Lady’s formula: весна идет, а климакс подождет

Фото: Shutterstock

Любви, как известно, все возрасты покорны и хорошему настроению тоже. И даже менопауза не сможет помешать радостям жизни. Есть способ справиться с ее неприятными симптомами и пополнить запасы энергии.

Весна – не время для уныния!

Дисгармония в гормонах

Женским организмом управляют специфические гормоны – эстрогены. От них зависит буквально все – самочувствие, настроение, либидо, внешний вид, фигура. С возрастом происходит снижение выработки женских половых гормонов, меняется их соотношение и возникает гормональный дисбаланс. А это одни минусы – проблемы со здоровьем, отсутствие энергии даже на элементарные дела, недовольство своим внешним видом, отсутствие удовольствия от секса. Плюсом идет только набор веса, что, разумеется, совсем не радует женщин, а лишь повышает уровень стресса.

Время невозможно повернуть вспять, но хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать можно в любом возрасте.

Фото: Shutterstock

Весна – время гармонии!

Источники молодости

Восстановить гормональный баланс помогут фитоэстрогены – растительные аналоги женских гормонов. Они действуют подобно гормональным препаратам, которые врачи обычно рекомендуют при климаксе, но при этом, в силу своей натуральности, не имеют противопоказаний и побочных эффектов. Они помогут привести гормональный баланс в полную гармонию и снизить неприятные проявления климакса.

Растений, содержащих фитоэстрогены, немало. Клевер красный, ангелика и витекс священный – наиболее активные из них. Они смягчают симптомы менопаузы, помогают женщине оставаться активной и полной энергии, хорошо выглядеть, сохранить фигуру и не оставляют стрессу и унынию ни малейшего шанса. А еще они тормозят преждевременное старение, позволяя женщине оставаться привлекательной.

Источник женской молодости и сексуальности хорошо известен с древних времен – это уникальный экстракт корня маки, который можно найти только в перуанских Андах. Это натуральный афродизиак, который, повышая либидо и увлажняя слизистую интимной зоны, возвращает удовольствие от секса, а значит, и желание близости.

Фото: Shutterstock

А что, если добавить в этот весенний букет… грибов? Например, майтаке. Неожиданно? Да. Но очень эффективно. Их испокон веков используют в восточных странах для сохранения женской красоты, стройности и сексуальности. В Японии их называют грибами гейш, которые считаются эталоном красоты и женственности. Майтаке будут очень кстати в дополнение к фитоэстрогенам – они улучшают метаболизм, препятствуют набору веса в проблемных зонах – на талии, бедрах, предплечьях. Майтаке помогут нормализовать и поддерживать здоровый вес, оставаться стройной и желанной.

Весна – пора любви!

Гормональная перестройка без проблем

Симптомов у климакса много! Можно, конечно, бесконечно скупать различные препараты, пытаясь сложить их в целебный пазл, но зачем тратить время и деньги? Лучше выбрать одно средство с оптимальным составом из растительных экстрактов, витаминов и минералов, которые специально подобраны с учетом особенностей женского организма. Если вы не хотите стареть и мириться с проявлениями климакса, обратите внимание на специализированный биокомплекс, который способен свести на нет все неприятные проявления гормональной перестройки. Он содержит самые сильные фитоэстрогены витекса, ангелики, красного клевера, экстракты грибов майтаке, корня маки и полный комплекс самых необходимых женщине в этот период витаминов и минералов. Речь идет о препарате Lady's formula Менопауза Усиленная формула с anti-age-эффектом. Этот биокомплекс избавит вас от неприятных симптомов климакса, вернет спокойствие и сон, укрепит организм, поддержит стройность и сексуальность.

Большой плюс биокомплекса в том, что он полностью соответствует международным стандартам качества GMP и рекомендован Российским обществом акушеров-гинекологов. Принимать его очень удобно – всего одна капсула в день! Важно только помнить, что, как и все препараты с фитоэстрогенами, Lady’s formula имеет накопительный эффект и принимать его нужно не меньше трех месяцев.

Быть красивой и энергичной женщиной можно в любом возрасте, и климакс этому не помеха. И если что-то пошло не так – все можно исправить!

Весна – время радоваться жизни!

Реклама