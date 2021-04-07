«До мурашек»: 58-летняя Алена Свиридова в купальнике заставила поклонников ахнуть от восторга

Алена Свиридова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алена Свиридова улетела в отпуск в Турцию: исполнительница хита «Розовый фламинго» выбрала для отдыха Анталию. В Инстаграме 58-летняя певица поделилась видеороликом, которых заставил ее поклонников буквально ахнуть от восторга. Певица открыла купальный сезон, совершив заплыв в Средиземном море.

В видео Алена, одетая в яркий купальник, смело бросается в волны и плывет вдоль берега. «До мурашек», - оценили поклонники ролик звезды. Дело в том, что температура воды в Анталии сейчас примерно такая же, как температура воздуха – всего плюс 17 градусов. Для купания пока не сезон, и море еще холодное.

Певица в ярком купальнике отправилась окунуться в Средиземное море. Фото: Инстаграм.

«Я только вчера прилетела в Турцию и знаю, как там холодно. Вы героиня», «Море же ледяное», «Алена, я вами восхищаюсь. У меня бы зубы стучали», - пишут фолловеры в комментариях. «Вода не холодная, правда», - ответила им Свиридова.

Чуть позже певица объяснила в Инстаграме: она любит купаться в море в несезон, поскольку привыкла обливаться ледяной водой. Свиридова – сторонница закаливания, так что легко переносит низкие температуры.

- Друзья мои, хочу объяснить мою тягу к всесезонному купанию. Дело в том, что я, каждое лето живя в Крыму на даче, обливаюсь холодной водой, - написала Свиридова. - Не то что бы я вдруг решила - закаляйся, чисти зубы кирпичом, нет. Просто в нашем деревенском лодочном кооперативе, где я плаваю и загораю, нет душа с пресной водой, как на приличном курорте, ну не доросли мы до этого. Как-то было очень жарко, и я решила освежиться водой из родника. Соседка вылила на меня три ведра холодной воды, я повизгивала, как водится, но мне понравилось.

Певица смело зашла в море. Фото: Инстаграм.

К обливанию холодной водой Алена привыкала постепенно, приучая свое тело к ледяной воде.

- Была методика, как приучать себя не бояться холода, вот я и решила попробовать, всё равно нечем заняться, - рассказала она. - Душа вполне достаточно. Я начала. Сначала горячий. Разогреться, как следует. Потом педаль в пол на холодный. Медленно. С ног и всё выше, а не наоборот, как принято у нас. И оказалось, что тело очень даже хорошо это воспринимает. Никаких брррр. А через пару дней уже стало комфортно и , о чудо, совсем не холодно. Растираешься полотенцем, свежа и бодра. Так что теперь это вошло в привычку, причём очень приятную.

Температура воды - всего +17 градусов, но Алена осталась довольна. Фото: Инстаграм.

По словам артистки, благодаря обливанию холодной водой она укрепила иммунитет. А жизнь на море сделала ее устойчивой ко всем простудным инфекциям.

- С тех пор, как я стала всё лето проводить у моря, я перестала болеть. Ни разу ни ОРВИ, ни гриппом, ни свинячим, ни курячим, никаким, - похвасталась певица.

Алена родилась и выросла в Крыму, но карьеру певицы сделала в Москве. Уже давно артистка живет на два дома: зиму проводит в столице, а лето - под Керчью. Певица ведет здоровый образ жизни: летом она каждое утро отправляется на пробежку и много плавает в море с ластами. Кроме того, Алена старается соблюдать правильный режим питания.

- Просто с возрастом надо жрать меньше – это очевидно. Раньше при том же весе я ела, как два грузчика. Клянусь! И ничего мне не было. А вот теперь ограничиваю себя, - как-то рассказала исполнительница хита «Розовый фламинго».

Артистка обожает купаться в холодной воде. Фото: Инстаграм.

Как результат – в свои 58 лет артистка прекрасно выглядит и легко может опубликовать в Инстаграме свои снимки в купальнике. Никакого предубеждения по поводу того, что дамам возрастной категории 50+ зазорно выставлять свои фото в бикини в соцсетях, у Свиридовой нет. Она считает, что это личное дела каждой женщины.

- Если я все лето хожу в купальнике, то и фотографируюсь в нем, - говорит артистка. - Ничего не ретуширую и не устраиваю пляжные фотосессии. Нет задачи поразить. Нет никакой психологической глубины или отчаяния. Просто надо не бояться брать ответственность за свои мысли и действия. Я не задумываюсь о том, кто и что подумает, если я выложу фото в купальнике.

В 58 лет артистка прекрасно выглядит и легко может опубликовать в Инстаграме свои снимки в купальнике. Фото: Инстаграм.

Больше восьми лет Алена живет в гражданском браке со своим бойфрендом Давидом Варданяном. Давид младше избранницы на 13 лет, однако это совершенно не мешает паре. Певица не торопится ставить штамп в паспорте. Еще несколько лет назад она заявила: свадьбы не будет. Алена два раза была замужем, и оба ее брака закончились разводом. Так что идти под венец в третий раз она не собирается.