Смолов рвется в сборную на Евро-2020, и еще четыре вывода после матча «Сочи» - «Локомотив»

Игроки "Локомотива" Федор Смолов и "Сочи" Ибрагим Цаллагов (слева направо) в матче 1/4 финала Кубка России по футболу между командами "Сочи" (Сочи) и "Локомотив" (Москва). Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Локомотив» - лучшая российская команда 2021 года. Восемь матчей – восемь побед. Шесть из них были одержаны в Премьер-лиге, еще две – в Кубке России. В том числе в 1/4 финала против «Сочи» - 3:1. «КП» - о главных выводах после этого матча.

1. Смолов рвется в сборную России на Евро-2020

Победу в этом матче против «Сочи» «Локомотив» одержал благодаря Федору Смолову. Оба оказались превосходными. Федор наконец-то вылечился от травм, сбросил вес, и опять стал легким и резким форвардом, который на скорости уходит о защитников, убирает их на замахе и наносит изумительные удары. В такой замечательной форме Смолов не был с 2018 года. Но все помнят, чем закончился для Федора ЧМ-2018. Кажется он полон решимости вновь оказаться в сборной на большом турнире типа Евро-2020, и взять реванш у судьбы.

2. Николич доказал, что «Локомотив» может тренировать не только Семин

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич – лучший сейчас наставник в РПЛ. Ему дали подготовить зимой команды, и с тех пор «Локомотив» не проигрывает: 8 матчей в 2021 году и 8 побед! При этом Николич омолодил состав, вписал в него 19-летнего Мухина, 22-летнего Куликова, а 24-летнего Жемалетдинова превратил в игрока сборной. Все это значит, что «Локомотив» успешно может с успехом тренировать не только Юрий Палыч Семин.

3. Мы видели гол в пустые ворота

«Сочи» сражался до конца. И на последних секундах к чужим воротам пошел голкипер южан Денис Адамов. Более того, он едва не добрался до мяча, чтобы сравнять счет. Но риск не оправдался. И зрители увидели редкий момент, когда Камано забивал трейти гол «Локомотива» гол в абсолютно пустые ворота.

4. Матч «Локомотив» - «Спартак» обещает стать самым крутым за эту весну

Эта игра состоится уже 11 апреля. В воскресение «Локомотив» и «Спартак» будут биться за «серебро» РПЛ. У «Спартака» - 47 очков, у «Локо» - 43. И судя по тому, в какой форме находится команда Николича, и как хороши сейчас «красно-белые», эта встреча грозит превратится в настоящее украшение чемпионата.

5. «Сочи» должен сражаться с «Зенитом» в полную силу

У двух клубов настолько тесные взаимоотношения, что болельщики их соперников переживают за честность игры в их очных матчах. Но теперь, когда «Сочи» упустил шанс пробиться в еврокубки через Кубок России, у них осталась единственная возможность сделать это через чемпионат. А плотность в турнирной таблице настолько высока, что «Сочи» обязан сражаться за очки даже в матче против клуба-побратима «Зенит».