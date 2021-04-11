Бабочки летают, бабочки: где детям прикоснуться к прекрасным созданиям природы в Москве

Бабочки обязательно сядут на свежий срез с соком
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Дети растут, дю Барнстокр (с.): в прошлый раз я ходила в «Дом бабочек» на ВВЦ со старшим сыном и беременная, а вот уже пришла пора учить любить природу младшего.
15-летний лоб, впрочем, увязался с нами: научила в своё время на совесть…
Итак, что же изменилось за 9 лет?
ВВЦ стала называться ВДНХ и по ней пустили бесплатную маршрутку, что мне очень на руку: как один сын ныл, что у него устали ножки, так и другой ноет, до степени неразличимости, - а расстояния на Выставке Достижений Народного Хозяйства нечеловеческие, сталинская архитектура была рассчитана на сверхлюдей, полубогов. Богатыри не мы.
Сам бабочкарий переехал: раньше он был слева от Центральной аллеи, теперь справа, и новое помещение, объективно, гораздо скромнее прежнего: раньше там были прудики, мостки и лабиринты коридоров, а теперь одна-единственная длинная оранжерея - зато!
Смотрите под ноги. Да, они могут быть и на полу
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Бабочкам деваться некуда, и они садятся на посетителей.
- Смотрите под ноги, - увещевала на входе смотритель, - штраф за раздавленную бабочку 1000 рублей, мы работаем под камерами. Да, они могут быть и на полу. Детей держите...
Внутри мы попали в вихрь из крыльев, и чёрное цветкообразное насекомое село на руку моему старшему, который тут же с видом юного натуралиста принялся излагать:
- Это Болина лунная, ареал обитания Юго-Восточная Азия, размах крыльев до шести сантиметров …
Я даже подумала: как славно мы сэкономили на экскурсии, но отрок признался, что наскоро пролистал брошюру на кассе.
Бабочкам деваться некуда, и они садятся на посетителей
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Сидящая на рукаве бабочка приоткрыла крылья с васильковыми пятнами.
Младший обиженно заревел:
- А на меня? Бабочка не хочет на меня садиться! – и стал подзывать, размахивая руками:
- Бааабочкааа! – чем, разумеется, разогнал всех насекомых.
На самом деле, проблем пообщаться с прекрасным в «Доме бабочек» нет: вдоль окон стоят столики с разложенными на блюдцах кусочками апельсинов; бабочки, которых никто не хватает руками и которые поэтому ничего не боятся, сидят и пьют сок. Можно взять дольку в руки – насекомое даже не пошевелится!
Проблем пообщаться с прекрасным в «Доме бабочек» нет
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Еще один способ - принести фрукт с собой, лучше это будет банан, манго или ананас (апельсинов и мандаринов здесь вдоволь), бабочки обязательно сядут на свежий срез с соком…
- Ай! Молодой человек! – за моим старшим сыном бегут другие посетители, - У вас бабочка на каблуке!!!
- Снимите с меня! – голосит Ким (да, я назвала его в честь Коммунистического Интернационала Молодежи).
- Бааабочкааа! Ко мне! – в тон вторит младший Клим (назвала просто в рифму).
Ким с бабочкой на рукаве
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
В общем, как всегда, на арене Лелек и Болек (зачеркнуто) Ким и Клим, повеселили посетителей.
И мы, и они вышли из «Баттерфляриума» (официальное название «Дома бабочек») совершенно счастливыми.
Клим с бабочками
Фото: Ульяна СКОЙБЕДА
Где находится: ВДНХ, павильон 519, справа от Центральной аллеи, на уровне фонтана «Каменный цветок» (не очень далеко). Можно доехать на бесплатном электробусе от Центрального входа.
Сколько стоит: детский 450 руб., взрослый 550 руб. Есть скидки пенсионерам, семейные билеты и экскурсия (подробнее).
Где покормить детей: ВДНХ сейчас сознательно организовала процесс так, чтобы нигде нельзя было сесть. То есть кафешек десятки, запахи умопомрачительные, названия завлекательные: пянсе, японское мороженое, вафли, жареные креветки – но все на открытом воздухе, а снег еще только тает, и попу морозит.
Единственный выход: есть за пределами ВДНХ. Слева от Центрального входа, метрах в четырехстах, торговый центр «РМ», на фудрокте там «Крошка-Картошка», «Макдоналдс», «KFC», «Те самые пончики», чебуреки-лагманы, пицца и вьетнамская столовая. Можно цивилизованно вымыть руки.
Также справа и слева от Центрального входа ВДНХ, метрах в четырехстах, есть отдельно стоящие «Макдоналдс» и «Бургер Кинг».
Сувениры: вот этого брать не стоит. Ювелирные украшения с крыльями бабочек дешевые и кустарные, чтобы не сказать стыдные, а засушенные насекомые в стеклянных кубах, напротив, поразили нас ценой. За пятнадцатисантиметрового богомола просят 8 тысяч рублей, за крохотную стрекозу 2500. Это слишком.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Время показывать камни: под Москвой откроется уникальный музей самоцветов
Российский предприниматель создает музей минералов, не похожий ни на один из существующих в мире (подробнее)