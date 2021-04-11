Аналитики американской разведки предсказали сценарии развития событий в стране/ Фото: REUTERS

Национальный разведывательный комитет США представил свое видение развития событий в Америке на период до 2040 года.

По мнению спецслужб, возможных сценариев – немного, а точнее, всего лишь два.

Они представлены в специально подготовленном и опубликованном докладе «Глобальные тенденции до 2040 года: более конкурентный мир». Подобные доклады готовятся каждые 4 года, в них оцениваются политические, экономические и общественные тенденции в масштабах США и всего мира, формирующие среду национальной безопасности.

В нынешнем докладе авторы также обозначили спектр проблем, с которыми придется столкнуться Штатам в самое ближайшее время.

- Эпидемии, изменение климата и конфликты внутри страны будут представлять серьезные проблемы в ближайшие десятилетия, а пандемия COVID-19 только усугубит их, - говорится в самом начале доклада.

Особый акцент в документе делается на проблемах изменения климата, эпидемиях, финансовых кризисах и технологических катастрофах.

- Проблемы будут появляться все чаще и все интенсивнее почти в каждом регионе и штате, создавая сильнейшую нагрузку на государство и общество, не исключены также потрясения катастрофических масштабов. - говорится в докладе.

По мнению американских спецслужб, конкуренция между Китаем и возглавляемой США коалицией западных стран усилится, чему будет способствовать, в первую очередь, усиление разногласий по поводу моделей госуправления.

Оптимистичным сценарием развития событий определен «ренессанс демократии», когда правительства окажутся «способными стимулировать научные исследования и технологические инновации, сдерживая экономический бум».

Пессимистичный – «трагедия и мобилизация». Такой сценарий предполагает, что COVID-19 и глобальное потепление истощат мировые все запасы продовольствия, приведя к волнениям и беспорядкам, которые унесут жизни тысяч людей.