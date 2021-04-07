Опухоль была величиной с кулак: История россиянки, которая доказала, что неизлечимая болезнь – не приговор

О болезни Валентина узнала в 56 лет Фото: из личного архива

Когда Валентине сказали, что у неё рецидив, она расстроилась. Нет, не самому факту рецидива. Она знала, что множественная миелома – болезнь пока ещё неизлечимая, и что рано или поздно она возвращается. Но просто надеялась, что у неё будет хотя бы пять лет ремиссии, а если повезет, то и все шесть. Ей хотелось крикнуть куда-то наверх: «Как же так? Ну почему всего два? Это же так мало. Или много?». Она начала вспоминать весь свой путь, все шесть лет борьбы. Ей нужно было оглянуться назад, чтобы справится с обидой и просто жить дальше.

Начало

В сентябре 2013 года Валентина решила, что просто перетрудилась, работая на садовом участке. Началось воспаление – плечи, шея, болело всё. Потом в области ключицы появилась какая-то шишка. Врачи говорили, что это подвывих, и советовали не обращать внимания. Но шишка росла, и страх, который испытывала Валентина, – тоже.

Уже в новом, 2014 году, она решила сделать УЗИ, а в результате прошла через КТ и МРТ и до сих пор помнит, как по лицу своей сестры поняла, что ситуация серьёзная. Сестра читала медицинское заключение и лицо её мрачнело, а кожа становилась белой – ни кровинки. «Онкология», – подумала Валентина. Только этот диагноз может сделать лицо человека белым от страха.

«Ваш онкологический диагноз не подтверждается»

МРТ показало, что у Валентины два очага опухоли, но первичный очаг найден не был. И врачи решили, что стадия рака запущенная, с отдалёнными метастазами. Для Валентины это всё звучало, как приговор.

Чтобы обнаружить первичный очаг нужно было сделать ПЭТ КТ. В то время в Москве на это исследование были огромные очереди, и родные – муж, сестра, дети, – отправили Валентину в Израиль. Вот в Израиле, после обследований и анализов, онколог и сказала ей: «Ваш онкологический диагноз не подтверждается. Но, возможно, у вас миеломная болезнь, нужно сделать пункцию образования на ключице». Однако Валентина услышала только одно: «Онкологии нет!» – и рванула домой, не помня себя от счастья. Ведь она думала, что умирает, а оказалось – ничего подобного. В Москве врачи не увидели необходимости в пункции, и Валентина проходила счастливая ещё полгода, пока опухоль не стала величиной с кулак.

Окончательный диагноз

Свой окончательный диагноз Валентина узнала 31 декабря 2014 года. Множественная миелома, злокачественное неизлечимое заболевание крови. Она открыла интернет и прочитала всё, что было нужно и, возможно, не нужно: про неутешительный прогноз, про скоротечность и осложнения – повреждение почек, костного мозга, костей, нарушение работы иммунной системы. Ей хотелось срочных действий, срочной помощи, а тут новогодние каникулы, врачи в отпусках…

И Валентина продолжила читать интернет, точнее онкоблоги – истории женщин, перенесших онкологическое заболевание или живущих с онкологией. Одну историю за другой. Про совсем юных девушек, которые узнавали о диагнозе будучи беременными, про многодетных мам, которые должны были разрываться между больницей и домом, болезнью и детьми. Истории преодоления и побед вопреки всему. Читала и думала: «Вот где ужас-то. А я…». Про себя Валентина знала, что ей 56, у неё взрослые, самостоятельные дети, прекрасный муж и спокойная, состоявшаяся жизнь. И она сказала себе: «Если они, эти женщины, смогли бороться, то и я должна попробовать».

Валентина пережила 30 курсов химиотерапии, 20 курсов лучевой терапии и трансплантацию костного мозга Фото: из личного архива

Множественная миелома – не приговор

Шесть лет лечения. За это время Валентина пережила 30 курсов химиотерапии, 20 курсов лучевой терапии и трансплантацию костного мозга. Она вспоминает, что, когда было особенно тяжело, она мечтала: «Вот бы хоть на два часа почувствовать себя снова здоровой!». Что же, у неё получилось – целых два года она была в ремиссии.

Теперь, оглядываясь назад, Валентина думает, что два года – это прекрасно. Она продолжает бороться и сейчас. И жить полной жизнью. Оказывается, это вполне возможно даже с неизлечимым диагнозом.

Помочь тем, кто борется с множественной миеломой сегодня можно здесь.