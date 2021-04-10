С белыми и богатыми: соосновательница движения «Жизни черных важны» купила дом за $1,4 миллиона

Соосновательница движения «Жизни черных важны» (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс приобрела роскошную недвижимость с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соосновательница движения «Жизни черных важны» (BLM), 37-летняя Патрис Хан-Каллорс приобрела роскошную недвижимость с видом на каньон Топанга в одном из районов Лос-Анджелеса.

Приобретение могло бы остаться незамеченным, даже несмотря на его цену - $1,4 миллиона, поскольку Хан-Каллорс недавно получила солидный гонорар за свои мемуары. Но теперь даже ближайшие соратники упрекают ее в отказе от принципов движения BLM и социальной справедливости в целом.

Приобретение могло бы остаться незамеченным, даже несмотря на его цену - $1,4 миллиона, поскольку Хан-Каллорс недавно получила солидный гонорар за свои мемуары.

Дело в том, что дом, приобретенный Хан-Каллорс, расположен в районе, в котором, согласно результатам последней переписи населения, проживает 88% белых и всего лишь 1,8% афроамериканцев. Этот район считается одним из самых престижных в Городе Ангелов.

Хан-Каллорс дружно осудили и даже назвали мошенницей, передает DailyMail.

Этот район считается одним из самых престижных в Городе Ангелов.

Журналист Джейсон Уитлок написал в своем Твиттере: «У нее было много вариантов, где жить. Но она выбрала одно из самых белых мест в Калифорнии. Теперь у нее будет из кого выбирать, чтобы жаловаться, - много белых полицейских и много белых соседей. Это выбор, братан!».

Писатель и борец за права чернокожих Энди Нго напомнил, что «Хан-Каллорс идентифицирует себя как коммунистка и выступает за отмену законов капитализма».

Дело в том, что дом, приобретенный Хан-Каллорс, расположен в районе, в котором, согласно результатам последней переписи населения, проживает 88% белых и всего лишь 1,8% афроамериканцев.

Хан-Каллорс стала одним из основателей BLM в 2013 году, когда в США вынесли оправдательный приговор белому полицейскому, убившему чернокожего подростка. После гибели в прошлом году в Миннеаполисе Джорджа Флойда BLM стала одной из самых популярных организаций, заявляющей о борьбе с расизмом и расовым неравноправием. Только в этом году она собрала более $90 миллионов пожертвований. BLM упрекают в непрозрачности использования полученных средств.