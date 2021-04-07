В Амурской области задержан глава спортклуба «Ахмат»

Глава спортклуба «Ахмат» задержан за вымогательство

Адам Магомадов слыл в регионе уважаемым человеком. Лидер чеченского землячества Амурской области, руководитель местного спортивного клуба «Ахмат». Только представление о спорте (да и о целях землячества) у него были своеобразные – словно родом из 90-х.

Адам Магомадов слыл в регионе уважаемым человеком.

Как сообщили «КП» источники в силовых структурах, Магомадов с подельниками решили быстро разбогатеть. Но усилия свои приложили не в области экономики, а в сфере криминала, рассудив, что выпотрошить какого-нибудь коммерсанта будет намного проще.

В автомобиле было оружие

Одному из предпринимателей они предложили «крышу» (я ж говорю – 90-е). Дескать, ты нам даешь 8 миллионов рублей, а уж со стороны представителей чеченской диаспоры в предпринимательской деятельности тебе кругом будет зеленый свет. Но бизнесмен оказался несговорчивым. И тогда Адам Магомадов вместе с товарищами по клубу «Ахмат» Ширвани Алдамовым, Курбаном Гаджимагомедовым и Магомедом Камиловым (последние два, по совместительству, - контрактники-мотострелки) в лучших традициях конца прошлого века вывезли бизнесмена в лес и начали убеждать. И ствол ко лбу приставляли, и возле уха стреляли и нож доставали, чтобы отрезать оглохшее ухо. Но передумали.

При себе у рэкетиров были травматические стволы

Что там происходило дальше и чем закончилось общение за городом, история (и мой источник) умалчивает.

Но вся гоп-компания в итоге задержана силовиками. И, судя по фотографиям, задержана жестко. При себе у рэкетиров были травматические стволы и допинг – в машине Магомадов и в его крови был обнаружен героин.

В машине Магомадов и в его крови был обнаружен героин.

Все четверо находятся под арестом. За ностальгию по 90-м им грозит до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Брянские патологоанатомы вымогали деньги за выдачу тел умерших

Появилась официальная информация о задержанных сотрудниках морга (подробности)