Таинственное убийство миллионера в Великобритании: киллер зарезал богача и попытался покончить с собой при задержании

Ричард Саттон, был найден мертвым в своем доме

83-летний английский мультимиллионер Ричард Саттон, был найден мертвым в своем доме. Владелец поместий и отелей по всей Великобритании пал от руки преступника, которому также практически удалось убить и супругу богача.

В деле еще очень много неясного. Пока, по версии полиции, на магната напал его знакомый 34-летний мужчина, который буквально забил жертву ножом. После этого убийца сел в машину и уехал из загородного поместья в сторону Лондона.

Бездыханное тело миллионера обнаружили полицейские после звонка от одного из обеспокоенных знакомых жертвы. В особняке оставалась и вторая жена аристократа (хотя некоторые СМИ называют ее просто сожительницей), которую удалось спасти благодаря тому, что скорая помощь вылетела за ней на вертолете. Сейчас супруга бизнесмена находится в критическом состоянии в одном из близлежащих госпиталей.

Преступника задержали только в Лондоне после многочасовой погони с использованием авиации, но во время спецоперации произошел весьма странный случай. После того как несколько десятков полицейских блокировали Range Rover убийцы и приблизились к автомобилю, они увидели, что водитель пытается покончить с собой. После того как мужчину откачивали больше часа, его удалось спасти и доставить больницу, поэтому сейчас его жизнь находится вне опасности.

По словам очевидцев, которые приводит Sky News, правоохранители действовали максимально жестко, вытаскивая предполагаемого убийцу, однако они опешили, обнаружив его раненым.

Пока не ясно, что произошло в доме у миллионера, но уже сейчас можно сказать, что это было не простое ограбление, а весьма странное убийство. Например, как пишет газета The Sun, убийца жил вместе с миллионером и его супругой в одном доме. При этом слуги магната описывали погибшего как доброго и милого человека, который с трудом мог бы вызвать у кого-то ненависть и спровоцировать нападение.

Сам Саттон с состояние больше 400 миллионов долларов занимает 435 место в списке самых богатых людей Великобритании. Его основной бизнес связан с недвижимостью. В частности, предприниматель владел отелями в центре Лондона, а также обширными участками земли на территории королевства. Помимо предпринимательской деятельности Саттон носил титул баронета и был главой своего клана.