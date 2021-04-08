"КС" не отпустят первое место": Футбольный агент Александр Маньяков — о клубах и претендентах на РПЛ

Известный футбольный агент Александр Маньяков рассказал «Комсомольской правде» о главных претендентах на РПЛ. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Не только сезон Российской Премьер-Лиги приближается к своему завершению. Футбольная Национальная Лига тоже готовится финишировать, и там интриг ничуть не меньше, чем в элитном дивизионе. Сразу пять команд претендуют на повышение в классе. При этом все идут настолько плотно, что, похоже, интриги сохранятся вплоть до последнего тура.

Известный футбольный агент Александр Маньяков рассказал «Комсомольской правде» о главных претендентах на РПЛ. Функционер оценил каждую команду из первой пятёрки ФНЛ, а также поговорил о главных звёздах текущего сезона первого дивизиона, которые уже в это летнее трансферное окно смогут перебраться в серьёзные клубы.

«Крылья» не упустят первое место»

— «Крылья Советов» с той целостной и нацеленной на результат игрой, которую они показываю, не отпустят первое место. Они выйдут напрямую. Команда делает правильные менеджерские решения. Сейчас футболисты, которых самарцы приобрели из «Чертаново», в самом соку. Вообще футболисты стали раскрываться. Выделил бы Сергеева и Горшкова — очень интересные ребята.

За второе, на мой взгляд, будут бороться «Оренбург» и «Нижний Новгород». Причём борьба будет до последнего тура. Если брать «Нижний Новгород», за эту команду говорит ровный состав и хорошая вариативность. Плюс к этому, опыт главного тренера Роберта Евдокимова. Он уже выходил из ФНЛ в РПЛ. Ну и инфраструктура. Не будем забывать, что у футбольных властей есть желание, чтобы команд с инфраструктурой и наследием Чемпионата Мира было больше в Российской Премьер-Лиги. Я считаю, это правильно.

«Оренбург» — это амбиции, неплохой состав и финансовая составляющая лучше, чем у Нижнего. Команда абсолютно заслуженно идёт на третьей строчке. А дальше — борьба за вторую, которая точно будет интересной, - отметил Александр Маньяков.

«У «Торпедо» есть амбиции, «Алания» - настоящая футбольная банда»

-- На 4-е место, которое даёт право играть в стыках, я бы назвал трёх претендентов: «Торпедо» Москва, «Алания» и «Балтика». У «Торпедо» есть амбиции и президент Денис Владимирович Маслов — закалённый боец, знает, как мотивировать своих подопечных.

Конечно, эмоциональное состояние Сергея Игнашевича передавалось игрокам. Это неизбежность. «Торпедо» — клуб с богатой историей. Там большая армия болельщиков, которые на все процессы происходящие в клубе имеют своё мнение. Нужно уметь справляться с давлением болельщиков, это одна из черт большого тренера. Сергей в начале пути, для него это будет хорошим опытом.

«Алания» по игре смотрится очень интересно. Команда из Владикавказа — настоящая футбольная банда: у них стало получаться, они почувствовали силу и уверенность. «Алания» несётся, как лихая конница. Приятно на них смотреть. Движущая и объединяющая сила — это Спартак Гогниев. Обратим внимание, что все ребята, которые сейчас играют в основе, до того сезона, когда Гогниев их собирал, таковыми не являлись в своих предыдущих клубах. Некоторые были игроками ротации, другие — на замене. Здесь Спартак играет на сильных сторонах своих подопечных. Это чисто тренерская команда, на мой взгляд. Футболисты, как и весь клуб, переживают эмоциональный подъём. Думаю, следующий сезон для них будет намного сложнее.

«Балтика» —молодцы, преодолели кризис, который был перед Новым годом и целостно смотрятся. Я бы не списывал их со счетов, - выделил основных претендентов на «стыки» Александр Маньяков.

Свежая кровь: какие футболисты ФНЛ придут в топ-клубы?

— Конечно же раскрылся Иван Сергеев (нападающий «Крыльев Советов» в этом чемпионате уже забил 32 гола – прим ред.). Мы с этим парнем пересекались, я следил за его карьерой, когда он был в «Тамбове». Мне кажется, Сергеев из тех ребят, которым нужно время, чтоб раскрыться. Он значительно прибавил в атлетизме за последнее время. Голевое чутьё, которое у него всегда было, сейчас у него на запредельном уровне. Очень интересный форвард. По моему субъективному мнению, ему надо с «Крылышками» провести ещё сезон, а дальше уже переходить в более сильный клуб. Но если будет хорошее предложение из топ-клуба сейчас, чтоб команда была заинтересована в нём, то, конечно, надо переходить уже сейчас.

Не сказал бы, что Зиньковский ушёл в тень. Он очень хорошо выглядит, не сбавляет уровень. Просто надо сказать про Лиги. В том сезоне он играл в РПЛ, а там более сильная медиа поддержка. Эта Лига освещается лучше, чем ФНЛ, поэтому кажется, что Зиньковский был заметнее, чем сейчас. Он остался мастеровитым футболистом, и у него были хорошие предложения по переходу из хороших команд.

Калмыков из «Торпедо», Губочкин — защитник ивановского «Текстильщика». Каждый, про кого я сказал, может начать играть в РПЛ. У них есть шанс и есть предложения. По крайней мере были в зимнее трансферное окно, — подвёл итог Маньяков.