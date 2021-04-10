Убирать мусор играючи: Волонтеров Балтийского региона научат проводить экологические соревнования

По итогам семинара участников пригласят присоединиться к команде организаторов ежегодного Кубка Чистоты Балтийского моря Фото: пресс-служба Чистых Игр

Очищать парки и леса от мусора - занятие правильное, но, если быть честным, довольно однообразное. А что если превратить скучный субботник в захватывающий квест с использованием мобильного приложения, загадками, с атмосферой командного состязания?

Именно эта идея и лежит в основе "Чистых игр" - командных соревнований по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Их придумали в 2014 году активисты из Санкт-Петербурга и с тех пор "Чистые игры" покорили сотни городов не только в России, но и по всему миру. Организаторы не только проводят соревнования в разных уголках света, но и активно делятся своей методикой с местными активистами.

С 12 по 19 апреля 2021 года о том, как проводить экологические соревнования, узнают волонтеры стран Балтийского региона. Они примут участие в онлайн-воркшопе Чистых Игр.

На серии вебинаров активистам расскажут о формате игровых уборок, познакомят с сайтом и мобильным приложением Чистых Игр, научат организовывать работу команды и привлекать широкую аудиторию — от СМИ до бизнеса и местной администрации. В финале волонтеры проверят знания на практике и проведут тестовые игры в городах Балтийского региона.

- Это отличная возможность попробовать себя в новой роли, роли организатора Чистых Игр. На словах невозможно передать эмоции и драйв, когда участники стартуют, обгоняют друг друга. Так и хочется побежать вместе с ними. Мы хотим учить, показывать и делиться этими эмоциями с активистами, — говорит основатель проекта Дмитрий Иоффе.

Организаторам поступило уже около 150 заявок от волонтеров из Швеции, Германии, Дании, Эстонии, Финляндии, Украины, Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России, и даже совсем далеких стран: Камеруна, Шри-Ланки, Гаити и Индии.

Создатели "Чистых Игр" не только проводят соревнования в разных уголках света, но и активно делятся своей методикой с местными активистами. Фото: пресс-служба Чистых Игр

- Мы рассчитываем, что в этом году Кубок Чистоты Балтийского моря соберет все 11 стран региона, а там и до Кубка Европы недалеко, тем более, что заявки из Италии и Греции тоже есть, — уверена международный координатор проекта Евгения Демина.

По итогам семинара участников пригласят присоединиться к команде организаторов ежегодного Кубка Чистоты Балтийского моря — с возмещением расходов на проведение мероприятия. Турнир назначен на 18 сентября 2021 года, Всемирный день чистоты.

В этом году Кубок Чистоты Балтийского моря состоится уже в третий раз. Впервые турнир прошел в 2019 году в России, Эстонии, Латвии, Польше, Беларуси и Украине. В 2020 году он объединил уже семь стран: Данию, Эстонию, Латвию, Литву, Россию, Польшу и Беларусь.

Зарегистрироваться на онлайн-воркшоп Чистых Игр можно по ссылке.