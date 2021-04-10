Что произошло после матча Химки - Тамбов

Денис Глушаков - главный герой поединка против "Тамбова". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 10 апреля, "Химки" одержали очередную победу под началом Игоря Черевченко в рамках чемпионата России в Премьер-Лиге. Скромный "Тамбов" сопротивлялся, но проиграл со счетом 0:1. На 59-й минуте победный гол забил Денис Глушаков. Правда, на 83-й минуте он покинул поле, не сумев из-за травмы доиграть до конца встречу с тамбовчанами.

После матча Глушаков в своем личном Инстаграме поделился впечатлениями от поединка:

- Всех с победой, движемся дальше! Очередной и приятный гол! Спасибо за поддержку! Пока не ясно, что по травме, надеюсь, все ок - медобследование покажет, - заявил Глушаков.

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко смог по-настоящему перевернуть свой клуб - под его началом одержано уже 11 побед в 17 играх РФПЛ. Результат - очень мощный. После матча наставник подмосковного клуба сказал:

- Легко сегодня не было. «Тамбов» просто так очки не отдаёт любой команде. Мы смотрели матч с ЦСКА, и сегодняшняя игра это доказала. Команда выстроенная, здорово играет в обороне, знает что делать на футбольном поле, - говорит главный тренер "Химок".

Оценивая игру "Тамбова", Черевченко уже в эфире канала "Матч Премьер" выказал уважение сопернику, сказав:

- «Тамбов» — очень симпатичная команда, знает что делать на футбольном поле. Да, играет от обороны, но команде это приносит пользу. Поле — сухое, мяч ходил не так быстро. Но к ребятам претензий никаких нет, желание выиграть было огромное.

В свою очередь, главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин после игры проанализировал итог поединка, назвав ключевой для итога встречи эпизод поединка с химчанами:

- Проиграли в борьбе, ребят поблагодарил за игру. Была на поле самоотдача, не хватило качества, на которое рассчитывали. У соперника есть внутренние резервы, чтоб при выходе на замену предопределить результат. Потому что я считаю, что исход поединка предрешил выход на замену Глушенкова.

У "Тамбова" после этой неудачи продолжилась серия неудач. Команда уже 14 матчей не побеждает в Премьер-Лиге. У нее 2 ничьи и 12 поражений при общей разнице мячей 5-32. Последняя победа у тамбовчан была добыта 18 октября 2020 года в гостевой игре против "Ротора" (2:0).