«Не в Кавказ корм»: Бюджет потратил на развитие Северного Кавказа 73 миллиарда рублей

Город Пятигорск Фото: Shutterstock

Специальные институты для развития южного региона появились у нас в стране в 2010 году. Сейчас действуют два федеральных органа (Корпорация развития Северного Кавказа и «Курорты Северного Кавказа»), а также семь региональных институтов развития, в основном туристического плана. Условия были разными, но цели были похожими. Нужно было привлекать частных инвесторов, строить инфраструктуру, создавать рабочие места, развивать отдельные отрасли. Почти по всем пунктам аудиторы Счетной палаты поставили «развивальщикам» двойки. И вот почему.

ВЛОЖИЛИ МНОГО, ПОЛУЧИЛИ МАЛО

- По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что, несмотря на достаточное ресурсное обеспечение созданных институтов развития (на момент проведения мероприятия из федерального бюджета предоставлено 73 млрд рублей), их деятельность характеризуется низкой результативностью и недостижением стратегических целей и задач, для которых они создавались, - говорится в отчете Счетной палаты, имеющемся в распоряжении «КП».

Частных инвесторов привлекли очень мало. К примеру, в 2017 - 2019 годах региональным корпорациям развития удалось привлечь лишь около 9 млрд рублей внебюджетных инвестиций. Это 70% запланированного. При этом создано чуть более одной тысячи новых рабочих мест. Это 45% запланированного.

- Особая экономическая зона (ОЭЗ) как эффективный инструмент привлечения инвестиций в экономику СКФО, ее диверсификации и вывода на инновационный путь развития на сегодняшний день себя не оправдала. Объем привлеченных резидентами инвестиций незначителен и составляет 6% объема бюджетных инвестиций, направленных в уставный капитал АО «Курорты Северного Кавказа», - говорится в отчете Счетной палаты.

Город Кисловодск. Фото: Shutterstock

ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ - НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО

- Проведенный стратегический аудит таких институтов развития как АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и семи региональных корпораций развития, созданных в СКФО, охватил десятилетний период их деятельности, а по ряду статистических данных даже 20 лет. Мы проанализировали большой объем информации и пришли к выводу, что, несмотря на имеющийся потенциал, институтам развития Северного Кавказа не удалось достичь совокупного положительного эффекта на производительность не только региона в целом, но и выбранных для поддержки отраслей, - пояснила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Есть и крайние случаи – когда бюджетные деньги расходовались попросту впустую. То есть их потратили, а результат по факту оказывался нулевой. К примеру, Корпорация развития Северного Кавказа не достигла одной из своих ключевых целей - создание инновационного медицинского кластера.

- Медицинский кластер не только не создан, но и само это мероприятие исключено из программы. При этом на разработку проекта из федерального бюджета было направлено около 2 млрд рублей. Только на одну проектно-сметную документацию потрачено около 90 млн рублей, однако она так и не разработана, - сообщила Орлова.

Домбай Фото: Shutterstock

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕ РАСКРЫТ

Большие надежды федеральные чиновники связывали с развитием туристического потенциала региона. Именно поэтому был создан отдельный институт, который должен был стимулировать развития курортной сферы. Но он не оправдал ожиданий.

- На 1 января 2020 года на территории ОЭЗ зарегистрировано всего 36 резидентов, которыми создано 770 рабочих мест, объем привлеченных резидентами инвестиций на 1 сентября 2020 года составил чуть более 2 млрд рублей, то есть всего 9% заявленного объема, - с сожалением констатирует Светлана Орлова.

ИНСТИТУТАМ РАЗВИТИЯ НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА

Примечательно, что до недавнего времени в правительстве было даже отдельное ведомство – Минкавказа. Оно и отвечало за развитие всей подшефной территории. Но в начале 2020 года от него решили отказаться. За ненадобностью. Все функции передали в Минэкономразвития. Там, похоже, так и не разобрались с доставшимся им наследством.

- Министерство солидарно с выводами Счетной палаты. Более того, мы параллельно уже начали работу по устранению замечаний. В первую очередь, это касается стратегического планирования, - пояснил директор департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский.

- После перехода институтов развития в ведение Минэкономразвития мы провели комплексный аудит структур, работали по этому направлению в том числе со Счетной палатой и региональными органами власти. В целом анализ показал, что не все механизмы работают эффективно, - заявил Сергей Назаров, замглавы Минэкономразвития.

Ясно одно – институты развития Северного Кавказа ждет реорганизация. Систему, работающую настолько неэффективно, проще полностью расформировать и создать заново.

- Завершающий этап нашего аудита и подготовка предложений по его итогам совпали с принятием правительством решений о модернизации институтов развития, что подтверждает правильность наших выводов об их недостаточной результативности и необходимости перезагрузки, - отметила Светлана Орлова.

Кавказские Минеральные Воды Фото: Shutterstock

ОПЫТ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА – В ПОМОЩЬ

В прошлом году отвечать за Северный Кавказ в правительстве стал вице-премьер Юрий Трутнев. Тот самый, который отвечает за развитие Дальнего Востока и Арктики. В первых интервью после поездки по подшефным южным регионам Трутнев заявил, что нужно максимально уходить от государственного управления, в частности, туристическими объектами. Вот несколько его цитат из интервью ТАСС:

- Что нужно для того, чтобы к нам приезжали туристы? Прежде всего - содержание: в море купаемся или катаемся с горы, или лечимся с использованием минеральных источников. Вокруг этого содержания дальше следующее - это создание инфраструктуры. То есть человек должен иметь возможность хорошо разместиться, хорошо питаться, должна быть понятная логистика, как добраться туда. Сказать честно, у нас с этим не очень хорошо... Если мы говорим о развитии курортной инфраструктуры, давайте лучше попробуем туда притащить частных инвесторов, снизить их издержки, создать какие-то преференции. Мне кажется, это гораздо разумнее и правильнее, чем собирать и потом вот так использовать.

- Важно не то, сколько зон мы создадим, а какое количество инвесторов туда придет, сколько проинвестируют и что получится в итоге. Создать особую экономическую зону или территорию опережающего развития — не сверхъестественная сложность. Такой документ принимает правительство и все. Но мы стараемся не допустить образования пустых преференциальных зон. Поэтому принцип будет тот же самый, который мы уже отработали: если субъект ходатайствует о создании преференциальной территории, мы будем проверять каждый проект, убеждаться в том, что эти проекты сбудутся, что на них есть деньги, что люди понимают технологии, понимают рынки, и тогда мы с удовольствием будем продолжать эту работу. Пока она еще предстоит.

- Когда проекты не реализуются, то наказывать надо не инвесторов, а чиновников. Инвестор нам вообще ничего не должен в том случае, если мы не строим под него специально инфраструктуру. Все эти преференции начинают работать только тогда, когда построено предприятие. Если он его не построит, то никакими льготами государственными не воспользуется и, еще раз говорю, не должен нам ничего. А вот наши уважаемые чиновники, работники институтов развития, губернаторы, правительства регионов, которые этот проект выдвинули, защищали его — значит, они не разобрались в нем до конца.