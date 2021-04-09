«Россия захватит Белоруссию сразу после Америки»: Почему в самой близкой Москве стране-союзнице до сих пор нет пророссийских политических сил

Лидер первой пророссийской партии Сергей Лущ гадает - зарегистрируют или нет. Фото: instagram.com/sergei_lusch

ДАЖЕ ПАМЯТНИК ПУШКИНУ ПОДПРАВИЛИ

- Как получилось, что в «братской Белоруссии» нет пророссийской партии?

- Мы с 2003 года подаем на регистрацию. Бесполезно. Потому что главный пророссийский политик в нашей стране - Лукашенко.

- Говорят, он «выжигал» политическое поле, избавляясь от пророссийских политиков. Даже отправил в тюрьму экс-ректора Минского университета Козулина, который слишком часто ездил в Москву.

- Борьба за власть (пожимает плечами). Вы разве ждали другого? Учтите, что есть договоренность между Белоруссией и Россией о невмешательстве во внутренние дела. Финансировать политические силы из-за рубежа - это вмешательство. Потому логично, что других пророссийских партий и не было в Белоруссии. Ведь это был электорат самого Лукашенко.

- Был?

- Точкой перелома стали события в Крыму. В Белоруссии возникло огромное количество прозападных организаций, к которым власть резко стала лояльной. А в российскую сторону, наоборот, начало искрить. В Могилеве с памятника Пушкину демонтировали строки стихотворения «Клеветникам России»... Началась политика многовекторности. Власти пытались неуклюже объяснить, что многовекторность исключительно экономическая. Но разочарование тех, кто традиционно голосовал за Лукашенко как за пророссийского кандидата, накапливалось.

КАК ОТМЕНЯЛИ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ

- А что же такое случилось с Лукашенко в 2014-м?

- Группа из его окружения сформировала имидж России как агрессора. Эксперты, кстати, предвидели изменения в наших отношениях - белорусы привыкли жить с Россией как с символом 90-х: слабый Ельцин, несовременная армия... А тут выясняется, что Россия эффективно решает геополитические задачи. До сих пор, кстати, на этот счет много страхов. Регулярно возникают дискуссии - якобы кто-то хочет кого-то поглотить, захватить. Это при том, что Союзному государству двадцать лет. Ну коль на то пошло - Россия захватит Белоруссию сразу после Америки (смеется).

- Получается, Лукашенко испугался России?

- Он не из пугливых. Но опасение России, которая внезапно оказалась сильной и решительной, думаю, было искренним. Кроме того, в окружении президента не все разделяют идею о единстве России и Белоруссии.

- Но при полном отсутствии пророссийских политических сил в Белоруссии много прозападных. Почему?

- Точно. Дело дошло до попытки оседлать национализм - разрешили проведение юбилея БНФ (Белорусского народного фронта. - Ред.). Попытались сформировать белорусскую гражданскую идентичность с элементами национализма. К счастью, неудачно. К пророссийским же организациям относились недоброжелательно. Например, неприятная история с георгиевской лентой. С одной стороны, на нее нет официального запрета, с другой - кто-то, интерпретируя высказывания президента, дал указание, что георгиевская ленточка - неправильный символ Победы, у нас есть свой. Это выглядело уж совсем некрасиво. Пошли разговоры, что Минск продает российскую угрозу Западу. Хотя Запад не заинтересован видеть в Белоруссии равноправного члена Евросоюза. Задача Запада проста - отрезать Россию от остальной Европы. А Польша и Прибалтика очень хотят получить 9 миллионов белорусов - как дешевую рабочую силу. Собственное-то население у них разъехалось по богатой Западной Европе.

МОЛОДЕЖЬ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ СОЮЗ

- Как пророссийский избиратель Белоруссии пережил протесты? Говорят, некоторые отвернулись от Москвы после ее поддержки Лукашенко.

- Не скажу, что мы увидели прямо поддержку-поддержку. Выделение кредитов? Так это спасение белорусской экономики и граждан Белоруссии. Потому что, если бы остановилась экономика, начались забастовки, мы погрузились бы в хаос и, не дай бог, в гражданскую войну...

- Сейчас люди успокоились?

- Только внешне. Люди сильно политизировались. И назад возврата нет. Разрыв власти и общества стал критическим. Теперь нужны политические реформы, чтобы постараться общество сшить. Если дальше будет идти это деление на «свой - чужой», будет только хуже.

- Отношение к Союзному государству у людей изменилось?

Радикально - нет. Хотя социологи и говорят об уменьшении сторонников интеграции до 35 - 37%, есть другие замеры - 50 - 55%. Для многих приемлемый вариант - интеграция Белоруссии и России как двух суверенных государств. Для меньшей части - слияние в одну страну.

- Много сторонников вхождения Белоруссии в Россию?

- 5 - 7%.

- Так мало?

- Все-таки о вхождении в состав России говорить нельзя. Ведь если даже 50 - 55% - за Союз с Россией, значит, 45 - 50% - против. Это может расколоть людей почти пополам… И еще не забывайте о молодежи. Она - наше будущее. Не будем же мы стрелять себе в ногу! Выросло поколение, которое ощущает себя белорусами. Они не знают, что такое Советский Союз с его братством народов. И вы их уже ни в чем не убедите.

МОСКВЕ НУЖЕН ОБРАЗ УСПЕХА

- И не стоит пытаться?

- Это можно сделать. Молодежи не хватает истории успеха. Ей не интересны рассказы о победах прошлого. Молодежь прагматична, она думает - как ей состояться в жизни? И где лучше? У себя дома, в Союзном государстве, или на Западе? У молодежи главные критерии - хорошая карьера, зарплата и свобода. Продайте ей образ успеха, как это делает Запад. У вас же огромное количество ученых, артистов, бизнесменов, айтишников. В России таких историй миллион. Так рекламируйте это!

- А что мешает?

- Белорусско-российская пропаганда, к сожалению, устарела. Да, Великая Отечественная нас объединяет. Но Россия должна показывать себя современнее - как государство высоких технологий, которое сегодня спасает мир от коронавируса. Разве это не история успеха?

Может, есть белорус, который уехал в Россию, занялся вирусологией и достиг необычайных высот?

- Запад тоже так работает?

- Конечно! Они возят молодежь по Европе и показывают - вот, смотрите, это наше лучшее. А в белорусской прессе о России пишут что-то вроде: «В Пензе по улицам бегает лиса»... В результате мы имеем среди молодежи перекос симпатий к Западу.

- Москва пытается это исправить?

- Тут еще одна проблема - российская традиция работать только с президентской элитой. Кто был ее партнером в Украине? Янукович. Результат всем известен. Минус такой стратегии - вы утрачиваете связь с обществом, становитесь заложником одного человека.

ПОРА НАКОНЕЦ ПРИЗНАТЬ КРЫМ!

- А вы - оппозиция?

- Мы же не у власти...

- Если оппозиция, то в чем вы не сходитесь с Лукашенко?

- Мы должны быстрее двигаться по пути интеграции с Россией. Для Белоруссии это вопрос выживания! В Конституции надо прямо прописать, что граждане Белоруссии осознают цивилизационную общность с русским народом. Обязательно сохранить двуязычие. Идти к единой валюте, к объединению армии в Союзную группировку. Мы должны поддержать Россию как союзника и наконец признать воссоединение Крыма. А то получилось, что Минск чуть ли не предал Россию, хотя большинство граждан поддерживали этот шаг. Правда, есть тут тонкий момент - мы в устав партии не смогли внести ни Крым, ни Абхазию. Это была бы формальная причина отказать нам в регистрации - дескать, мы посягаем на целостность соседнего государства…

- А зачем Лукашенко затеял конституционную реформу?

- Жизнь заставила. Скажу так - не случись этот кризис, его надо было придумать. Налет бронзы наконец-то слетел с власти, обнажились проблемы. Лучше уж так. Еще не поздно вылечить. Стало ясно - надо дать возможность людям высказываться. Они устали от постоянных команд: «Потуже затянем пояса, потуже, потуже…»

- Оттепель?

- Надеюсь...

- Вы уверены, что вас зарегистрируют?

- Ни в чем нельзя быть уверенным.

- Слова Лукашенко хватит, чтобы пророссийской партии в парламенте никогда не было.

- Получается, что мы - политический термометр: любое решение власти будет показательным. Зарегистрируют - будет понятно почему. Нет - тоже все будет понятно...