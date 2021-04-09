В трех регионах за неделю сменили губернаторов: что дальше

Президент России Владимир Путин в Кремле во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с Алексеем Русских. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Стало известно, что полпред президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергей Меняйло возглавит Северную Осетию — вместо Вячеслава Битарова, руководившего республикой более пяти лет. Сенатор Алексей Русских в четверг сменил на посту губернатора Сергея Морозова, который возглавлял Ульяновскую область боле 16 лет. В тот же день мэр Кызыла Владислав Ховалыг принимал дела у главы Республики Тыва Шолбан Кара-оола, 14 лет возглавлявшего данный субъект РФ.

Смена руководителей в трех регионах за два дня — предвестник новых отставок-назначений губернаторов? Или на этом кадровые изменения ограничатся?

За комментариями «КП» обратилась к директору Института региональных проблем Дмитрию Журавлеву.

- Дмитрий Анатольевич, тенденция в смене глав регионов есть?

- Мне кажется — есть. Я ее могу оценить гипотетически. Мы точно знать не можем. Но видим, что идет смена давно работающих губернаторов. Которые несут ответственность - не то, чтобы за ошибки, а за непростую жизнь регионов. Новый губернатор приходит — и у него же сразу ответственности-то за уже случившиеся проблемы региона никакой? Он начинает их решать с чистого листа.

- Это такой известный во всем мире политтехнологический прием?

- Да! При том же бывшие губернаторы не всегда уходят плохо. Глава Тывы ушел - но на его место пришел бывший мэр столицы Тывы.

- А в Ульяновске?

- Бывший губернатор Морозов уже был нацелен на уход, как представляется. И тут говорить, что начался «губернаторопад» — рано и неосмотрительно. Пока наблюдаем скорее смену губернаторских поколений. Это не разнос.

- Связь с выборами в Госдуму в сентябре прослеживается?

- И этот элемент имеет место быть. Да, Дума важный, но все же не главный институт в России. Ситуация связана с общим состоянием политического мира. Дело не в том, что старый губернатор совершил что-то плохое. А дело в том, что он мог «приесться» местному населению. И к нему естественным образом возникает все больше и больше вопросов. Ну и зачем Москве эти вопросы?

- Регионы, где сменили глав, очень разные, ну совсем ничего общего.

- Да, и более того, они разные и по своей представленности в Москве. Тыва - очень своеобразный субъект, он не имеет аналогов даже в близлежащих регионах, например, в Хакасии.

- То есть, общего знаменателя нет?

- Ну, кроме одного —значительного срока нахождения в должности прежних руководителей.

- Почему Меняйло отправлен на Северный Кавказ - кроме той причины, что он в Осетии родился?

- Это вопрос... И дело даже не в том, что мог бы пойти в Москву. Как показывает судьба его коллеги Васильева, направленного в Дагестан, чужак в кавказском регионе — это, может быть, полезно для региона, но почти никогда не полезно для чужака. Ну, вот родился Меняйло в осетинском Алагире — и что, он же не стал от этого осетином?! Васильев чем был силен? У него не было никаких клановых связей в регионе, коррупционных в том числе. Схожая ситуация и у Меняйло. Это увеличивает свободу действий — да. И гибкость политики - наверное...

- Сколько еще губернаторов заменят в ближайшее время?

- Если моя гипотеза верна, то до парламентских выборов в сентябре еще несколько «долгосидящих» региональных лидеров своих постов лишатся.

- Так сколько — три, пять, семь человек?

- Несколько. Только потому, что они «долгосидящие». Это случится не до Послания президента. Возможно, «по итогам Послания» - хотя это формально, ведь его готовят не один день.

- Новые назначенцы ведь временно исполняют обязанности - до скорых губернаторских выборов, где у них высок шанс на победу?

- Да, врио чем хорош? К нему не возникает никаких серьезных претензий несколько месяцев — ведь «меня тут раньше не было». У них у всех есть временной зазор до выборов.

- Есть "горячие направления"?

- Критическим направлением мне казалась Тыва — ну вот по ней решение сейчас принято. Мне представлялось, что и в Хакассии можно было бы — но там глава не так давно руководит…

- А что касается направленности назначений?

- Тут нет заданности — полпред по Сибири не в этом же регионе стал губернатором, а на европейском юге страны, в национальной республике. А тенденция, повторюсь, просматривается пока одна: меняют тех, у кого велик срок пребывания в должности главы региона с сопутствующими последствиями...