Весенний кошмар аллергиков: как пыльца в воздухе влияет на риск заражения коронавирусом

Большое количество пыльцы в воздухе часто приводит к обострению бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и поллиноза Фото: Shutterstock

В Москве и Подмосковье зацвели ольха и орешник, а к концу апреля к ним присоединится главный кошмар аллергиков — береза. Между тем в южных регионах нашей страны уровень содержания пыльцы растений-аллергенов в воздухе уже не средний, как в столице, а высокий и даже зашкаливающе высокий. Есть риск, что от этого могут пострадать не только люди с поллинозом (то есть аллергической реакцией на пыльцу), но и многие другие. Об этом предупредили немецкие исследователи, которые обнаружили: судя по наблюдениям за прошлый год, возможна взаимосвязь между концентрацией пыльцы в воздухе и ростом заражений COVID-19.

Насколько оправданы такие опасения и как грамотно вести себя в сезон пыления всем нам, чтобы поддержать здоровье органов дыхания? Об этом «Комсомолка» спросила кандидата медицинских наук, врача-пульмонолога Сеченовского университета Владимира Бекетова.

СВЯЗЬ ЕСТЬ, НО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕ ХВАТАЕТ

- На самом деле, серьезных научных данных, которые позволили бы делать 100%-но подтвержденные выводы по этой теме (влияние концентрации пыльцы на распространение ковида. - Ред.), на сегодня мало, - отмечает эксперт. - Что мы достоверно знаем? Первое. Хорошо изучено и доказано, что сезон поллиноза и сезон ОРВИ весной связаны с реактивностью дыхательных путей (то есть повышенной восприимчивостью к раздражителям), влажностью и температурой.

Второе. Известно, что острые респираторные вирусные инфекции, вызываемые коронавирусами — не только SARS-CoV-2, но и сезонными коронавирусами, имеют определенную сезонность. Однако до сих у вирусологов, пульмонологов и специалистов по климату нет убедительных эпидемиологических данных, которые однозначно связали бы факторы климата с сезонностью респираторных заболеваний. Поэтому мы не можем достоверно утверждать, что есть прямая причинно-следственная связь. Иными словами, все-таки нельзя уверенно утверждать, что температура, влажность, инсоляция и пыльца могут приводить к увеличению или снижению заболеваемости ковидом. На высоком уровне доказательности такой вывод сделать трудно.

КАК ПЫЛЬЦА ВЛИЯЕТ НА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- В то же время известно, что концентрация пыльцы растений в воздухе более 300 единиц на кубический метр способствует увеличению передачи вирусных частиц и повышению загрязненности воздуха, - продолжает доктор Бекетов. - Потенциально есть основания ожидать, что распространение, передача вирусных частиц будет идти лучше и легче при повышении температуры и наличии пыльцы. Но это все-таки гипотеза.

С другой стороны, есть еще один механизм, отмечает врач.

- Воздействие пыльцы на наши дыхательные пути меняет так называемое цитокиновое и иммунологическое окружение эпителия (то есть слоя клеток, выстилающего слизистую оболочку), - поясняет Владимир Бекетов. - То есть в эпителий дыхательных путей приходят преимущественно другие клетки, а не те, которые там должны быть в «спокойной обстановке». Влияет ли это на сопротивляемость наших органов дыхания респираторным вирусам, включая SARS-CoV-2? Это вопрос дискуссионный. Но в целом скорее да, чем нет. Является ли такое влияние ключевым, очень мощным в плане снижения сопротивляемости инфекциям? Скорее, нет, это не доказано.

Cовременные системы вентиляции помещений с фильтрами, сетки на окна против пыльцы, влажная уборка помещений помогают снизить нагрузку на дыхательные пути Фото: Shutterstock

«ЗОЛОТЫЕ» ПРАВИЛА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Что еще известно о влиянии окружающих условий на состояние «входных ворот» для респираторных вирусов — наших органов дыхания?

- Если влажность воздуха ниже 40%, у нас продолжается отопительный сезон и мы находимся в периоде межсезонья, то передача вирусов и аллергенов, как правило, улучшается. Вполне возможно, что слизистая оболочка органов дыхания будет повреждаться аллергическими компонентами, уровень защиты будет снижаться, входные ворота для инфекции окажутся оголены, и вирусу будет легче проникнуть в организм человека. Но это, опять же, гипотеза, - говорит доктор Бекетов.

В то же время есть правила, которые помогут поддерживать здоровье органов дыхания в любом случае, поясняет врач.

1. Достоверно известно, что современные системы вентиляции помещений с фильтрами, сетки на окна против пыльцы, влажная уборка помещений, увлажнение внутри автомобилей, где включаются кондиционеры, включение увлажнителя дома помогают снизить нагрузку на дыхательную систему. Эпителий дыхательных путей меньше повреждается и лучше обеспечивает сопротивляемость инфекциям.

2. Грамотная гигиена полости носа, горла и рта тоже улучшает сопротивляемость инфекционным и аллергическим агентам в период пыления растений. «Так же, как мы моем руки, не лишне будет промывать нос, горло и рот, - советует Владимир Бекетов. - Снизим ли мы таким путем шансы заразиться ковидом? Скорее нет, чем да. Но зато мы снизим инфицирующую дозу и потенциально — тяжесть заболевания».

С медицинской точки зрения лучше всего использовать для промывания растворы с гиалуронатом натрия, говорит эксперт. Они обеспечивают как чисто механическую очистку, промывание, так и полноценное увлажнение слизистой.

3. Также не забывайте: вне зависимости от того, идет ли активное пыление, очень актуальна вакцинация от SARS-CoV-2. “Хотя вирус и мутирует, изменяется, существующие на сегодня варианты сдерживаются современными вакцинами. Поэтому вакцинация очень важна, поскольку мы можем подойти к третьему пику пандемии», - подчеркивает врач.

КСТАТИ

Большое количество пыльцы в воздухе часто приводит к обострению бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких и поллиноза. По данным ВОЗ и ведущих респираторных обществ до трети пациентов, обращающихся к врачам-терапевтам в России, могут страдать такими тяжелыми заболеваниями. Поэтому очень важны своевременная диагностика, обращение к врачам, прививка от пневмококка и от коронавируса и соблюдение респираторного этикета (гигиена полости носа, горла и рта). Выполняя эти правила, вы, что называется, убиваете одним ударом нескольких зайцев, защищаетесь и от упомянутых заболеваний, и от ковида, подчеркивает доктор Бекетов.

ВОПРОС В ТЕМУ

Нужно ли носить маску на улице?

- Маска задерживает пыльцу, - поясняет наш эксперт. - Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом. Что касается ковида, то если человек идет один, не в толпе, то маска является избыточным, ненужным методом профилактики. Если же человек оказывается среди скопления людей, то маску использовать разумно — вне зависимости от того, находитесь вы в помещении или на открытом воздухе.

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