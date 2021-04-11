Бабочки летают, бабочки: где детям прикоснуться к прекрасным созданиям природы в Москве

Бабочки обязательно сядут на свежий срез с соком Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дети растут, дю Барнстокр (с.): в прошлый раз я ходила в «Дом бабочек» на ВВЦ со старшим сыном и беременная, а вот уже пришла пора учить любить природу младшего.

15-летний лоб, впрочем, увязался с нами: научила в своё время на совесть…

Итак, что же изменилось за 9 лет?

ВВЦ стала называться ВДНХ и по ней пустили бесплатную маршрутку, что мне очень на руку: как один сын ныл, что у него устали ножки, так и другой ноет, до степени неразличимости, - а расстояния на Выставке Достижений Народного Хозяйства нечеловеческие, сталинская архитектура была рассчитана на сверхлюдей, полубогов. Богатыри не мы.

Сам бабочкарий переехал: раньше он был слева от Центральной аллеи, теперь справа, и новое помещение, объективно, гораздо скромнее прежнего: раньше там были прудики, мостки и лабиринты коридоров, а теперь одна-единственная длинная оранжерея - зато!

Смотрите под ноги. Да, они могут быть и на полу Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Бабочкам деваться некуда, и они садятся на посетителей.

- Смотрите под ноги, - увещевала на входе смотритель, - штраф за раздавленную бабочку 1000 рублей, мы работаем под камерами. Да, они могут быть и на полу. Детей держите...

Внутри мы попали в вихрь из крыльев, и чёрное цветкообразное насекомое село на руку моему старшему, который тут же с видом юного натуралиста принялся излагать:

- Это Болина лунная, ареал обитания Юго-Восточная Азия, размах крыльев до шести сантиметров …

Я даже подумала: как славно мы сэкономили на экскурсии, но отрок признался, что наскоро пролистал брошюру на кассе.

Бабочкам деваться некуда, и они садятся на посетителей Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Сидящая на рукаве бабочка приоткрыла крылья с васильковыми пятнами.

Младший обиженно заревел:

- А на меня? Бабочка не хочет на меня садиться! – и стал подзывать, размахивая руками:

- Бааабочкааа! – чем, разумеется, разогнал всех насекомых.

На самом деле, проблем пообщаться с прекрасным в «Доме бабочек» нет: вдоль окон стоят столики с разложенными на блюдцах кусочками апельсинов; бабочки, которых никто не хватает руками и которые поэтому ничего не боятся, сидят и пьют сок. Можно взять дольку в руки – насекомое даже не пошевелится!

Проблем пообщаться с прекрасным в «Доме бабочек» нет Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Еще один способ - принести фрукт с собой, лучше это будет банан, манго или ананас (апельсинов и мандаринов здесь вдоволь), бабочки обязательно сядут на свежий срез с соком…

- Ай! Молодой человек! – за моим старшим сыном бегут другие посетители, - У вас бабочка на каблуке!!!

- Снимите с меня! – голосит Ким (да, я назвала его в честь Коммунистического Интернационала Молодежи).

- Бааабочкааа! Ко мне! – в тон вторит младший Клим (назвала просто в рифму).

Ким с бабочкой на рукаве Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В общем, как всегда, на арене Лелек и Болек (зачеркнуто) Ким и Клим, повеселили посетителей.

И мы, и они вышли из «Баттерфляриума» (официальное название «Дома бабочек») совершенно счастливыми.

Клим с бабочками Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Где находится: ВДНХ, павильон 519, справа от Центральной аллеи, на уровне фонтана «Каменный цветок» (не очень далеко). Можно доехать на бесплатном электробусе от Центрального входа.

Сколько стоит: детский 450 руб., взрослый 550 руб. Есть скидки пенсионерам, семейные билеты и экскурсия (подробнее).

Где покормить детей: ВДНХ сейчас сознательно организовала процесс так, чтобы нигде нельзя было сесть. То есть кафешек десятки, запахи умопомрачительные, названия завлекательные: пянсе, японское мороженое, вафли, жареные креветки – но все на открытом воздухе, а снег еще только тает, и попу морозит.

Единственный выход: есть за пределами ВДНХ. Слева от Центрального входа, метрах в четырехстах, торговый центр «РМ», на фудрокте там «Крошка-Картошка», «Макдоналдс», «KFC», «Те самые пончики», чебуреки-лагманы, пицца и вьетнамская столовая. Можно цивилизованно вымыть руки.

Также справа и слева от Центрального входа ВДНХ, метрах в четырехстах, есть отдельно стоящие «Макдоналдс» и «Бургер Кинг».

Сувениры: вот этого брать не стоит. Ювелирные украшения с крыльями бабочек дешевые и кустарные, чтобы не сказать стыдные, а засушенные насекомые в стеклянных кубах, напротив, поразили нас ценой. За пятнадцатисантиметрового богомола просят 8 тысяч рублей, за крохотную стрекозу 2500. Это слишком.

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