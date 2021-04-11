Кто такая Валя Карнавал - взбесившая Ларису Долину звезда Тик-Тока, «тянущая страну в пропасть»

Ее настоящее имя - Валентина Карнаухова (Карнавал, соответственно - это совмещение первых букв фамилии и имени Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Главным музыкальным скандалом уходящей недели стало совместное появление Ларисы Долиной и молодой певицы Вали Карнавал в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Долину представлять не надо, а Валя (которая предпочитает писать свое имя как Karna.val) - звезда бешено популярной у молодежи сети «ТикТок». У нее там 14 миллионов подписчиков.

Послушав пение Вали, Лариса Александровна сначала деликатно заметила, что ей «надо учиться». А потом разошлась и подвергла самоуверенную девушку яростной критике: «Ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, а называешь себя звездой… Человек, не умеющий петь, должен делать это дома, для своих на кухне! Есть профессия певца. Он должен делать это чисто! Ты сейчас вообще не попала ни в одну ноту при распевке! Для чего ты вообще поешь?! Это все паноптикум какой-то - разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, претендует на то, что она звезда»… Долина хотела уйти из студии, и Галкину пришлось проявить недюжинную смекалку, чтобы ей воспрепятствовать.

Главным музыкальным скандалом уходящей недели стало совместное появление Ларисы Долиной и молодой певицы Вали Карнавал в шоу Максима Галкина «Музыкалити»

Читатели «КП» оставляют к заметкам про этот конфликт сотни комментариев, причем большинство - на стороне Долиной. А о бедняжке Вале Карнавал в основном пишут: «Ну просто Шариков на обеде у Преображенского!», «Ужас какой-то эта Валя... Такие тянут молодежь и всю страну в пропасть!» И даже такое: «А говорили, что план Даллеса - миф. Пусть не Даллес его выдумал, но вот он, результат!»

Но кто такая эта Валя? Между прочим, на протяжении последних месяцев она активно раздает интервью, а еще в 2021 году в издательстве АСТ у нее вышла автобиографическая книга «Здарова, бандиты! Мечтай и ничего не бойся». Мы со всем этим ознакомились и теперь готовы рассказать вам.

Послушав пение Вали, Лариса Александровна сначала деликатно заметила, что ей «надо учиться»

«МЕНЯ ПОСТОЯННО ГАСИЛИ И ГНОБИЛИ»

Ее настоящее имя - Валентина Карнаухова (Карнавал, соответственно - это совмещение первых букв фамилии и имени). Она родилась 11 ноября 2001 года в Ростове-на-Дону, а детство ее прошло в селе Новобатайск в Кагальницком районе Ростовской области. В 2010 году его население составляло 5340 человек. Мать Вали работала на птицефабрике, а отец был бригадиром на стройке, жила семья очень бедно.

В интервью YouTube-каналу «Пушка» Валентина рассказывала: «Люди думают, что если у человека что-то хорошо получается, значит, он не сам к этому шел, а ему кто-то все принес и подарил. Но на самом деле все это не так… Обычно в селе есть ребенок, у которого бедная семья, и его постоянно гасят, гнобят - вот это про меня. Из всего села я была из самой бедной семьи. У всех был газ, а у нас был обычный домик, ни ванны, ничего, и отопление было печное, и все об этом знали. Со мной все как бы нормально общались, но постоянно задирали. Один мальчик подошел ко мне, сказал: «Подойди сюда, Валя, надо что-то важное спросить». Я подхожу, он собрал круг ребят, поставил меня в центр и спросил:»А вот мне интересно, вы где газ берете? Вы, наверное, покупаете много-много зажигалок и с них сливаете?» И вся эта толпа стоит, начинает надо мной угорать… Все начинают смеяться, тыкать в меня пальцем… И было до фига таких ситуаций, когда пытались меня загасить». Там же Валентина рассказывала, как в шесть лет шла с мамой в магазин, и мама объясняла, что не сможет ей купить конфет, поскольку у нее в кармане только 11 рублей, и этого хватит только на хлеб. Но добавляла: «Придет время, и ты сможешь купить весь прилавок с конфетами».

Валя - звезда бешено популярной у молодежи сети «ТикТок» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда Валентине было 13 лет, тяжело заболел ее отец. Две недели он лежал «лицом в стенку», ничего не ел и ни с кем не разговаривал. При этом он наотрез отказывался обращаться к врачам: считал, что «человек на то и человек, чтобы сам вот это в себе перебарывал». Потом, когда он уже не мог вставать с кровати, мать вопреки его желанию вызвала ему скорую. На прощание отец сказал Вале: «Дочь, ты понимаешь, что если я сейчас уеду, вернусь только в гробу, и больше тебя не увижу?» «А я такая маленькая была, дурочка, говорю: «Папа, да что ты фигню несешь, мы еще на моей свадьбе отжигать будем, я тебе внуков понаделаю!» Как оптимист, старалась поддержать. Еще и маленькая была, не понимала, что существует смерть, что вообще происходит…»

В больнице отцу сделали операцию. Но медики, как говорит сейчас Валентина, допустили врачебную ошибку: решили, что у него проблемы с желудком, а на самом деле он уже четыре года страдал от рака печени…

«Я до сих пор считаю, что в ту ночь, 25 ноября, когда позвонила мама и сказала, что папы больше нет, в мой дом, который я все детство строила, попала ядерная бомба. Ничего не осталось, только руины. Все эти кирпичи раскололись, разбились, рассыпались, и собрать их как было уже невозможно. Дом рухнул, и время остановилось. (…) Тогда, в 13 лет, закончилось мое детство, в тот момент я это четко поняла. Прямо все, точка. Я сразу будто бы повзрослела лет на 20» - пишет Валя в книге.

У Вали 14 миллионов подписчиков Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мать «пыталась как-то заглушить свою боль алкоголем: вином, водкой или коньяком. Я не могла это видеть, брала бутылки и выливала на улицу. Почему на улицу? Потому что у нас дома даже раковины не было, мы так бедно жили». А для самой Вали отдушиной стал спорт - легкая атлетика. Школа полностью перестала ее интересовать. Тем не менее, закончила она ее хорошо: в аттестате было только две четверки, остальные - пятерки. К этому моменту мать вышла замуж во второй раз, и Валя переехала с ней жить к своему отчиму в другое село. Отчима она не сразу, но полюбила, и теперь называет «вторым папой».

«ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ, ЧТО МОЯ ДОЧЬ ЗАНИМАЕТСЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ?»

После школы Валентина поступила в ростовский колледж. И там ей снова пришлось столкнуться с бедностью. Она получала пособие в 8300 рублей по потере кормильца, на 6500 снимала комнату в коммуналке, а на остальное покупала еду. «Я постоянно ела один доширак, потому что он стоил 11 рублей, и на него всегда хватало. Было очень тяжело. Вот этот период, когда я была одна, – это очень трудное время, я сильно похудела тогда».

Она устроилась работать в фирму, которая организовывала прохождение квестов. В гриме «страшной девочки» Валя «ползала там по страшному, кричала. И знаете что? Это место помогало мне выплескивать эмоции, а их было много, разных, тяжелых, страшных. (…) Я приходила с работы часа в 4 утра, а вставать нужно было в 7, чтобы успеть в колледж».

Как результат - проблемы со здоровьем: у Вали периодически начинала идти из носа кровь, поднималась температура. Врач прописал ей таблетки - «какое-то успокоительное, наверное» - после которых появились апатия и отчужденность. Из-за болезни она не посещала колледж месяц, а потом ей предложили забрать документы. Она их забрала - тем более, ей не нравились однокурсницы и однокурсники (девочек среди них было большинство - и в книжке Валя называет свою группу «змеиным гнездом»; все они были «зубрилами и заучками», а к Вале относились как к прогульщице и неучу).

В начале февраля 2020 года Валя переехала в Москву Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Потом Валя поступила в Автодорожный колледж. «И профессию я выбрала «Проектировщик дорог и аэродромов». Я вообще не понимаю, зачем, как так сложилось. Но в этот раз в моей группе было 22 мальчика и 3 девочки, включая меня». С парнями ей было куда веселее, чем с девочками-зубрилами. Но тут заболела мама Валентины, и она неделю не ходила в колледж, работая в том же квесте, чтобы накопить хоть каких-то денег на лекарства. Одногруппники жестоко разыграли Валю: позвонили ей рано утром и сообщили, что ее отчисляют. Не вынеся предательства со стороны мнимых друзей, Валя и тут решила забрать документы. Пришла с мамой в деканат, а декан спросил маму:

« – Вы знаете, что ваша дочка ночами работает? Я наслышан. Вот как вы думаете, кем она работает? – с намеком на то, что я занимаюсь проституцией.

Мама говорит:

– Вы хотите сказать, что моя дочь ночью занимается проституцией?

Декан:

– Ну вы сами это сказали.

Я вообще ничего не поняла. Тогда у меня было в ТикТоке, это еще был Мьюзикали (сайт Musical.ly, впоследствии объединенный с соцсетью «ТикТок». - Ред.), тысяч 300 подписчиков.

На самом деле, это очень маленькая цифра. Никакой медийности, тебя знают только в ТикТоке, денег на этом много не заработаешь, это было просто хобби и увлечение.

Но я взяла этому деканату и сказала:

– Слушай, дядя, а возможно, я в Интернете зарабатываю больше, чем ты за месяц своей работы.

– Да?

– Да!

И он просто подписывает какие то бумажки, швыряет их мне и говорит:

– Ну ладно, может, из тебя что то да и вылупится.

У меня иногда эта фраза – «да и вылупится» – звучит эхом в голове, потому что в меня никто не верил».

«МОЯ КРЕАТИВНОСТЬ ВОЗРОСЛА В МИЛЛИОНЫ РАЗ»

Дальше по голливудским законам должна быть история успеха: героиня, не сломленная трудностями, много работает и в конце концов становится суперзвездой. Но как раз эта глава выйдет короткой. Сама суперзвезда пишет: «Я не знаю, как это получилось. Все очень быстро произошло. Слишком быстро».

Она снимала видео для «ТикТока» на телефон «с очень отстойной камерой». «И вот в один прекрасный день, это было лето, я сняла очередной смешной ролик и пошла помогать бабушке в огород. Прошло где то часа 3, прихожу домой, а у меня разрывается телефон от уведомлений. Я не понимаю вообще, что происходит. Захожу и вижу: мой ролик набрал 100 тысяч лайков, 1000 комментариев, 10 000 фанатов. Я просто смотрю на эти цифры и думаю: «Вы что, с ума сошли!» (…) К следующему утру у меня было 20 тысяч бандитов! (Так Валя называет своих поклонников. - Ред.) Я думала, это сон, но они, мои первые бандиты, дали мне такой пинок под зад, что моя креативность возросла в миллионы раз. Каждый день я придумывала что то новое, что еще никто не снимал. И рост пошел бешеный!»

В начале февраля 2020 года Валя переехала в Москву. Тогда в «ТикТоке» у нее было 2 миллиона подписчиков, и их число стремительно увеличивалось: на момент написания книги их было 7 миллионов, на сегодняшний день - 14. «Я выкладывала 10 роликов в день. 9 не заходит, 1 заходит, остальные удаляю. Я искала баланс: как сделать так, чтобы людям было интересно. Я погрузилась в этот процесс не для того, чтобы стать популярной, а потому что я была увлечена этим настолько, что это занимало все мое свободное и несвободное время». Кроме того, Валя объединилась с другими юношами и девушками, устроив «ТикТок-дом» Hype House. («ТикТок-дом» - команда молодых людей, которые вместе живут и вместе снимают видео для соцсетей).

По оценкам журнала Forbes (октябрь 2020 года), доход Валентины от «ТикТока» - 3,21 млн рублей. У нее есть еще и инстаграм, в котором на момент написания книги было 2 миллиона подписчиков, а сейчас уже - 5,3 миллиона, то есть она только набирает популярность. Она снялась в сериале ТНТ «Отпуск» и начала выпускать клипы на YouTube. У клипа «Психушка» на 11 апреля 2021 года - 23,719,692 просмотров.

Мечтайте. Это самое главное… Помните: мечтать не вредно и мечтать нужно Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

РЕЦЕПТЫ УСПЕХА ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ЗВЕЗДЫ

* Я к своему ТикТоку, своему Инстаграму никого никогда не подпускала. Все, что я делаю, – это лично мое. Никого не подпущу туда, потому что это мое детище, мой ребенок. (…) Что то снять, смонтировать, – все сама. Сижу, час монтирую, сама для этого видео час крашусь, собираю лук, который уже родился у меня в голове. От этого и кайф, что ты все сам».

* «Хотите свой хаус? Собирайтесь друзьями, компаниями. Но для этого вы все должны быть личностями. Вы должны показать аудитории, кто вы. А для этого надо узнать самого себя, стать личностью. Людям неинтересно смотреть просто за человеком, который делает просто контент. Нужно другое – показать свои эмоции, свой крутой контент, показать, какой ты есть и что ты можешь выдумать. Тогда будет интересно. Вот, например, человек классно рисует, и он будет рисовать крутые картины, которые нас будут просто удивлять. Другой человек круто поет, я на него подписана, потому что мне безумно нравится его голос. А у этого человека мимика крутая, и вот мне так нравится на него смотреть. Тиктокер должен показать свою индивидуальность. Реально индивидуальность. То, что у него внутри. Показать всем. И тогда это будет суперкласс».

* Никогда не было такого, чтобы ко мне подошли мои бандиты и я не сфоткалась с ними. Никогда. Бывают, знаете, такие тиктокеры… и это отвратительно… которые игнорируют своих подписчиков, своих фанатов. Недавно видела видео, где толпа детей бежит за тиктокером, на которого они все подписаны. А он от них просто убегает. Он не хочет с ними сфотографироваться, пообщаться. Как вообще?! Как такое возможно? Для меня это грех, серьезно.

* Мечтайте. Это самое главное… Помните: мечтать не вредно и мечтать нужно. Потому что когда вы мечтаете, то постоянно думаете об этом. А мысли материальны, они материализуются. То, о чем думаешь, сбывается. Обязательно.