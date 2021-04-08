Идет война ментальная. Осмысленная и беспощадная

У американцев простые и понятные цели – взять под политическое управление европейские СМИ Фото: Shutterstock

В конце марта советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил, что Запад развязал против нашей страны, как он выразился, «ментальную войну». Речь здесь идет не просто о смене власти тем или иным способом, не просто о том, чтобы убрать президента Владимира Путина от руководства страной, а об изменении сознания народа. «Перепрошивка мозгов», если позволено будет так выразиться, начата по той причине, что Запад (по большей части, речь идет о США) боится вступать в открытую конфронтацию с ядерной державой, но от своих целей подчинить себе весь мир не отказывается. Слишком лакомым оказался миропорядок с одним центром силы, который установился после развала СССР, а потому США, даже понимая, что однополярности уже не будет, хотя бы из-за обходящей Америку без всяких поворотов КНР, все равно стремятся вперед - в прошлое.

Ни в коем случае не собираюсь подвергать сомнению выводы столь уважаемого эксперта, каким является Андрей Ильницкий. Хочу лишь подчеркнуть, что от тактической информационной войны Запад, начав ментальную, не отказался. Как и от решения тактических, но представляющихся им там на данный момент стратегическими, задач. Информационная, психологическая, как угодно еще называйте, атака не утихает ни на один день.

ОТ ИМЕНИ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

Вспомним начало нынешнего года. 19 января на «Ютубе» размещается нашумевший фильм-«расследование» Навального и его конторы про «дворец Путина в Геленджике». Это потом выяснится, что «расследование» - откровенное вранье, нет никакого дворца, а есть апартамент-отель, который находится в процессе активного долгостроя, и Путин к нему никакого отношения не имеет. Это потом станет известно, что заказ на «расследование» пришел из США, что вместо реальных натурных съемок там сплошь и рядом компьютерная графика. И, скажем прямо, более всего это похоже на операцию специальной государственной структуры, использующей удобных ей «гражданских активистов». А уж втемную или с открытыми картами – сие совершенно неважно.

Можно признаться честно: у них получилось. Мощно, уверенно. Правда, это не могло иметь другого эффекта, кроме кратковременного, потому что ложь всегда вылезает наружу. В долгую играть может только правда. На в тот момент им удалось во многие сердца заронить зерна сомнения. И когда будет следующий раз, они либо посеют новые семена, либо постараются прорастить уже посеянное.

Еще в 2017-м, как утверждают хакеры из международной сети Anonymous, рассекретившие гигантские объемы информации, специальному департаменту МИД Великобритании по противодействию дезинформации и развитию СМИ, было дополнительно выделено 100 миллионов фунтов стерлингов. Подчеркнем – дополнительно. С учетом того, что, по оценкам экспертов, это могло составлять около 20% годового бюджета данного департамента, можно подсчитать, что всего ему в том году правительство Великобритании направило, в общей сложности, 600 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд. долларов США). Тереза Мэй, занимавшая тогда кресло премьер-министра, в ответ на вопросы, куда пойдут эти суммы, ответила, что на «борьбу с кремлевской дезинформацией и пропагандой».

С тех пор суммы на эти цели только увеличились. Что же касается департамента, то про него известно, что он тесно сотрудничает с британской разведкой МИ-6, а осваивает бюджет и добивается поставленных задач через благотворительную общественную организацию, созданную еще в 1934-м году королевским указом – Британский совет. Филиалы Британского совета проводят свои семинары, образовательные курсы и тренинги на территории стран СНГ и непосредственно в России.

АГЕНТЫ ЖДУТ ПЕРЕМЕН

- Британский совет напрямую работает с населением всех бывших советских республик, избавляя его от «Российской идентичности», внедряя британские ценности и провоцируя разорвать связи с Москвой, - утверждают хакеры Anonymous. И не верить им оснований нет.

Многочисленные общественные и частные структуры, подконтрольные МИ-6, не просто стремятся ослабить влияние России, но и внести раздрай в ее собственную общественно-политическую жизнь, подорвать доверие населения к руководству страны. Эта работа ведется ими даже через городские программы празднования тех или иных событий, вечера отдыха. Кто бы мог подумать, но всплеск оппозиционности среди комиков-стендаперов, как оказалось, тоже подпитывается из этих и иных финансовых источников.

А еще в обороте МИ-6 появился новый термин – «агенты перемен». Мы помним, что в деле развала СССР большую роль сыграли так называемые «агенты влияния» Запада, которых хватало в высших эшелонах руководства Союза, а не только национальных республик и РСФСР. Теперь появились и «агенты перемен», - молодые люди, наши с вами сограждане, соответствующим образом распропагандированные и идеологически обработанные, в чью задачу входит агитация старших поколений в своих семьях – родителей, бабушек, дедушек, старших братьев и сестер, других родственников и знакомых.

В этих проектах и аналогичных им по содержанию, как выяснили Anonymous, работают такие организации, как Albany Associates, M&C Saatchi, ORB International, IREX Europe и десятки других. Под чутким руководством Джеймсов Бондов и иных агентов британской разведки. И если вы думаете, что ЦРУ не занимается тем же, чем их британские коллеги, то сильно ошибаетесь. ЦРУ не только ведет такую работу напрямую, но и координирует деятельность спецслужб других стран на этом направлении. Вспомним, например, откуда пришел заказ на «расследование» про «дворец Путина». Правильно, из США.

КОШКА БРОСИЛА КОТЯТ - ЭТО ПУТИН ВИНОВАТ

Путин – их главная мишень. По Путину стреляют из всех орудий разных калибров. За все, что происходит в стране, в чем обвиняют Россию на международной арене (в подавляющем большинстве - бездоказательно) отвечает, а, следовательно, обвиняется Западом Путин.

Из одного западного издания в другое кочуют бесчисленные фейки про «украденные Путиным» из России миллиарды долларов. Никто ни гроша пока не нашел, но главное ведь тут кукарекнуть. Несут совершеннейшую дичь про жертвоприношения, которые Путин якобы совершал с министром обороны Шойгу во время недавнего отдыха. Эта вакханалия развернута не только в зарубежных, но и в некоторых российских СМИ, а также среди пользователей соцсетей с большим количеством подписчиков. Это ведь интернет, а не ТВ, он врать не будет – и с этим тезисом наперевес доверчивым гражданам втюхивается самая беспардонная ложь, не выдерживающая не то что элементарной проверки, но даже поверхностного критического взгляда.

А раз виноват Путин, то виновата и Россия. Под опекой Вашингтона западные СМИ ведут безостановочную бомбардировку. Издание Berlingske (Дания) призывает: «Нужно сделать Путину «по-настоящему больно». «Шпигель» (Германия): «Что делать, если вакцина «Спутник V» чипирована. Куда деть зомби-путинистов?» «Yle» (Финляндия): «Россия ждет не дождется, когда украинцы откроют огонь». Британская «Файнэншл Таймс»: «Регулятор Евросоюза намерен оценить этические стандарты при испытании вакцины «Спутник V». Дескать, испытуемых могли принуждать, поэтому Европа должна отказаться от вакцины из варварской и недемократической России Путина.

Еще дальше в своем вранье (уже даже не лжи) пошла английская The Sun: «Силы специального назначения Владимира Путина используют знаки Красного Креста на учениях по устройству засад». О чем речь. На учениях спецназа сфотографирована машина армейской «Скорой помощи» . На маневрах «Скорая» присутствует всегда – мало ли кому помощь должна быть оказана. Но британцы тут же назвали это «военным преступлением», «ужасной и немыслимой уловкой», «бесчеловечным предательством святости всех законов, связанных с вооруженными конфликтами». И это те люди, которые равнодушно смотрели, как американские морпехи в реальности расстреливали мирное население в Ираке, убивали арабских детей, глумились над трупами.

Обыватель все это кушает и запивает чайком. Или чем там еще. Вот, дескать, до чего Путин довел Россию, вывел ее за рамки человеческих законов. И это публикации только нескольких последних дней. И вот уже американская «Нью-Йорк таймс» резюмирует, что если в Донбассе начнется новая война, даже в случае нападения Украины, виноваты в этом все равно будут Россия и Путин. С каким поистине слоновьим изяществом в сознание обывателя вдалбливается мысль о том, что Путин – это военный преступник, а потому против него все средства хороши. Все подчинено одной цели – если сокрушить Россию не получается, то ее надо дискредитировать, извалять в грязи, унизить.

ВИЖУ ЦЕЛЬ - «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»

- Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно... Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота, - это не придумка стратегов Пентагона, это из трактата «Искусство войны» китайского философа и стратега Сунь-Цзы, написанного более двух тысяч лет тому назад. Как видим, ничего не устарело. Ведь, как утверждал мудрый китаец, «война – это путь обмана». Вне зависимости, ментальная она или обычная.

Отдельная тема в этом направлении – «грязные деньги прокремлевских олигархов». Тут «собака роется» с особым упорством. Раз деньги есть, и они у тех, кто поддерживает власть, то они не могут быть иными, нежели «грязными» (просто по определению), а потому эти активы и пассивы «опасны для западных демократий, в первую очередь, для Европы». Для США, естественно, не так опасны. Поэтому газ для «Северного потока -2» из России для Европы – это гигантская опасность катастрофических масштабов, а вот закупки российской нефти США (Москва по итогам 2020-го вышла на второе место по экспорту углеводородов в США, оттеснив Саудовскую Аравию на третье место) такой опасности не несут. Вы же понимаете, что, попав в США, любая тоталитарная нефть тут же становится демократической.

У американцев простые и понятные цели – взять под политическое управление европейские СМИ по данному направлению, благо в европейском истеблишменте многие считают так же, как думают в Вашингтоне. Не зря же в феврале в Европарламенте даже прошел «Форум друзей европейской России» (зацените, как звучит! Понятно, что речь тут не о географии, а о ментальности) по теме: «Защищая демократию от российских теневых денег: область расширенного трансатлантического сотрудничества». Раз «трансатлантическое», значит, можно предположить, что американцы тут не просто рядом. Они такие же члены и даже «старшие друзья». Так оно и есть. Сборище форумчан, набивающихся в «друзья» не нынешней, а «европейской России» решили по предложению «Атлантического совета»* (опаньки - вот и крутейший американский аналитический центр при НАТО, с которым обожают сотрудничать наши либералы) создать общий для Евросоюза орган по отслеживанию всех банковских операций. Естественно, для борьбы с «грязными русскими деньгами». И, конечно же под руководством США. Вот так: орган ЕС, но под руководством Вашингтона.

А помогают им в этом нелегком, но «справедливом» деле борьбы с «русской дезинформацией «расследователи» из СМИ. Такие, как «Bellingcat», «ФБК»**, «Nexta», «Проект», «Радио Свобода»** и «Scanner Project». Как отмечают эксперты, они лишь формально работают под разными вывесками, а в реальности получают информацию и задачи от западных институтов и спецслужб, а потому, зачастую, их активность по тому или иному направлению удивительно синхронизирована. Передаточными звеньями для многих из них являются «Boris Nemtsov Foundation For Freedom»,«Foundation for Democratic Development», «Европейский фондом за демократию», «Национальный фонд демократии», USAID* и десятки других структур, как европейских, так и американских. Именно эти «журналисты-расследователи» сейчас обрабатывают депутатов Европарламента, требуя введения жестких санкций против бизнесменов из России, которые «необходимы для прекращения экспорта российской коррупции».

Но и этого, оказывается, мало. Из информированных источников стало известно, что в США сейчас на полном серьезе обсуждаются планы запуска силами кино- и анимационных студий целой серии роликов и комиксов, которые будут размещаться в соцсетях и на площадках видеохостинга, в которых руководство России будет высмеиваться и подвергаться разного рода унижениям. Расчет и ставка делаются на российскую молодежь, среди которой «Твиттер», «Тик-Ток» и тот же «Ютуб» давно переплюнули по популярности другие средства коммуникации.

Очень серьезно взялись за нас в этом году. Очень-очень. Даже жестче, чем в предыдущие. Ментальная война идет вовсю, осмысленная и беспощадная.

* Признанная в России нежелательной организация.

** Организация, признанная в России иностранным агентом.