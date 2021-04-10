«Хочу на гастроли и ходить на вечеринки!»: Николаев, Домогаров и Малинин делают прививки к лету

Александр Малинин в апреле сделал первую прививку «Спутник — V». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Перед началом отпускного сезона и летней гастрольной жизни знаменитости начали активно вакцинироваться. Многие звезды привились еще зимой – тогда случилась первая большая волна вакцинировавшихся артистов. А теперь прививаются от коронавируса те знаменитости, кто еще не успел. Рассказываем об артистах, которые весной вакцинируются «Спутником V».

62-летний Александр Малинин много времени проводит за границей, где учатся его дети. Но вакцинировался артист в апреле на родине. В мае, июне у музыканта гастроли по российским регионам – поедете уже с антителами. Малинин сообщил: «Я привился нашей российской вакциной «Спутник V» в Москве, в моей районной поликлинике. Товарищи, ударим всеобщей вакцинацией по мировой пандемии!»

72-летний Юрий Николаев прежде, чем вакцинироваться проконсультировался с главным телеврачом страны Еленой Малышевой. А после прививки и выработки антител уже побывал на съемках нескольких телепроектов. К примеру, Юрий Николаев – член жюри телевизионного конкурса «Новая звезда».

Елена Малышева рассказывает: «Юрий Николаевич Николаев – наша суперзвезда, народный артист. Человек, анамнез медицинский которого такой, что я даже советовалась с главным онкологом страны – прививать его или нет. И он сказал мне: однозначно привить». После прививки Николаев поделился с Малышевой: «Чувствую я себя без изменений – ни хуже, не лучше. Ни повышения температуры, ни побочных других явлений не ощутил. Болевых ощущений не чувствую. Я просто почувствовал себя увереннее в завтрашнем дне. Сейчас, когда все мы под угрозой этого дурацкого коронавируса – вдруг появилась возможность, чтобы как-то остановить эту пандемию. Поэтому почему бы не воспользоваться этим шансом. Хуже от этого не будет. Желаю, чтобы все пришли сделали прививку и надеюсь, что все будет нормально».

Юрий Николаев консультировался с Еленой Малышевой перед прививкой, а она звонила главному онкологу страны. Фото: Первый канал

45-летний телеведущий Тимофей Баженов в апреле также вакцинировался «Спутником V». «Самочувствие прекрасное», - сообщил тележурналист после вакцинации.

57-летний актер Александр Домогаров отправился на прививку в ближайшую районную поликлинику. Артист ивет чаще всего не в квартире, а в своем подмосковном доме, поэтому и прививался поблизости. Эмоциями Домогаров поделился в инстаграме: «Все очень занятно. Сегодня сделал прививку в больнице, где работал Антон Павлович Чехов. Ох, все непросто так в этом мире!» Артист был удивлен, что желающих привиться перед процедурным кабинетом было достаточно.

48-летняя телеведущая Екатерина Одинцова на этой неделе сделала первую прививку «Спутник V», вторая – через 21 день. Перед вакцинацией Одинцова сдала тест на Т-клеточный иммунитет – антител к «COVID-19» не выявили. Поэтому Екатерина сделала прививку: «Надоело бояться, хочу летать везде и ходить на вечеринки. Говорят, что вакцина тоже не полностью защищает - ну хоть спокойствия прибавит. Жизнь вообще никаких гарантий не даёт!»

95-летняя актриса Вера Васильева играет сразу в нескольких спектаклях Театра сатиры. Вера Кузьминична решила себя обезопасить прививкой. Однако подчеркнула, что никому своего решение не навязывает – каждый определяется сам. После вакцинации Васильева отчиталась: «Никаких побочных эффектов не было. Чувствую себя хорошо».

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