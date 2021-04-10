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В мире10 апреля 2021 7:50

Бывшая жена французского маньяка призналась, что знает, где похоронена Эстель Музан

Маленькая девочка пропала 18 лет назад
Алена ГРИЦЕНКО
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Бывшая жена французского маньяка призналась, что знает, где похоронена Эстель Музан.

Бывшая жена французского маньяка призналась, что знает, где похоронена Эстель Музан.

Фото: REUTERS

В начале 2003 года недалеко от Парижа в городе Гюрмонт исчезла 9-летняя девочка Эстель Музан.

Когда дочь не вернулась к положенному сроку домой, ее мать заявила в полицию. Стражи порядка не сразу начали искать ребенка. Сначала они предположили, что девочка просто задержалась после учебы у подруги, а потом выдвинули версию, что она убежала из дома, потому что не могла смириться с разводом родителей.

После расставания Эстель осталась жить с мамой, а ее старший брат с отцом переехали в другой город.

Школьницу искали повсюду: вертолеты прочесывали местность сверху, дайверы изучали дно водоемов, пожарные и полицейские осматривали парки, скверы и лесные массивы в городе. Эстель нигде не было.

Всем жителям небольшого городка раздали ориентировки и попросили любую информацию сообщать следователям. Родители запрещали своим детям задерживаться после школы, всюду их сопровождали. О пропаже несовершеннолетнего ребёнка рассказали по всем европейским телеканалам. Но зацепок так и не было.

Через несколько недель полиции все же удалось взять след. Стражи порядка узнали, что перед пропажей Эстель некий мужчина пытался силой увезти другую девочку, но та смогла вырваться и убежала. Ребенок рассказал полицейским о белом фургоне и немного описал внешность преступника.

- Хозяином автомобиля был серийный убийца Мишель Фурнире, - говорит адвокат семьи Музан Дилье Себан.

Фурнире сидит в тюрьме, он приговорен к пожизненному заключению за другие преступления.

На днях французские власти и полицейские сообщили, что уголовное дело по пропаже Эстель возобновлено, так как у следствия появились новые улики, о которых сообщила бывшая жена Фурнире, Моник Оливье.

Оливье отбывает 28-летний срок в тюрьме за пособничество мужу. Женщина призналась, что ее бывший супруг действительно похитил, изнасиловал и убил Эстель. Также она указала на место, где могло быть закопано тело. Она и подтвердила, что лично помогала мужу перевозить тело.

Поиски возобновлены в провинции Шампань.

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