Синоптик рассказал, какой будет весна в центральной России

В апреле температура на столбиках термометра может подняться до плюс 20. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Погода переодически радует жителей России теплыми деньками. Уже бы и куртки зимние снять и резину сменить на машине, но не тут-то было. Мартовская погода была для центральной части страны весьма разнообразна. Не даром в народе говорят "Пришел марток - надевай сто порток". А вот что ждет нас в апреле и мае?

Ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус рассказал в эфире радио "Комсомольская правда", какой будет весна в Центральной России в следующие два месяца. Он посоветовал автомобилистам уже готовить летнюю резину, так как температура позволяет это сделать.

- Уже висят сережки и на лещине, и на ольхе, передавая большой привет аллергикам. Прилетели уже утки, дрозды, то есть, этот процесс в самом разгаре, и погода в ближайшую неделю будет лишь этому способствовать, - сказал синоптик.

Он отметил, что последующие дни будут только повышать температурную планку. Леус рассказал, что на грядущей неделе температура на столбиках термометра может подняться до плюс 20.

- Такое наступление тепла будет сопровождаться сухой погодой солнечной, что повысить вероятность пожаров, так что те, кто будет открывать сезон шашлыками, пусть будут осторожными и не балуются с огнем. Несмотря на влажную почву и на паводки в некоторых районах, лесная подстилка очень сухая и все может быстро вспыхнуть, - предостерег специалист.

Он отметил, что дождь ожидается в конце следующей неделе, но, по словам синоптика, он будет не сильным. И количество осадков в этом месяце будет меньше нормы. При этом он отметило, что местами могут наступать холодные дни, но это будет кратковременным явлением.

- В период с 17 по 19 апреля похолодание нас настигнет, но, думаю, что в Московской области до мокрого снега не дойдет, а вот в регионах более северных - в Тверской, Ярославской, Костромской области - там мокрый снег вполне возможен. Снежного покрова уже образовываться не будет, как вот за прошедший визит балканского циклона, потому как почва уже достаточно хорошо прогрелась и все выпавшее будет сразу таять, - сказал специалист.

Леус отметил, что прогноза на майские праздники дать пока не может, но в целом май ожидается теплее нормы. Синоптик подчеркнул, что в целом прогноз на май будет еще несколько раз обновляться.