«Высокие цены и много психов»: Анфиса Чехова рассказала о минусах отдыха в Майами

Океан, солнце и пляж в Майами - это хорошо. Но есть и минусы. Фото: Инстаграм.

Анфиса Чехова проводит отпуск в Майами и ежедневно делится в Инстаграме отчетами о своем времяпрепровождении на побережье Атлантического океана. Белоснежный пляж, яркое солнце, температура воздуха – плюс 26, воды – плюс 25: не отдых, а сказка. Однако у каждой медали есть своя оборотная сторона. В очередном посте Анфиса решила рассказать о минусах отдыха в Майами, которые ей показались весьма существенными.

Первый – это высокие цены. Если раньше для российских туристов поездка в США была пусть и затратным, но доступным удовольствием, то теперь, когда доллар по отношению к рублю скакнул вверх, стоимость заокеанского вояжа для многих стала неподъемной. Особенно учитывая то, как в Майами все дорого.

- Средний чек в ресторане – 100 долларов, и это без бутылки вина и на одного. Отели тоже просят не мало за весьма скромные номера, - рассказала Чехова. - Русских, кстати, встречаю не так много, как обычно. Хотя самолет был полный, когда летела. Но цены на билеты и на проживание в Майами сейчас такие, что, наверное, не многих русских сюда и тянет.

Средний чек в ресторане - почти 100 долларов на одного. Фото: Инстаграм.

Второй минус, по словам Анфисы, - это обилие на улицах города людей с ментальными проблемами.

- Довольно часто встречаются психически больные люди. Ощущение, что психбольниц в Майами не держат, - посетовала телеведущая. - Вчера мимо меня прошел абсолютно голый чернокожий мужчина, чуть подальше я заметила его одежду, лежащую на тротуаре. Жарко, видимо, стало человеку, решил скинуть одежды, чтобы ничего не стесняло. А сейчас вот в кафе сидит прилично одетый чернокожий мужчина, который ведет активную беседу с самим собой. Сначала ругался с собой на чем свет стоит, а сейчас угорает и ржет в голос. И никто из кафе его не выводит, все игнорируют и проходят мимо, ровно как и голый человек на улице никого не смутил.

В остальном в Майами царит курортная атмосфера. И даже карантинные меры там не такие строгие, как во многих других штатах США.

- Флорида сейчас самый свободный американский штат по части антиковидных мер. Люди ходят без масок, разве что в магазинах и на входе в рестораны и кафе просят их надеть. А так, тусовки, веселье на пляже, полная бронь отелей и ресторанов. В очереди в некоторые популярные рестораны можно простоять два часа. А всё потому, что в свободное от ковидных мер Майами переехала вся Америка, особенно жители Нью-Йорка, где очень строгие ковидные меры, - сообщила Анфиса.

Флорида - самый лояльный штат в отношении ковидных мер. Фото: Инстаграм.

Подписчики забросали телеведущую вопросами: как она при закрытых границах сумела попасть в США. Анфиса объяснила, что Америка принимает туристов, а визу США она сделала еще до пандемии.

- Для того, чтобы прилететь в Майами, нужно иметь обычную туристическую визу, справку что у тебя нет ковида, билет, естественно (прямые рейсы в Майами летают, кажется, пару раз в неделю), и все. Границы Америки открыты туристам, - написала телеведущая.

В Майами Чехова поселилась в отеле, но посоветовала всем снимать квартиру: так дешевле и удобнее. Фото: Инстаграм.

В отпуск Чехова отправилась одна. Многие поклонники удивляются – неужели ей не скучно. Но Анфиса призналась, что любит путешествовать в одиночестве: это помогает ей по-настоящему расслабиться и побыть наедине с самой собой.

В Майами Чехова поселилась в отеле (как она уже говорила, весьма недешевом). Однако местный сервис ее разочаровал. Телеведущая посоветовала поклонникам, собирающимся сюда на отдых, не связываться с гостиницами и лучше снять квартиру через специализированный сервис аренды отпускных апартаментов.