Холодные макароны, неправильное хранение и просрочка: Роспотребнадзор возмущен результатами проверки школьного питания

У поваров свои промахи: нарушают технологию приготовления, не докладывают порции, выдают детворе остывшую еду Фото: Олег ЗОЛОТО

До чего все-таки упрямый народ – поставщики провианта для школ. Месяц назад Роспотребнадзор выписал кучу штрафов (на 147 миллионов рублей), закрыл или внес в черный список порядка двухсот предприятий. Но 70% снабженцев опять попались на нарушениях. А ведь серию проверок устроили после нескольких случаев отравлений школьников в разных городах, из которых самым резонансным было заражение 91 ребенка иерсиниозом – источником заразы оказался салат из свежих овощей, инфицированных грызунами. Дельцов это не испугало.

- К сожалению, улучшений работе поставщиков мы не видим, - сокрушалась начальник управления санитарного надзора ведомства Ирина Шевкун на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся.

Напортачили снабженцы с сопроводительной документацией, маркировкой продуктов, условиями и сроками их хранения. Были серьезные претензии к транспортировке и качеству провианта. Школьные столовые тоже проинспектировали - недобросовестных почти столько же: 74% от проверенных. У поваров свои промахи: нарушают технологию приготовления, не докладывают порции, выдают детворе остывшую еду.

На родительских форумах тема школьного питания обсуждается горячо: почему детям невкусно? Кто-то винит систему закупок: мол, гоняются за дешевизной. Другие уверены, что даже из недорогих продуктов можно приготовить вкусно, и пеняют на поваров: одни стряпают с душой, а другие – тяп-ляп. И вспоминают недавний метафоричный пост губернатора Курганской области Вадима Шумкова, который, наслушавшись жалоб, призвал искать другую работу тех, у кого «вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести заветренная несвежая сосиска».

Хотя и позитив в выступлении Ирины Шевкун тоже прозвучал. В этом учебном году горячее питание получают уже 99,8 % учеников начальных классов. (напомним, по поручению президента все учащиеся началки должны получать бесплатное горячее питание к 2024 году). Кондитерских и колбасных изделий в меню стало в два раза меньше, а овощей и фруктов на 30% больше. В три раза реже стали необоснованно заменять блюда и занижать сорта продуктов. Могут же, если захотят!

Тем временем руководитель «Института отраслевого питания» Владимир Чернигов на конференции пищевиков (мероприятие провели тоже по следам школьных отравлений) вступился за коллег и предложил при проверке завтраков и обедов опираться не на субъективные критерии - вкус, внешний вид, состав продуктов, а на объективные, которые измеряются приборами. Это температура подаваемых обедов, вес порций, КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) и вес отходов. Последний критерий сразу покажет, вкусно готовят школьные повара или же вся еда отправляется в мусорку.