Времени на жизнь нет: названы профессии с самыми большими переработками

В условиях пандемии работа медиков - одна из самых тяжелых. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семь из десяти россиян только мечтают о восьмичасовом рабочем дне с положенными выходными. Всем им приходится перерабатывать. Строго по графику трудятся только 30% соотечественников. Мужчины традиционно вкалывают сверхнормы больше, чем женщины, молодые гробят себя на работе активнее, чем пожилые. К таким выводам пришли аналитики SuperJob, опросив 5000 респондентов.

Больше всего от сверхурочной работы страдают врачи и учителя. Они работают почти в 1,5 раза больше положенного. Примерно ту же сверхнагрузку берут на себя дизайнеры, медсестры, фармацевты и водители. Легче всего приходится программистам и психологам — их переработки самые незначительные (подробнее о других профессиях смотри «Конкретно»).

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов сталкивается с жалобами на переработки постоянно и считает это безобразием.

- К сожалению, многие работники готовы работать сверхурочно, потому что рассчитывают на доплату. Но сверхурочная работа — это работа, сделанная за пределами рабочего времени по распоряжению представителя работодателя. И когда доходит до суда, что его позиция такова: если распоряжения работодателя не было, то работник работает плохо и трудится больше нормы, так как в свою рабочую смену не успел все сделать. Поэтому нужно в лучшем случае добиться, чтобы каждый случай сверхурочной работы сопровождался приказом директора, на худой конец, чтобы об этом было письменное распоряжение начальника.

Храмов подчеркивает, что очень многие работодатели начинают изобретать разные «интересные» вещи. Например, когда доплата за сверхурочную работу или за праздничный выходной день производится в двукратном или полуторном размере от оклада. Такого быть не должно! Конституционный суд давно разъяснил, что коэффициент 1,5 или 2 относится ко всей сумме заработной платы, с учетом премий, доплат, компенсаций.

- Также надо понимать, что сверхурочная работа чревата ростом безработицы, - продолжает генеральный инспектор. - Очевидно, когда два работника работают на 1,5 ставки не 8, а 12 часов, то третий работник, который мог бы работать в этой компании, будет безработным. И нужно понимать, что переработка, конечно, приносит деньги. Но дальше возникает проблема, что эти деньги некогда тратить и они, в конечном итоге, уходят на лекарства, потому что начинаются стрессы и прочее. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы не работать сверхурочно.

Дистанционное обучения отнимает много сил и времени у педагогов. Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Профессии с самыми большими переработками (% переработки от нормы рабочего времени в месяц):

Врач- 40%

Учитель - 37%

Дизайнер - 37%

Медицинская сестра - 35%

Менеджер по логистике - 35%

Фармацевт - 30%

Квалифицированный рабочий - 30%

Водитель - 30%

Администратор - 29%

Главный бухгалтер - 29%

Директор - 28%

Системный администратор - 27%

Юрист - 27%

Продавец - 27%

PR-менеджер - 26%

ИТР (инженерно-технический работник) - 26%

Менеджер по закупкам - 26%

Оператор call-центра - 26%

Бухгалтер - 26%

HR-менеджер - 25%

Воспитатель - 24%

Кладовщик - 24%

Менеджер по работе с клиентами - 23%

Программист - 20%

Менеджер по продажам - 20%

Экономист - 20%

Маркетолог - 18%

Секретарь - 17%

Психолог — 17%

По данным SuperJob.