева.

ВРЕМЯ ЗИМОВАТЬ

В рамках симпозиума рассмотрели ряд важных вопросов. Так, профессор из Китая Цао Лэй рассказала об экологии зимовки стерхов якутской популяции в Китае. Заместитель руководителя НМЦ «Биоразнообразие» ВНИИ «Экология», участник всех экспедиций в рамках проекта «Полет надежды» Анастасия Шилина поделилась опытом создания альтернативной зимовки – на юге Узбекистана, на правом берегу реки Амударьи.

- На правобережной стороне поймы реки сложилась уникальная кормовая база, - рассказала Шилина. - В сочетании со строгим пограничным режимом это делает территорию привлекательной для серых журавлей, уток, гусей и других водоплавающих птиц. В 2009-2011 годах на территории экоцентра «Джейран» был проведен успешный эксперимент по определению возможности стерхов адаптироваться к условиям зимовки в Узбекистане, поэтому этот участок является перспективным для создания альтернативной зимовки белого журавля в рамках работ по реинтродукции птиц, выведенных в питомнике редких видов журавлей Окского государственного природного биосферного заповедника. В том числе в рамках нашего проекта.

Напомним, «Полет надежды» - метод для восстановления западносибирской популяции стерха. Суть его в том, чтобы обучить маленьких стершат, которые выросли в питомнике, летать на дальние расстояния и осваивать миграционные пути. Сделать это можно при помощи мотодельтаплана, управляемого человеком. После специальной подготовки журавлята воспринимают машину как лидера стаи и следуют за ней до места зимовки, а весной самостоятельно возвращаются обратно.

Полет надежды. Фото: Александра Сорокина.

ПРИХОТЛИВАЯ ПТИЦА

Почему все так сложно? Дело в том, что стерх живет лишь в особых условиях. Он стенобионт, то есть может существовать лишь при наличии определенного климата, пищи и особых заболоченных озер. Его образ жизни в отличие от серого собрата максимально приближен к воде. И не всякое место ему подойдет для зимовки. В поисках нужного места обитания белый журавль может пролететь около шести тысяч километров. Это делает популяцию очень уязвимой.

- Стерх имеет длинные миграционные пути, что говорит о сложности его сохранения, - объяснил на симпозиуме кандидат биологических наук, заведующий отделом биоразнообразия ФГУ ВНИИ «Охраны природы» Александр Сорокин. - Остаются места, где он может подвергаться опасности. Восстанавливать популяцию, которая сейчас находится на грани исчезновения, нужно всем мировым сообществом. Такая системная работа только начинается. Государственный подход к этой теме возобладал буквально последние годы. Мы рассчитываем, что совместные усилия федеральной власти, Ямала, Якутии, других регионов и стран принесут то, к чему мы стремимся.

Выставка на симпозиуме. Фото: Андрея Ткачева.

ЧТО РЕШИЛИ

О чем удалось договориться по результатам симпозиума. Во-первых, встречаться раз в три года там же, в Салехарде, на симпозиуме. Такой обмен мнениями и наработками помогает скоординировать возможности по сохранению редких перелетных птиц вне зависимости от того, на территории какой страны они находятся.

Во-вторых, принято решение расширить географию выпуска птиц: не только на Ямале, но и в Тюменской области, в местах альтернативной зимовки в Узбекистане.

- Также в резолюцию вошло предложение о включении генетических исследований диких популяций стерха, - рассказал куратор ямальского проекта по сохранению птиц Дмитрий Замятин. - Это нововведение. Раньше исследовались только стерхи питомника Окского заповедника. Кроме того, начнется работа с зарубежными питомниками и зоопарками, где разводят белых журавлей. Это усилит эффективность реинтродукции, то есть переселения на территорию, где они жили ранее в Западной Сибири.

Стерхи на отмели. Фото: Александра Сорокина.

Одним из важнейших решений симпозиума стало единогласное решение о необходимости включения ямальского проекта по стерху в общую «дорожную карту» по сохранению и восстановлению популяции. Она разработана в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

Также участники решили обмениваться информацией онлайн. Международный сетевой проект позволит оперативно узнавать о путях миграции стерхов, их численности, структуре популяций и ареале.

- Резолюция симпозиума, наши предложения - это результат той работы, когда люди слышат друг друга, - резюмировал заместитель губернатора Ямала Александр Мажаров. - Проекты и мероприятия, включенные в документ, помогут выйти на новый уровень в долгосрочной и серьезной работе по сохранению популяций краснокнижной птицы.

Полный текст резолюции - https://inter.yanao.ru/presscenter/events/3443/