Что происходит у Букингемского дворца после смерти принца Филиппа: прямая онлайн-трансляция

К Букингемскому дворцу несут цветы после появления известий о кончине супруга королевы Елизаветы II. Фото: REUTERS

После известия о кончине принца Филиппа у стен Букингемского дворца в Лондоне в пятницу, 9 апреля стали собираться люди. Многие из них пришли выразить свои соболезнования и почтить память Филиппа.

Согласно заявлению из дворца, «Ее Величество Королева с глубоким сожалением объявляет о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского». Национальный флаг на Букингемском дворце приспущен в знак траура.

Над Букингемским дворцом приспустили флаг. Фото: REUTERS

Напомним, что принц Филипп ушел с государственной службы в 2017 году. Он был госпитализирован в больницу в Лондоне 17 февраля с коронавирусом и выписан через четыре недели.

В Британии объявили национальный траур после смерти принца Филиппа.

Табличка с новостью о смерти принца Филиппа на воротах Букингемского дворца. Фото: REUTERS

Принц Филипп — сын греческого и датского принца Андрея — родился 10 июня 1921 года в Греции. После того, как в 1922-м старший брат его отца отказался от престола, семью принца Филиппа изгнали из страны.

Букеты у резиденции британских монархов. Фото: REUTERS

С королевой Великобритании он познакомился во время обучения в колледже. В 1947 году они поженились, Филипп взял британскую фамилию, став Маунтбаттеном. После свадьбы его провозгласили герцогом Эдинбургским.