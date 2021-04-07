Дочь загадочно погибшей актрисы Екатерины Голубевой умерла в 25 лет

Девушка снималась в фильмах отца-режиссера Шарунаса Бартаса Фото: кадр из фильма

В Вильнюсе 7 апреля 2021 года погибла актриса Инна-Мария Бартайте. Девушка ехала на велосипеде, когда в нее врезался автомобиль Hyundai. Водитель машины был пьян.

Инна-Мария Бартайте - дочь литовского режиссера Шарунаса Барткуса и русской актрисы Екатерины Голубевой. Девушка трагически погибла через 15 лет после смерти своей знаменитой мамы, на которую она была похожа. Инне было всего 25 лет.

Девушка родилась во Франции. Родители развелись вскоре после ее рождения.

После разрыва с Барткусом звезда европейского арт-хауса Голубева вышла замуж за культового режиссера Леоса Каракса. Она снялась в его фильме "Пола Х". Практически везде Голубева называется "музой" знаменитого режиссера. Она также снималась в авторских европейских картинах "Я не сплю" Клер Дени, "29 пальм" Брюно Дюмон и у Кирилла Серебренникова в сериале "Ростов-папа".

Женщина прожила всего 44 года. В 2011 году ее бездыханное тело обнаружили в Париже. По сей день никто не знает, что случилось. Загадочная смерть Голубевой по-прежнему будоражит общественность. Даже дата ее кончины доподлинно неизвестна. Первое сообщение о трагедии в прессе появилось 18 августа, а по утверждению знакомой Екатерины в свидетельстве о смерти записано 3 августа.

Ничего не известно также о причине и обстоятельствах смерти. Говорят, что Катя была склонна к депрессии. "Я все время играла героинь с тяжелыми судьбами, все роли трагические. Если мою героиню не убивали в конце фильма, то она пыталась покончить c собой. Ну представьте, в картине Каракса «Пола Х», где я снималась с Гийомом Депардье и Катрин Денев, моя героиня два раза пыталась покончить жизнь самоубийством. Второй раз - удачно. Наутро после съемок сцены самоубийства я проснулась с седыми волосами. Такой был фильм...", - делилась в одном из интервью Голубева.

Установлен только тот факт, что тело было обнаружено на станции парижского метро "Пиренеи", расположенной недалеко от дома Голубевой. Актриса была похоронена 20 августа на кладбище Пер-Лашез.