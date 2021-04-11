"Локомотив" выдал отличный матч против "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Матч "Локомотива" и "Спартака" стал главным украшением 25 тура чемпионата России в РФПЛ. Два столичных клуба с прекрасным задором прошли рестарт сезона и в очной битве должно было решиться - кто же достоин "бросить перчатку" "Зениту", уж если представится такая возможность. А главное - сразиться за место в Лиге Чемпионов на будущий сезон. Ведь второе место дает право принять участие в главном евротурнире грядущей осенью. "Локо" там уже давно и активно играет, а "Спартака" в этом соревновании не было с 2017 года.

КАЖДЫЙ ИЗ КЛУБОВ ИМЕЕТ ПРОБЛЕМЫ

Перед началом поединка главный тренер москвичей Доменико Тедеско высказался по поводу одного из самых необычных явлений в своей команде в последнее время - это автоголы Павла Маслова. Немецкий тренер встал на защиту своего футболиста:

- Если ребенка в первый раз посадить на велосипед, он поедет и обязательно упадёт. Ему будет больно, досадно. Если после этого спрятать велосипед и показать через год, у ребёнка будет шок. В следующий раз он на него сядет, когда ему будет 12 лет. Поэтому мы с Павлом ни о чём не говорим. Он продолжает тренироваться и делать свою работу, делает её хорошо. И он, и я прекрасно понимаем, что не нужно забивать голы в свои ворота. И ему это неприятно, и мне это неприятно. Тем не менее, он старается исправить все это, - высказался Тедеско в эфире телеканала "Матч ТВ".

На "Спартак" продали все билеты. Фото: Евгений НЕСЫН

А вот Марко Николич поведал о том, что в команде обнаружена болезнь. Нет, это не коронавирус. А другой вирус:

- К сожалению, у нас в команде появился ротавирус — в последний день в Сочи. Всё, что мы делали в последние три дня, — это работа над восстановлением. У Рыбуса четыре карточки, и он не мог бы играть. К сожалению, Рыбчинский — один из тех игроков, которые не могли тренироваться в последние два-три дня. Все возможные силы мы выпускаем на поле, - сказал Марко в эфире "Матч ТВ".

Спартаковец Мозес нацелен на ворота "Локомотива". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БИЛЕТЫ НА МАТЧ ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК ЗАКОНЧИЛИСЬ

Начало поединка выдалось крайне атмосферным. За пару часов до старта игры в Черкизово на подходах к стадиону стояли едва ли не через каждые 30-40 метров люди с вопросом "Нет лишнего билета на игру?". А на кассах висело объявление: "Все билеты на матч со "Спартаком" проданы". Максимально возможный уровень заполнения стадиона в эпоху коронавируса в Черкизово был обеспечен.

Предматчевая атмосфера перед дерби Локомотив - Спартак. Фото: Евгений НЕСЫН

Когда же завершилась разминка, на поле вышли игроки двух клубов, то над центральным сектором стадиона в Черкизово стал медленно подниматься баннер с надписью "Вперед, Локо", где центральной фигурой стал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов. "Огромный игрок" хозяев, который вышел в стартовом составе "Локо", возвышался над футболистами.

"ФЕДЯ ВЕРНУЛСЯ!". СМОЛОВ ЗАБИЛ И ОТДАЛ ПАС

И стартовый свисток поединка за сутки до 12 апреля сопровождался соответствующей фразой. По стадиону пустили запись Юрия Гагарина, который сказал: "Поехали!". Все матчи 25 тура в РФПЛ проходят в "космической" тематике.

Федор Смолов на последней минуте первого тайма забил "Спартаку" второй мяч. Фото: Евгений НЕСЫН

В середине первого тайма "Локо" показал, что против "Спартака" можно играть хорошо. После прострела Федора Смолова на 22-й минуте Франсуа Камано поразил ворота Максименко. Есть 1-0! Ну а в финале первого тайма Федор показал, что и сам в эту весну невероятно крут. Он забил прямым ударом со штрафного, чего с ним не случалось с августа 2017 года. Приятный для фанатов "Локомотива" бонус - "Спартак" остался в меньшинстве, поскольку Айртон ценой красной карточки остановил прорыв к воротам. Фанатам "Локомотива" в пору было начать ликовать. Ведь Федя вернулся!

"СПАРТАК" ПОПЫТАЛСЯ ОТВЕТИТЬ

Поняв, что в этой игре многое идет "не так, главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско снимает с игры в перерыве форварда Александра Соболева. Конкурент Дзюбы за место в сборной не показал себя в дерби. Но особых бонусов не получилось найти - на поле вместо Александра появился Умяров, "Локомотив" чуть поприжался к своим воротам, стали возникать желтые карточки. Но нет - голов в ворота Гильерме не получалось соорудить.

"Локомотив" и "Спартак" устроили настоящее шоу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чуть взбудоражили мысли всех зрителей поединка арбитры видеоповтора. Но в начале второго тайма пенальти в ворота "Локомотива" решено было не ставить. После одной из атак "Спартака", когда после удара под мяч легли двое футболистов хозяев, показалось, что мяч попал в руку. Нет - всего лишь показалось, встречу продолжили.

Но чем ближе был финал поединка, тем яснее становилось - "Локомотив" не упустит победы в матче со "Спартаком". Да даже если один забьют гости, два-то точно не пропустят подопечные Марко Николича.

Футболисту "Спартака" оказывают помощь по ходу игры с "Локо". Фото: Евгений НЕСЫН

И благодаря победе над "Спартаком" хозяева поля не только набрали 3 очка и до 1 балла сократили отставание от соперников в турнирной таблице. Спартаковцы проиграли в Черкизово впервые с 30 ноября 2014 года. Тогда "Локо" выиграл 1:0.

Следующий матч "Локомотив" проведет 17 апреля на своем поле против "Ростова". А вот "Спартаку" на следующий день предстоит сыграть дома против ФК "Уфа".