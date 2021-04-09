Норвежская принцесса влюбилась в шамана и уезжает с ним в США

Принцесса Марта-Луиза познакомилась с шаманом Дуреком еще в 2019 г. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2019 году дочь норвежского короля Харальда V, принцесса Марта-Луиза познакомилась с американским шаманом Дуреком, который является духовным наставником голливудских звезд Гвинет Пэлтроу, Джеймса Ван Дер Бика, Нины Добрев.

Почти сразу она влюбилась в афроамериканца, о чем сообщила в соцсетях.

«Вы сразу понимаете, что встречаете своего друга и единомышленника, - написала Марта-Луиза. - Мне посчастливилось встретить свое счастье».

Королевская дочь рассказала, что шаман изменил ее жизнь, заставил осознать, что «безусловная любовь действительно существует на этой планете».

«Он обнимает меня без вопросов и страха, - продолжила принцесса свой рассказ. - Заставляет смеяться больше, чем кто-либо. Он мудр и может делиться своими знаниями. Я счастлива, что он мой парень. Благодарю тебя, любовь моя, за то, что ты так щедро сделал меня членом своей семьи».

Период коронавирусной пандемии Марта-Луиза и Дурек провели по разные стороны океана и смогли увидеться только недавно. Затем шаман уехал в свое поместье под Лос-Анджелесом, а принцесса вместе со своими тремя дочерями - 17-летней Мод-Анжеликой, 15-летней Лией-Айседорой и 12-летней Эммой-Таллулой осталась в Норвегии.

И вот принцесса заявила, что намерена покинуть Норвегию и переехать к любимому.

- Во время пандемии сложно планировать переезд, но он точно состоится, - говорит королевская особа. – Конечно, дочери поедут со мной, но мы не станем продавать наш дом в Норвегии, потому что планируем навещать родных и отдыхать здесь.

Супруг Марты-Луизы, писатель Ари Бес, с которым они прожили 15 лет, покончил жизнь самоубийством в 2019 году.