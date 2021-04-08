В Германии скептически отреагировали на стремление Украины в НАТО

Заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер прокомментировала просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить его стране план действий по вступлению в НАТО.

Отвечая на вопрос по поводу членства Украины в НАТО, Деммер отметила, что, несмотря на принцип «открытой двери», используемый в альянсе при обсуждении возможного появления новых членов, на данный момент никаких конкретных действий со стороны НАТО не предвидится.

– У Украины есть право свободного выбора, однако в настоящий момент никаких дальнейших шагов по поводу ее членства в НАТО не предусмотрено.

Просьбу к НАТО Зеленский аргументировал необходимостью ответа на «агрессивные действия России».

В свою очередь Деммер напомнила украинскому лидеру, что в прошлом году стране и так был предоставлен статус «партнера с расширенными возможностями» и сообщила об озабоченности правительства Германии и Евросоюза участившимися случаями нарушения перемирия на востоке Украины в последнее время.