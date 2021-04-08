«Волочковой на зависть»: Постройневшая Ирина Пегова снялась в балетной пачке и пуантах

Ирина Пегова. Фото: Инстаграм.

Ирина Пегова — актриса многих талантов: она снимается в кино и играет в театре, прекрасно поет, зажигательно танцует (вспомним ее успех в «Танцах со звездами») и катается на коньках (шоу «Ледниковый период» - тому пример). Теперь к ее многочисленным достижениям добавилось еще одно: артистка встала на пуанты. В Инстаграме она поделилась фотографиями, на которых предстала в необычном костюме.

Пегова опубликовала на своей страничке несколько снимков, сделанных за кулисами после ее выступления в МХТ им. А. П. Чехова. Ирина позирует в широкой балетной юбке из фатина и на пуантах. Особенно эффектно смотрится верх наряда: кружевной лиф акцентировал внимание на пышной груди. Образ дополнил парик с забавными кудряшками.

Ирина позирует в широкой балетной юбке из фатина и в пуантах. Фото: Инстаграм.

Актриса сфотографировалась на память в компании коллег, пришедших посмотреть ее спектакль — артистов Большого театра. Ирину переполняли приятные эмоции, которыми она поспешила поделиться с подписчиками.

- Вот это сюрприз! Вот это гости! Это так... Волнительно, ответственно! Когда мои любимые примы, премьеры (не знаю, как правильно назвать), солисты Большого театра, большого балета пришли в гости! - написала Пегова. - Я перед вами млею, вы знаете мое восхищение перед вашим трудом и талантом! Итак... Представляю (тут барабанная дробь), народную артистку России Марию Александрову и заслуженного артиста России Владислава Лантратова! Героев надо знать в лицо!

Особенно эффектно смотрится верх наряда: кружевной лиф акцентировал внимание на пышной груди Пеговой. Фото: Инстаграм.

Поклонники пришли в восторг от балетного образа Пеговой. По их мнению, балерине Анастасии Волочковой стоит поволноваться: похоже, в Инстаграме зажглась новая звезда на пуантах. «Ах какие формы! Ирина, вы великолепны», «Наша изящная балерина! Как похудела! Лучшая грудь мира!» «Из-за форм Пеговой не сразу увидел гостей!», «А мы на вас смотрим, ну какова красота!», «Самая красивая российская актриса», - пишут фолловеры в комментариях.

Ирина за последнее время очень постройнела и теперь может позволить себе любые наряды. В Инстаграме актриса как-то поделилась с поклонниками секретом своего рациона. Она — сторонница известной диеты «Один день - один продукт».

Актриса сфотографировалась на память в компании коллег, пришедших посмотреть ее спектакль. Фото: Инстаграм.

- Вот моя (не люблю это слово) диета! – рассказала артистка в соцсети. - Итак! 1-й день: 5 варёных или печёных клубней картофеля + кефир. 2-й день: 100 г варёной куриной грудки, которую можно заменить индейкой. Бульон не употреблять. 3-й день: 100 г постного отварного мяса, не употребляя бульон. 4-й день: 100 г отварной морской и нежирной рыбы: палтуса, минтая, камбалы, наваги. 5-й день: 1 кг фруктов и овощей, разделённых на целый день. Это могут быть киви, свежий ананас, яблоки, груши, хурма, свежие огурцы, баклажаны, кабачки, помидоры, тыква, свёкла, а вот бананы и виноград следует полностью исключить из рациона. 6-й день: только кефир, причём объём можно увеличить до 2-х литров. 7-й день: не менее 1,5-2 л минеральной воды без газа в течение всего дня. На 8-й день можно вернуться к своему обычному рациону с ограничением жирных, сладких и мучных продуктов. «Сидеть» на такой диете можно не чаще 1 раза в 2 месяца!

Актриса предупреждает, что эта диета, возможно, подойдет не всем. И в любом случае нужно прислушиваться к своему организму, а еще лучше - посоветоваться с врачами.